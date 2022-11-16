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Новини Війна
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З 10 жовтня очікував від НАТО термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого розстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще з 10 жовтня дуже хотів почути позитивну відповідь НАТО щодо термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого обстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути позитивну відповідь Альянсу, а я особисто говорив із багатьма лідерами членів Альянсу, включаючи генсека, щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питань масованого розстрілу України, бо інакше не можна сказати, російськими ракетами та іранськими дронами. Я не почув цієї відповіді", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналістам у середу в Києві.

Він також заявив, що у вівторок, під час повторного масованого обстрілу української інфраструктури з боку РФ, українські військові спрацювали відмінно, збивши понад 70% ракет. Проте, за його словами, він не почув від західних партнерів позитивні оцінки роботи українських Повітряних сил.

"Наша ППО працювала чудово, ми збили більшу частину ракет. Хочу їм подякувати - вони молодці. Я хотів би почути від наших партнерів, що наші війська - молодці. І на засіданні G20, що наша армія (добре впоралася - ред.). "Щось" ударило по Польщі. Це трагедія. Я хотів би, щоб ми розуміли: цей форпост - Україна, ЗСУ, наш реальний повітряний захист - живий щит усієї східної Європи. Це правда, і я хотів би це вчора почути. Але ми не почули", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про вибух у Польщі: "Я не сумніваюся, що це була не наша ракета"

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) НАТО (6513)


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Топ коментарі
+25
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16.11.2022 19:20
+16
Чому чекав?
Хто ти такий?
Навіщо ти НАТО?

Краще б ти шашлички травневі чекав, придуррк.
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16.11.2022 19:20
+16
...ось чому не почув, вальдемар
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16.11.2022 19:23
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Вова, что они нам скажут?? Крепитесь, мы с вами... а кто такие эти мацковские недоразумения уже очевидно всем..
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16.11.2022 19:19 Відповісти
Вони боятся Україну - і для цього всі агенти **** у всіх країнах шепочут політикам і єліті несинітниці про Україну ( слухайте МАКСАКОВУ про культурний фронт кацапів в світі)
ЇХАТИ треба було на Балі і ніяких радників не слухати
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16.11.2022 19:27 Відповісти
В 17 столітті і Туреччина і Польща і Росія боялися зміцнення Козацької держави... в результаті всі троє вели проти нас одночасно війну...
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16.11.2022 19:40 Відповісти
А ти дав їм відповідь, чому оборону закатав в асфальт?
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16.11.2022 19:53 Відповісти
А ты уверен что за год можно такое учудить.. ?? Я был уверен что вменяемей..
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16.11.2022 19:54 Відповісти
Чому чекав?
Хто ти такий?
Навіщо ти НАТО?

Краще б ти шашлички травневі чекав, придуррк.
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16.11.2022 19:20 Відповісти
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16.11.2022 19:20 Відповісти
Хто ще коли очікує он-лайн саміту ?
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16.11.2022 19:21 Відповісти
...ось чому не почув, вальдемар
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16.11.2022 19:23 Відповісти
І всеж - де кацапська ракета, яку ловив український ППО ? Траєкторію можно прорахувати ?
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16.11.2022 19:23 Відповісти
Намалюйте траєкторію від пуска ракети і до падіння у Польші
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16.11.2022 19:28 Відповісти
Америка та НАТО буде далдонить те що їм вигідно!Вони з Китаєм посюсюкались і вирішили нехай рашка і далі бомбить Україну!
Це ж для них цікаве кіно,бойовик.
А для нас це горе,смерті,розруха...
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16.11.2022 19:25 Відповісти
номінально хто нам дохтур, що 30 років до цього вели? ісіх цих виродків до корита не з марса нам надсилали, ми їх обирали. я от у 19 році теж вважав, що зелупа та свиношенко однаково жахливий вибір. помилявся. як би я не ненавидів кондитера, але той рівень зради, який продемонстрував зелупа, зміг здивувати навіть мене..
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16.11.2022 19:41 Відповісти
Весь світ чує лихе пуйла, ким чен ина інших аналогічних уродів ..., бо в них є ядерна зброя світ з ними рахується, а те що по нам летить по 100 ракет у день світ не їб#, всі тільки і ржуть з таких долбойобів, які в 1994 році відмовились від ЯЗ, під гарантії безпеки США, РФ та Великобританії, тепер ми бачимо що варті ці гарантії..., тільки наявність ЯЗ є 100% гарантією недоторканності кордонів вашої держави...
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16.11.2022 19:27 Відповісти
Щось ударило по Польші????Це як?Ви вчора казали,кацапська ракета!!!!Ого....а сьогодні щось,бо НАТО так каже???Пане Зеленський,в нас є ЗСУ а в ЗСУ ми....+Залужний.А ваша позиція м'яко кажучи...бо ви щось не почули а хотіли.Ми українці...українці пане Зеленський і думаю нам їхні слова не треба,зброю і гроші треба...дають.А вас я не розумію пане президент,але й не голосував за вас.
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16.11.2022 19:27 Відповісти
Світ цинічнии -- треба держатись .
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16.11.2022 19:27 Відповісти
А я, наприклад, чекав, що після зупинки (у 2019-му) відновиться виробництво Стугн, Нептунів, Вільх, Богдан...
То шо ти там репетуеш, бубочка? Зі штанців ще не виплигнув, підгузки не обісрав від натуги?
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16.11.2022 19:27 Відповісти
Браво.
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16.11.2022 19:29 Відповісти
Киев за 96 часов НАТО хотело. Они раз за разом вынуждены все начинать по новой, когда мы в очередной раз разбиваем кацапскую армейку, уже 100 раз жалеют, что поставили Химарсы. На мобилизацию, на обстрелы гражданской инфраструктуры и, главное, на проведение референдумов - нулевой ответ. Насамс был обговорен еще летом, Ириски тоже самое поставки значительно раньше согласованы. Ах да, дали Хавки и то Испанцы, которые относительно неплохо поставляют эти вооружения, учитывая их упор на другие виды вооружений.

