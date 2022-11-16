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Новини
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Цьогоріч з Європи вислали понад 400 російських шпигунів, - очільник МІ5 МакКалум

шпигун

У 2022 році європейські країни вислали понад 400 російських шпигунів. Для Путіна це було несподіванкою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь очільника британської контррозвідки МІ5 Кена МакКалума, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких - шпигуни. Він зазначив, що це найбільший стратегічний удар по російських спецслужбах у новітній європейській історії.

"Це завдало найзначнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії, і разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав Володимира Путіна зненацька", - сказав він.

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Окрім того, МакКалум зазначив, що Велика Британія відмовила в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.

Автор: 

Велика Британія (5646) росія (65925) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+5
Єрмака забули. І не тільки.
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16.11.2022 19:35
+3
Выслали и что дальше? Сейчас не 1950-ый год, когда агенту нужно было передать бабки из рук в руки под скамейкой в парте, а тот в свою очередь передавал бы фотоснимки секретных бумажных документов.

Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.

Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.

Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.
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16.11.2022 19:42
+3
Ах да, я даже забыл, шо английские юридические фирмы представляют интересы кошельков ***** в суде, притом не только в Великобритании. А как поживает судья Верховного суда Англии (или как там это называется), который снялся с должности и пошел за 100млн Абрамовичу прислуживать против Березовского. Или даже фунтов, а не долларов. И при этом этот ******** еще заявляет, что гордиться этим, ведь все по закону и никаких вопросов. Контраразведчики недоделанные, которые работают до того момента, когда у них перед носом не появится чемодан денег. У нас такие же, правда, но мы хотя бы не гордимся своей работой и не кичимся ею как вы с наглыми рожами берете деньги якобы все по римскому праву и английским законам.
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16.11.2022 19:46
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1% від загальної кількості чи трішки більше? А скільки запустили "хароших руzzкіх" після того, як недопалок мобілізацію оголосив?
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16.11.2022 19:35 Відповісти
Єрмака забули. І не тільки.
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16.11.2022 19:35 Відповісти
Выслали и что дальше? Сейчас не 1950-ый год, когда агенту нужно было передать бабки из рук в руки под скамейкой в парте, а тот в свою очередь передавал бы фотоснимки секретных бумажных документов.

Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.

Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.

Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.
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16.11.2022 19:42 Відповісти
Ах да, я даже забыл, шо английские юридические фирмы представляют интересы кошельков ***** в суде, притом не только в Великобритании. А как поживает судья Верховного суда Англии (или как там это называется), который снялся с должности и пошел за 100млн Абрамовичу прислуживать против Березовского. Или даже фунтов, а не долларов. И при этом этот ******** еще заявляет, что гордиться этим, ведь все по закону и никаких вопросов. Контраразведчики недоделанные, которые работают до того момента, когда у них перед носом не появится чемодан денег. У нас такие же, правда, но мы хотя бы не гордимся своей работой и не кичимся ею как вы с наглыми рожами берете деньги якобы все по римскому праву и английским законам.
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16.11.2022 19:46 Відповісти
Высылать надо бандеролью.. а ещё лучше - высылать сразу на Марс....
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16.11.2022 19:53 Відповісти
From now on, the policy should be - no russians are allowed anywhere in the civilized world. Especially getting the second citizenship, buying the real estate, or conduct business.
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16.11.2022 20:03 Відповісти
Це капля в морі
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16.11.2022 21:23 Відповісти
Plenty of spies in Colchester Russians , the Russian community and and their Ukrainian friends , gathering imformation and passing to them, now we have A war Familys are in danger in Ukraine.
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16.11.2022 22:08 Відповісти
это капля в море!в европе тысячи российских компаний,почти все дипломаты это российские шпионы!
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17.11.2022 19:15 Відповісти
 
 