З 10 жовтня очікував від НАТО термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого розстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще з 10 жовтня дуже хотів почути позитивну відповідь НАТО щодо термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого обстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути позитивну відповідь Альянсу, а я особисто говорив із багатьма лідерами членів Альянсу, включаючи генсека, щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питань масованого розстрілу України, бо інакше не можна сказати, російськими ракетами та іранськими дронами. Я не почув цієї відповіді", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналістам у середу в Києві.
Він також заявив, що у вівторок, під час повторного масованого обстрілу української інфраструктури з боку РФ, українські військові спрацювали відмінно, збивши понад 70% ракет. Проте, за його словами, він не почув від західних партнерів позитивні оцінки роботи українських Повітряних сил.
"Наша ППО працювала чудово, ми збили більшу частину ракет. Хочу їм подякувати - вони молодці. Я хотів би почути від наших партнерів, що наші війська - молодці. І на засіданні G20, що наша армія (добре впоралася - ред.). "Щось" ударило по Польщі. Це трагедія. Я хотів би, щоб ми розуміли: цей форпост - Україна, ЗСУ, наш реальний повітряний захист - живий щит усієї східної Європи. Це правда, і я хотів би це вчора почути. Але ми не почули", - додав Зеленський.
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ЇХАТИ треба було на Балі і ніяких радників не слухати
Хто ти такий?
Навіщо ти НАТО?
Краще б ти шашлички травневі чекав, придуррк.
Це ж для них цікаве кіно,бойовик.
А для нас це горе,смерті,розруха...
То шо ти там репетуеш, бубочка? Зі штанців ще не виплигнув, підгузки не обісрав від натуги?
Много людей вложились в танкеры по сжиженному природному газу. Они строятся будут еще 5 лет минимум, это много денег. Если убить ***** и иметь какие-то шансы сделать на россии нормальное государство, то можно будет по-прежнему качать дешевый газ по трубам, создавая деньги на репарации. Для них это большие убытки, поэтому ***** неприкосновенен и война должна не заканчиваться. Европа тут не причем, они страдает по деньгам очень существенно, дешевый газ нужен промышленности, а без него все полетит к черту.
При этом рейтинг Байдена довольно низкий, не всем нравиться 80-ти летний старик, который хочет идти на второй срок. А кацапы плотно вливают бабки в республиканцев и пропаганду, то есть Байден вынужден к ним прислушиваться. Сам то Байден вряд ли заинтересован в коммерческом интересе, он не получает профита от военных контрактов на триллионы и от продаж СПГ американского, там совсем другие люди обогащаются, а вот они уже лоббируют эти интересы затягивания войны.
Надо просто напоминать им непрерывно, что война далеко не выиграна Украиной. Что кацапы вполне имеют шансы захватить всю Украину и производить 50000 современных гиперзвуковых ракет в год, а вот ЕС и даже США далеко не факт, так как у них нету миллионов послушных рабочих и нету спектра природных ресурсов. И что Европу к 2025-ом году целиком до Португалии захватить кацапам вполне-вполне реально. Каждый раз напоминать об этом и что единственный способ этого избежать - уничтожить ***** и всю кацапскую группировку, уничтожить, не выдавить или договориться, а уничтожить.
- відосік;
- попросити гроші;
- попросити зброю;
- оголосити про заявку у НАТО;
- реформи? забагато, не на часі, нічого не робити;
- НАТО нічого не робить для України;
- звинуватити США та союзників у своїх про#бах;
- Байдену, я непойняв, чому ми ще не в НАТО ...
- чому не закрито небо? мало ППО - бистро встановили;
- нас обстрілюють, чому НАТО не оголошує війну?
Так что наша кровь на руках с*ой европы.
совесть имейте такое писать