Рада закликала парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу
За відповідну постанову 8199 проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики і тоталітарного режиму, коли кораблі, завантажені українським зерном, виходили з українських портів.
У документі наголошується, що наразі, коли Україна знову страждає від агресії з боку Російської Федерації, коли відбуваються масові порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.
"Особливо необхідною за нинішніх умов для України є підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - йдеться в пояснювальній записці.
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Автор (ініціатор): Едельман Максиміліан Володимирович
Дата оприлюднення: 13 червня 2016
4 (чотири, примітка моя)
голосів з 25000
необхідних
"лол кєк чєбурєк" (С)
Ще версії будуть?
То, что происходило с евреями Украины при Хмельнитчине, я описывать не буду. Достаточно сказать, что хотя с тех времен прошло 350 лет, до сих пор в день Уманской резни в молитвах проклинают "Хмеля-Злодея", наряду с Гитлером и Аманом.
Говорят, время лечит, но это не будет забыто никогда.
Поэтому есть то, что есть.
И пожалуйста, постарайтесь в таких темах обойтись без смешных смайликом и "чебуреков". Это совсем не весело.
Чи ви думаєте в Україні не залишилося євреїв щоб підписати цю петицію?
Якщо є проблеми, їх треба вирішувати, і це єдиний спосіб цю проблему усвідомити. А якщо проблему відкидати, то вона так і залишиться невирішеною назавжди.
До нього теж маєте претензії? Врахуйте, Він цього не любить
Забули?
А ось Він ніколи і нічого не забуває і ваші сьогоднішні наскоки на Нього теж.
А скільки євреїв на вашу думку сказало єгиптянам намалювати той оберіг, шоб їх дитина не загинула?
- ...єврей Моісей. Він все і замутив. І ще попередив інших...
А про арендаторов тоже известно. Просто ставили на эту должность евреев, потому что у них получалось. Получалось бы у украинцев, то ставили бы их и они ничем не были бы лучше евреев-арендаторов. Должность такая да и время и нравы тогда были другие. Что с Хмеля-Злодея вины абсолютно не снимает.
Это факт и реальность того времени.
Мне надо уходить, через час вернусь. Если меня к тому времени не забанят, постараюсь вам этот вопрос развернуть пошире
А насправді в того пана якась дивна риторика. Всім цим срачем він насправді виправдовує звʼязок між євреями - організаторами Голодомору і ******** Ізраїлем. Але саме веселе те, що такого звʼязку нема. Це лише його приховане відчуття вини, яке він сам придумав і намагається нам тут виправдати.
а треба, щоб визнали ТЕПЕРІШНІ дії параші ГЕНОЦИДОМ, це трохи НАРАЗІ!
Если сравнить пропаганду совка в WW2, затем сравнить реально достоверные и наглядно подтвержденные события сейчас с пропагандой *****, сделать пропорцию и сразу будет понятно, что минимум треть нацистских преступлений сделаны именно совками, а не нацистами. А те все списали на них. Корреляция максимальная просто, настолько все убого, примитивно, нагло и лживо сделано. И собрать все это воедино с 1920 по 1955-ый год. И в качестве одного из пунктов капитуляции кацапов после их окончательного поражения обязательно заставить всех до этого их гражданина сдать экзамен по истории, настоящей истории, основанной на фактах без лжи и подлогов. Сдавать экзамены и изучать материал за свой счет разумеется, выплачивая штрафы за каждую пересдачу. Все как в Германии и Японии было.
Мы в Европу поставляем лучшее Зерно а Мире с Украинских Черноземов,поскольку РабZeя..зона не Черноземья...и у нас зерно не успевает Прорасти...
Петр Столыпин.доклад сЦарю Николашке 1909 год...🤣🤣