Цьогоріч з Європи вислали понад 400 російських шпигунів, - очільник МІ5 МакКалум
У 2022 році європейські країни вислали понад 400 російських шпигунів. Для Путіна це було несподіванкою.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь очільника британської контррозвідки МІ5 Кена МакКалума, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких - шпигуни. Він зазначив, що це найбільший стратегічний удар по російських спецслужбах у новітній європейській історії.
"Це завдало найзначнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії, і разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав Володимира Путіна зненацька", - сказав він.
Окрім того, МакКалум зазначив, що Велика Британія відмовила в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.
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Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.
Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.
Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.