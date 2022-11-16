Рада закликала парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

За відповідну постанову 8199 проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики і тоталітарного режиму, коли кораблі, завантажені українським зерном, виходили з українських портів.

У документі наголошується, що наразі, коли Україна знову страждає від агресії з боку Російської Федерації, коли відбуваються масові порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.

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"Особливо необхідною за нинішніх умов для України є підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - йдеться в пояснювальній записці.