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Правоохоронці посилять боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Офіс Генпрокурора

генпрокурора,офіс

В Офісі Генерального прокурора обговорили протидію нелегальному ринку сигарет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, на зустрічі були присутні заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький та члени Американської торговельної палати в Україні - міжнародні тютюнові компанії Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International​ та Imperial Tobacco.

За даними дослідницької компанії Kantar, станом на серпень 2022 року частка нелегального ринку сигарет України сягнула 21,9%, тоді як за підсумками 2021 року вона складала 16,9%.

За словами Вербицького, привертає увагу показник ненадходжень до державного бюджету, який міститься у дослідженні та становить 20,7 млрд гривень. Це неприйнятно.

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"Послідовне збільшення обсягів нелегальних цигарок в Україні спостерігається в Україні з 2017 року. При цьому, останнім часом це зростання відбувається реактивно", - зазначив заступник генерального прокурора.

Він переконаний, що необхідно здійснити додаткові координаційні заходи правоохоронних органів, із метою запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері.

"Ми маємо концентрувати сили на боротьбі саме з виробниками незаконної продукції, які є своєрідними центрами розповсюдження нелегальних тютюнових виробів. Така робота зменшить тіньовий ринок сигарет на вулицях. Певні успіхи в цій діяльності ми вже маємо і розуміємо, що припинення незаконної діяльності дозволить збільшити надходження до бюджету", - підкреслив Вербицький.

Представники Офісу Генерального прокурора та бізнесу домовилися про посилення співпраці та регулярний обмін інформацією для напрацювання ефективних моделей протидії нелегальному ринку.

Також читайте: Тютюнові виробники: під час війни істотно збільшився тіньовий ринок

У відомстві вже найближчим часом планується створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію у зазначеній сфері.

Також будуть відбуватися регулярні зустрічі Офісу Генпрокурора та Американської торговельної палати в Україні, на якій будуть обговорюватися робота з протидії нелегальній реалізації тютюнових виробів та досягнуті результати.

Автор: 

тютюн (540) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+15
А ви ще підніміть вартість акцизу! Стопудово тіньовий ринок цигарок з такого переляку помре від інсульту!
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16.11.2022 20:11
+12
Та вы ****..ли..... единственная радость за последние полгода, что сигареты вполне пригодного качества "мальборо" красное, можно было за 50грн. купить... а в киоске уже 80... и каждый месяц всё дороже... и расход чуть не один к двум... с касапами лучше бейтесь, а не в очередной раз залазьте ко мне в кошелёк... 50 грн. налога, с пачки сигарет... ёпнулись вообще???
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16.11.2022 20:28
+10
Це треба починати робити зовсім з їнших речей ! Знімити частково акциз !
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16.11.2022 20:17
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А ви ще підніміть вартість акцизу! Стопудово тіньовий ринок цигарок з такого переляку помре від інсульту!
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16.11.2022 20:11 Відповісти
о , ну наконец то , по югу ПРОКАТИТЕСЬ, Одесская область , в каждом селе продают таких сигарет тысячи .
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16.11.2022 20:11 Відповісти
Так Zeкоманда сама зробила такі умови, щоб заробляти на тіньовому ринку цигарок.
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16.11.2022 20:16 Відповісти
Це треба починати робити зовсім з їнших речей ! Знімити частково акциз !
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16.11.2022 20:17 Відповісти
А дєже ви всє харчєвацца тада будєтє...
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16.11.2022 20:17 Відповісти
Офіс генпрокурора і досі був не в долі. Треба терміново виправлять ситуцію, таке бабло і мімо каси.
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16.11.2022 20:19 Відповісти
Ринком сигарет в УКРАІНЕ заправляли россіяне . Невже їх вигнали і на окружний дорозі відібрали ПРИХВАТИЗОВАНУ фабрику ?
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16.11.2022 20:20 Відповісти
Люди мають усвідомити, що в любому випадку вони платитимуть 100 за товар вартістю 10.
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16.11.2022 20:23 Відповісти
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16.11.2022 20:35 Відповісти
а наркотиков?
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16.11.2022 20:24 Відповісти
А в Африке горы вот такой вышины,

Ах, и зеленый попугай!

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16.11.2022 20:40 Відповісти
За ВСЕ платить кінцевий споживач.
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16.11.2022 20:28 Відповісти
Та вы ****..ли..... единственная радость за последние полгода, что сигареты вполне пригодного качества "мальборо" красное, можно было за 50грн. купить... а в киоске уже 80... и каждый месяц всё дороже... и расход чуть не один к двум... с касапами лучше бейтесь, а не в очередной раз залазьте ко мне в кошелёк... 50 грн. налога, с пачки сигарет... ёпнулись вообще???
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16.11.2022 20:28 Відповісти
До сраки ваша боротьба. Буде попит - буде і пропозиція. Один вже боровся з алкоголем. І де він тепер.
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16.11.2022 20:46 Відповісти
А що, вже війна скінчилася, і "правоохоронцям" нема чим більше зайнятись? А як же кацапські агенти та посіпаки?
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16.11.2022 21:01 Відповісти
Где то громко заржал Холодов
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16.11.2022 21:01 Відповісти
После первых двух слов ,,, стражи порядка,, упал с табуретки, со смеху, боли не почуствовал, но и дальше читать не стал---и так впечатлило от двух слов!
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16.11.2022 21:06 Відповісти
Буду краток: это полная дичь. Всем понятно, что нужно снижать акциз.
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16.11.2022 21:13 Відповісти
Зеленым жрать нечего. А почему "стажи порядка" не привлекают никого к ответственности за разворованную гуманитарку. Я уже молчу про то зерно из госрезерва, сожранное мышами. Понятно, времени не хватило.
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16.11.2022 21:21 Відповісти
1кг виржиния 550-600 грн
1000 гильэ 160 грн

Ручная машинка 80-90 грн

Зажравшиеся производители предлагают мне заплатить 4000 грн, мотивируя сколько недополучет Украина? Эти уроды пусть покажут свои прибыли, больше их ничего не интересует, когда-то курил Честер по 23грн за пачку закончил Давыдовом по 75, считаю что производители просто зажрались
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16.11.2022 21:25 Відповісти
Та зробіть вже по 100 гривень за пачку шоб легше рахувати було )))
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16.11.2022 21:27 Відповісти
Сразу пускай СБУ перестанут крышевать этот бизнес
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16.11.2022 21:42 Відповісти
конкурентів знищують ? ))))))))))
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16.11.2022 21:48 Відповісти
Т.е. чиновник всех рангов будут и дальше брать взятки в свои карманы, а курильщикам (и так , по сути, людям имеющим дополнительныую нагрузку на свой бюджет) еще и оброк повысить....
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16.11.2022 21:56 Відповісти
 
 