"Зернова угода": з України прямує судно з 27 тисячами тонн пшениці для Ефіопії

У межах ініціативи Grain from Ukraine "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з українською пшеницею для Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"GrainFromUkraine: "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з 27 тисячами тонн пшениці від України для Ефіопії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший балкер з українською пшеницею було відправлено з порту "Одеса" за підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої Продовольчої Програми ООН.

Ініціатива Grain from Ukraine передбачає відправлення з українським зерном до 10 суден щомісяця. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо намагатися збільшити до 1 року термін "зернової" угоди, - Ердоган