Много людей вложились в танкеры по сжиженному природному газу. Они строятся будут еще 5 лет минимум, это много денег. Если убить ***** и иметь какие-то шансы сделать на россии нормальное государство, то можно будет по-прежнему качать дешевый газ по трубам, создавая деньги на репарации. Для них это большие убытки, поэтому ***** неприкосновенен и война должна не заканчиваться. Европа тут не причем, они страдает по деньгам очень существенно, дешевый газ нужен промышленности, а без него все полетит к черту.

При этом рейтинг Байдена довольно низкий, не всем нравиться 80-ти летний старик, который хочет идти на второй срок. А кацапы плотно вливают бабки в республиканцев и пропаганду, то есть Байден вынужден к ним прислушиваться. Сам то Байден вряд ли заинтересован в коммерческом интересе, он не получает профита от военных контрактов на триллионы и от продаж СПГ американского, там совсем другие люди обогащаются, а вот они уже лоббируют эти интересы затягивания войны.

Надо просто напоминать им непрерывно, что война далеко не выиграна Украиной. Что кацапы вполне имеют шансы захватить всю Украину и производить 50000 современных гиперзвуковых ракет в год, а вот ЕС и даже США далеко не факт, так как у них нету миллионов послушных рабочих и нету спектра природных ресурсов. И что Европу к 2025-ом году целиком до Португалии захватить кацапам вполне-вполне реально. Каждый раз напоминать об этом и что единственный способ этого избежать - уничтожить ***** и всю кацапскую группировку, уничтожить, не выдавить или договориться, а уничтожить.
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16.11.2022 19:30 Відповісти
Долго наверное ты писал, ну а теперь иди на х...й, лахта.
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16.11.2022 21:09 Відповісти
Як там асфальт, замінив ракети? А хтось очікував, що Президент захистить більше країну і виготовть тисячі ракет, в тому числі і ППО, а виходить він не їздив на саміт НАТО, але чогось від них чекав і все закатав в асфальт. Стрілочник.
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16.11.2022 19:31 Відповісти
- відосік;

- відосік;

- попросити гроші;

- попросити зброю;

- оголосити про заявку у НАТО;

- реформи? забагато, не на часі, нічого не робити;

- НАТО нічого не робить для України;

- звинуватити США та союзників у своїх про#бах;

