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Новини Війна
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ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра, - ОК "Південь"

зсу

На півдні Сили оборони України завдали нових вогневих ударів по позиціях і районах зосередження живої сили, техніки та озброєння російських військ на лівому березі Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Південь" повідомляє у фейсбуці.

"Наші ракетники та артилеристи протягом ночі виконували вогневі завдання та наносили вогневі ураження по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки, озброєння, розгорнутих на лівому березі Дніпра", — ідеться в повідомленні.

Втрати російських військ у результаті завданих за минулу ніч ударів дорозвідуються.

Зазначається, що станом на вечір 16 листопада ворог не припиняє обстрілювати позиції Сил оборони та населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ "дуже ефективно" використовують системи NASAMAS, - Остін

Протягом ночі з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії різних калібрів російські війська завдавали ударів по населених пунктах Бериславського району Херсонської області та Нікопольського району Дніпропетровської області.

З метою розвідки позицій Сил оборони та коригування артилерійського вогню противник продовжував ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів. Понад 20 безпілотників зафіксовані вздовж усієї лінії розмежування військ — у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонської області.

Авіацією повітряних сил України завдані два удари по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів "Бук-М2", "ТОР" та зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир" у Каховському районі.

Також дивіться: "Зайшли на початок Миколаєва, а зупинилися в Херсонській області": Командир військової частини Сергій Каспров розповів про роботу тероборони на Півдні. ВIДЕО

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Дніпро (3297) обстріл (29037) ЗСУ (7648)


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Оркам там будет весело правый берег выше а на левом даже не спрячешься,хоть они и на десяток километров отошли.
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16.11.2022 21:05 Відповісти
.
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16.11.2022 21:13 Відповісти
Смоленские «мобики» сбежали с позиций на левом берегу Днепра и записали видео бунта
Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел --видео
https://charter97.org/ru/news/2022/11/16/524445/
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16.11.2022 21:13 Відповісти
битовухой они мля занимались
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16.11.2022 21:14 Відповісти
мирно целовались и чпокались в окопах, а тут на тебе, прилетьі
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16.11.2022 21:34 Відповісти
Сдавайся касап.. Сдавайся, а то тупо сдохнешь...
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16.11.2022 21:16 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/895516-zsu-zatrofeyily-ridkisnu-rosijsku-tehniku-yakoyi-u-rf-bulo-menshe-pivsotni-na-shho-zdatna-mashyna?fbclid=************************************************************* https://ukranews.com/.../895516-zsu-zatrofeyily-ridkisnu...





UKRANEWS.COM

ЗСУ "затрофеїли" рідкісну російську техніку, якої у РФ було менше півсотні. На що здатна машина.
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16.11.2022 21:44 Відповісти
 
 