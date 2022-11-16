ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра, - ОК "Південь"

На півдні Сили оборони України завдали нових вогневих ударів по позиціях і районах зосередження живої сили, техніки та озброєння російських військ на лівому березі Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Південь" повідомляє у фейсбуці.

"Наші ракетники та артилеристи протягом ночі виконували вогневі завдання та наносили вогневі ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки, озброєння, розгорнутих на лівому березі Дніпра", — ідеться в повідомленні.

Втрати російських військ у результаті завданих за минулу ніч ударів дорозвідуються.

Зазначається, що станом на вечір 16 листопада ворог не припиняє обстрілювати позиції Сил оборони та населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення.

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Протягом ночі з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії різних калібрів російські війська завдавали ударів по населених пунктах Бериславського району Херсонської області та Нікопольського району Дніпропетровської області.

З метою розвідки позицій Сил оборони та коригування артилерійського вогню противник продовжував ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів. Понад 20 безпілотників зафіксовані вздовж усієї лінії розмежування військ — у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонської області.

Авіацією повітряних сил України завдані два удари по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів "Бук-М2", "ТОР" та зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир" у Каховському районі.

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