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Новини Війна
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Росія здійснила 126 атак на енергосистему України від початку повномасштабного вторгнення

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Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація здійснила 126 атак на енергосистему України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс Генерального прокурора повідомляє у телеграмі.

"Всього від початку повномасштабного вторгнення здійснено 126 атак на енергосистему України. 92 з них - в жовтні та листопаді, напередодні зими", - ідеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що такі дії відповідають одній з ознак геноциду, які вказані у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього - навмисне створення неможливих для життя умов.

Інші ознаки геноциду, згідно з Конвенцією: вбивство членів захищеної групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи; запобігання дітородіння в середовищі такої групи; насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу.

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Як повідомлялося, 15 листопада, війська РФ випустили по території України понад 90 крилатих ракет, пошкодивши об'єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав удар РФ по енергосистемі наймасованішим з початку війни і заявив, що ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких сусідніх держав.

Автор: 

обстріл (29037) росія (65925) енергетика (2611) інфраструктура (493)


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щось малоыаті ціфри
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16.11.2022 19:01 Відповісти
а ОП збиті ЗСУ парашсьуі ракети не рахують
вони ж не вразили енергосистему
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16.11.2022 20:01 Відповісти
Путлер зробив заяву ( пишу мовою оригіналу ) ,
что репарации Украине будут выплачиваться только через его труп,
ну не фашист клятий 😠‼️
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16.11.2022 19:08 Відповісти
Основний посил: репарації виплачуватися будуть.
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16.11.2022 19:16 Відповісти
 
 