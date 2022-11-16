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"Зернова угода": з України прямує судно з 27 тисячами тонн пшениці для Ефіопії

зерно,порт

У межах ініціативи Grain from Ukraine "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з українською пшеницею для Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ

"GrainFromUkraine: "зерновим коридором" рухається судно NORD VIND з 27 тисячами тонн пшениці від України для Ефіопії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший балкер з українською пшеницею було відправлено з порту "Одеса" за підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої Продовольчої Програми ООН.

Ініціатива Grain from Ukraine передбачає відправлення з українським зерном до 10 суден щомісяця. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

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Автор: 

зерно (3132) корабель (1616) Україна (5952) Ефіопія (27)


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Топ коментарі
+17
Ефіопія? *****? Переб'ються...
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16.11.2022 17:03
+8
Хай їм то зерно поперек горлянки стане.
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16.11.2022 17:08
+7
Главное вывезти все зерно, пока не полностью не лягла энергосистема. Это очень важно
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16.11.2022 17:03
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А до Зімбабве?
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16.11.2022 17:01 Відповісти
Ефіопія? *****? Переб'ються...
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16.11.2022 17:03 Відповісти
При кожному голосуванні по Україні
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16.11.2022 17:25 Відповісти
Главное вывезти все зерно, пока не полностью не лягла энергосистема. Это очень важно
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16.11.2022 17:03 Відповісти
Ото і все, що від України і потрібно. Полігон, зерно, люди.
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16.11.2022 17:05 Відповісти
це так принизливо
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16.11.2022 17:07 Відповісти
Хай їм то зерно поперек горлянки стане.
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16.11.2022 17:08 Відповісти
А в нас хліб дорожчає!
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16.11.2022 17:10 Відповісти
На внутрішньому ринку ціна зерна впала мінімум в 4 рази. Шукайте причину здорожчання хлібу в інших місцях...
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16.11.2022 17:52 Відповісти
Ефіопія, яка нам у ООН ніколи не надає підтримку? Певно можновладцям видніше, але йде то на нерви ...
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16.11.2022 17:31 Відповісти
Цікаво б задати зелі питання: як він сприймає той факт, що ефіопам насрати на смерті українців? Вдавіться, с-ки, цим хлібом
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16.11.2022 17:36 Відповісти
ни як не сприймае
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16.11.2022 17:40 Відповісти
в стране война...а они куй знает кому продовольствие вывозят...что б не голодали от никуянеделания...и шоб гениталий ихний хорошо стоял....а украинцы шо?..... и дорогое купят они же свои ридненьки, потерпят...
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16.11.2022 17:39 Відповісти
А обратно , пришлют 27000 добровольцев для орков
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16.11.2022 17:52 Відповісти
От мені цікаво, а гроші за зерно хоч надходять до України, чи десь там на офшорних рахунках?
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16.11.2022 19:14 Відповісти
цим зерном розраховуемося за зброю.
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16.11.2022 19:47 Відповісти
Та невже? А можна посилання?
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16.11.2022 21:12 Відповісти
 
 