- Байдену, я непойняв, чому ми ще не в НАТО ...
- чому не закрито небо? мало ППО - бистро встановили;
- нас обстрілюють, чому НАТО не оголошує війну?
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16.11.2022 19:35 Відповісти
Опять ноет, что ему все должны. А кто-нибудь услышал извинения или соболезнования семьям двух погибших поляков?
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16.11.2022 19:36 Відповісти
НАТО хоче нашими руками розібратися з кацами, в решта їм все до сраки, і ми, і наші проблеми. Складається враження, що вони свідомо не закривають наше небо очікуючи, щоб нас і нашу інфраструктуру розбили а потім ми винятково залежала від них, були покупцями їхньої продукції.
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16.11.2022 19:50 Відповісти
А чому НАТО має воювати за нас? Як ти це пропонуєш пояснити жінкам з Португалії чи Греції, чоловіки яких мають загинути в країні яка не є членом НАТО?!
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16.11.2022 19:58 Відповісти
а я і не кажу що НАТО буде воювати за нас, це відомо ще з лютого-березня цього року. Повторюсь ще раз - чужими руками добре жар загребати
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16.11.2022 20:03 Відповісти
Який жар? Ти знаєш, що підарашка напала на Україну, а не на країну НАТО? По факту із-за нашої війни, країни НАТО вигрібають за нас: і за рахунки на комуналку х2, і за космічну інфляцію. Писдіти легше всього на дівані. Ти ось піди на місці шольца і посяни бюргерам у яких все було в шоколаді, що їм треба затягнути паски, бо якась Україна стала жертвою агрессора. Тому нєхєр писдіти - всі вони роблять дуже дофіга для нас, а могли б взагалі нічого не робити.
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16.11.2022 20:09 Відповісти
из-за бюргеров нас в НАТо не взяли, чтобы не сердить друга владимира.
Так что наша кровь на руках с*ой европы.
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16.11.2022 22:44 Відповісти
Просто для самоосвіти подивися на соціологію в Україні у 2008-му. Самі громадяни України не хотіли в своїй переважній більшості у НАТО, однак винуваті у цьому німці. Правильно?
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17.11.2022 10:59 Відповісти
cерьезно??? а швеция с финляндией куда хотели войти в 2008??? и куда их срочно берут в 2022??? и куда нас не берут??? не, ну конечно, немцы вообще не причем.
совесть имейте такое писать
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17.11.2022 21:33 Відповісти
Ти подивися на цифри за 2008-й рік. Якщо 30% населення України хотіли б у НАТО, то це було б за щастя. Я нагадаю, що в той час половина країни підтримувала рашистів коли ті вторглися у Грузію. Просто ти у 2008-му був сильно молодим і аполітичним, щоб такі факти пригадати.
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17.11.2022 22:10 Відповісти
при чем здесь 2008 год??
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17.11.2022 22:22 Відповісти
Чи може тобі нагадати, що США вже подарували нам допомоги на 20 млд баксів, брити на інші європеці +5 млрд, я вже не кажу про ЄС, який більше 6 місяців платить пенсії і зп нашим бюджетникам. Якої тобі ще допомги не вистачає, якщо твій божок навіть не перестав грабувати країну під час війни?!!
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16.11.2022 20:03 Відповісти
мені важко тобі пояснити все що відбувається, потім зрозумієш, і при чому тут божок, я так бачу що ти відносишся до розряду довбодятлів, яким все одно, що робити, лиш родувати полум'я не залежно від ситуації
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16.11.2022 20:10 Відповісти
Я тобі пояснив, що відбувається з тієї сторони кордону. Бо італійські чи іспанські громадяни не розуміють якого хєра вони мають гинути в Україні, яка не є членом НАТО.
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16.11.2022 20:22 Відповісти
якщо ти сидиш там так і сиди, не виступай експертом
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16.11.2022 20:26 Відповісти
надобраніч
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16.11.2022 20:11 Відповісти
Давай, напиши еще, что США стравила два братских народа, чтобы славяне убивали друг друга.
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16.11.2022 21:16 Відповісти
Знов суцільне жалюгідне скиглення, не то сказав, не то записав, не так подивився, панове зрадофіли не шукайте зраду там, де її нема, або якщо дійсно хочете її побачити, подивіться в дзеркало.
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16.11.2022 20:17 Відповісти
на рахунок зрадофілів - перебор)))
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16.11.2022 20:25 Відповісти
Як казав азiров- хватiть скiглiть , нiкому ми не потрiбнi, крiм нас самих
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16.11.2022 21:03 Відповісти
Если б НАТО не были слюнтяями то недомерок его бы боялся. А с таким НАТО вытворяй что хочеш.
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16.11.2022 22:36 Відповісти
у нато ракета упала на их территорию, и они отморозились. Что он хочет в случае Украины...
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16.11.2022 22:45 Відповісти
БЛТЬ сиділо воно на яйцях і чекало, а шо ****** зробив для того щоб саміт відбувся, ГАН-ДОН КВАРТАЛЬНИЙ !!???
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17.11.2022 01:30 Відповісти
 
 