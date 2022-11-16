Правоохоронці посилять боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Офіс Генпрокурора

В Офісі Генерального прокурора обговорили протидію нелегальному ринку сигарет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, на зустрічі були присутні заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький та члени Американської торговельної палати в Україні - міжнародні тютюнові компанії Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International​ та Imperial Tobacco.

За даними дослідницької компанії Kantar, станом на серпень 2022 року частка нелегального ринку сигарет України сягнула 21,9%, тоді як за підсумками 2021 року вона складала 16,9%.

За словами Вербицького, привертає увагу показник ненадходжень до державного бюджету, який міститься у дослідженні та становить 20,7 млрд гривень. Це неприйнятно.

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"Послідовне збільшення обсягів нелегальних цигарок в Україні спостерігається в Україні з 2017 року. При цьому, останнім часом це зростання відбувається реактивно", - зазначив заступник генерального прокурора.

Він переконаний, що необхідно здійснити додаткові координаційні заходи правоохоронних органів, із метою запобігання, виявлення, припинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері.

"Ми маємо концентрувати сили на боротьбі саме з виробниками незаконної продукції, які є своєрідними центрами розповсюдження нелегальних тютюнових виробів. Така робота зменшить тіньовий ринок сигарет на вулицях. Певні успіхи в цій діяльності ми вже маємо і розуміємо, що припинення незаконної діяльності дозволить збільшити надходження до бюджету", - підкреслив Вербицький.

Представники Офісу Генерального прокурора та бізнесу домовилися про посилення співпраці та регулярний обмін інформацією для напрацювання ефективних моделей протидії нелегальному ринку.

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У відомстві вже найближчим часом планується створення міжвідомчої робочої групи, яка відповідатиме за координацію у зазначеній сфері.

Також будуть відбуватися регулярні зустрічі Офісу Генпрокурора та Американської торговельної палати в Україні, на якій будуть обговорюватися робота з протидії нелегальній реалізації тютюнових виробів та досягнуті результати.