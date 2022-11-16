"Зернова угода": з України прямує судно з 27 тисячами тонн пшениці для Ефіопії
У межах ініціативи Grain from Ukraine "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з українською пшеницею для Ефіопії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"GrainFromUkraine: "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з 27 тисячами тонн пшениці від України для Ефіопії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перший балкер з українською пшеницею було відправлено з порту "Одеса" за підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої Продовольчої Програми ООН.
Ініціатива Grain from Ukraine передбачає відправлення з українським зерном до 10 суден щомісяця. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.
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