Правоохоронці посилять боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Офіс Генпрокурора
В Офісі Генерального прокурора обговорили протидію нелегальному ринку сигарет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, на зустрічі були присутні заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький та члени Американської торговельної палати в Україні - міжнародні тютюнові компанії Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco.
За даними дослідницької компанії Kantar, станом на серпень 2022 року частка нелегального ринку сигарет України сягнула 21,9%, тоді як за підсумками 2021 року вона складала 16,9%.
За словами Вербицького, привертає увагу показник ненадходжень до державного бюджету, який міститься у дослідженні та становить 20,7 млрд гривень. Це неприйнятно.
"Послідовне збільшення обсягів нелегальних цигарок в Україні спостерігається в Україні з 2017 року. При цьому, останнім часом це зростання відбувається реактивно", - зазначив заступник генерального прокурора.
Він переконаний, що необхідно здійснити додаткові координаційні заходи правоохоронних органів, із метою запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері.
"Ми маємо концентрувати сили на боротьбі саме з виробниками незаконної продукції, які є своєрідними центрами розповсюдження нелегальних тютюнових виробів. Така робота зменшить тіньовий ринок сигарет на вулицях. Певні успіхи в цій діяльності ми вже маємо і розуміємо, що припинення незаконної діяльності дозволить збільшити надходження до бюджету", - підкреслив Вербицький.
Представники Офісу Генерального прокурора та бізнесу домовилися про посилення співпраці та регулярний обмін інформацією для напрацювання ефективних моделей протидії нелегальному ринку.
У відомстві вже найближчим часом планується створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію у зазначеній сфері.
Також будуть відбуватися регулярні зустрічі Офісу Генпрокурора та Американської торговельної палати в Україні, на якій будуть обговорюватися робота з протидії нелегальній реалізації тютюнових виробів та досягнуті результати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ах, и зеленый попугай!
1000 гильэ 160 грн
Ручная машинка 80-90 грн
Зажравшиеся производители предлагают мне заплатить 4000 грн, мотивируя сколько недополучет Украина? Эти уроды пусть покажут свои прибыли, больше их ничего не интересует, когда-то курил Честер по 23грн за пачку закончил Давыдовом по 75, считаю что производители просто зажрались