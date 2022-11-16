З 10 жовтня очікував від НАТО термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого розстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще з 10 жовтня дуже хотів почути позитивну відповідь НАТО щодо термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого обстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути позитивну відповідь Альянсу, а я особисто говорив із багатьма лідерами членів Альянсу, включаючи генсека, щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питань масованого розстрілу України, бо інакше не можна сказати, російськими ракетами та іранськими дронами. Я не почув цієї відповіді", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналістам у середу в Києві.

Він також заявив, що у вівторок, під час повторного масованого обстрілу української інфраструктури з боку РФ, українські військові спрацювали відмінно, збивши понад 70% ракет. Проте, за його словами, він не почув від західних партнерів позитивні оцінки роботи українських Повітряних сил.

"Наша ППО працювала чудово, ми збили більшу частину ракет. Хочу їм подякувати - вони молодці. Я хотів би почути від наших партнерів, що наші війська - молодці. І на засіданні G20, що наша армія (добре впоралася - ред.). "Щось" ударило по Польщі. Це трагедія. Я хотів би, щоб ми розуміли: цей форпост - Україна, ЗСУ, наш реальний повітряний захист - живий щит усієї східної Європи. Це правда, і я хотів би це вчора почути. Але ми не почули", - додав Зеленський.

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