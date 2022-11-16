Цьогоріч з Європи вислали понад 400 російських шпигунів, - очільник МІ5 МакКалум

У 2022 році європейські країни вислали понад 400 російських шпигунів. Для Путіна це було несподіванкою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь очільника британської контррозвідки МІ5 Кена МакКалума, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, з Європи було вислано понад 600 російських чиновників, 400 з яких - шпигуни. Він зазначив, що це найбільший стратегічний удар по російських спецслужбах у новітній європейській історії.

"Це завдало найзначнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії, і разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав Володимира Путіна зненацька", - сказав він.

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Окрім того, МакКалум зазначив, що Велика Британія відмовила в більш ніж сотні заявок на російські дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.