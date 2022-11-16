Росія здійснила 126 атак на енергосистему України від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація здійснила 126 атак на енергосистему України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс Генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

"Всього від початку повномасштабного вторгнення здійснено 126 атак на енергосистему України. 92 з них - в жовтні та листопаді, напередодні зими", - ідеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що такі дії відповідають одній з ознак геноциду, які вказані у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього - навмисне створення неможливих для життя умов.

Інші ознаки геноциду, згідно з Конвенцією: вбивство членів захищеної групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; запобігання дітородіння в середовищі такої групи; насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.

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Як повідомлялося, 15 листопада, війська РФ випустили по території України понад 90 крилатих ракет, пошкодивши об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав удар РФ по енергосистемі наймасованішим з початку війни і заявив, що ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких сусідніх держав.