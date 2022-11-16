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Зеленський про перспективи України у разі евакуації населення: Якби ми всі виїхали, Путін знищив би 40-мільйонну державу

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

Після першого ракетного удару по Києву партнери пропонували евакуювати населення столиці, що робити з усіма іншими регіонами - відповіді не було.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні, тож не буде питної води. Багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що в нього тоді виникло запитання: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди її евакуйовувати - в Польщу, Словаччину, Румунію?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

"І після великої глобальної евакуації хоч один дайте мені відсоток, що Росія не зайде і не займе повністю окупацією нашу територію. Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю (бомбити ковровим бомбардуванням. - Ред.). Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть", - вважає президент.

Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави, але хто ж тоді її захищатиме - це не можуть бути тільки "люди з автоматами".

"У них теж є сім’ї та батьки, вони теж люди, такі самі, як і ми. А чому вони вмотивовані? Заробітною платою? Хтось - напевно, але в більшості - Україною. Україна - це не тільки земля, це їхні сім’ї… Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб’єктивна думка", - пояснив глава держави.

Він додав, що бачив це по селищах на Донбасі - де не було людей, все було розстріляно і зруйновано.

Також читайте: Із небезпечних регіонів України виїхали близько 100 тисяч жителів, - Мінреінтеграції

"Бо одна справа, коли тебе називають Гітлером і твою державу. І абсолютно інше - коли ти остаточно ним став уже. Коли ти знищив все… Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу", - вважає Зеленський.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би державу за три дні, це посіяло б хаос у суспільстві і були б серйозні економічні втрати.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) напад (1139) росія (65925) евакуація (2336)


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Топ коментарі
+48
Схоже сьогодні передоз у нього, щось забагато тявкає зайвого.
Скажи вже, що не хотів втрачати 7 мільярдів в місяць, чи скільки там було...
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16.11.2022 21:00
+35
Якби виїхав тільки Боневтік зі своєю ОПешною кодлою, то це був би визначний вклад в перемогу України над супостатом.
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16.11.2022 21:02
+33
Кожна заява цього недоумка, демонструє, наскільки дурні його виборці.
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16.11.2022 21:03
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то у орков - колега за наши с300 говорил
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16.11.2022 22:30 Відповісти
А вони ще «старіють» з часом, через що падає ефективність… тобто потрібно постійно оновлювати
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16.11.2022 23:37 Відповісти
Не знаю чи повірете,але з кожним днем все більше таких як ВИ що зізнаються в прой...і
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16.11.2022 21:43 Відповісти
Продовжуйте. Потім ви розцілувалися з товаришем?
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16.11.2022 21:44 Відповісти
Канада велика. Та що там Канада? Он Гренландія стоїть порожньою. Щоправда, холодно там, зате є світло, тирнет і навіть гарячі гейзери. І дикий лосось. Чим не життя?
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16.11.2022 21:03 Відповісти
Напевне в бункері на Печерську щось пороблено
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16.11.2022 21:03 Відповісти
Ти бач, який прозорливий президент і прорахував і знав, а тому і всі гроші замість ракет закатав в асфальт. Краще помовчати, бо люди все пам'ятають.
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16.11.2022 21:04 Відповісти
цей бункерний гадьониш просто прикривається мирним населенням
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16.11.2022 21:05 Відповісти
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16.11.2022 21:31 Відповісти
Вирішив свої помилки (а чи то насправді були помилки, а не щось гірше?) з хворої голови перевести на здорову?
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16.11.2022 21:05 Відповісти
та які помилки..в омані вони домовились як мінімум на здачу лівого берега.
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16.11.2022 21:15 Відповісти
Зеля тоді не знав що Херсон на правому.
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16.11.2022 21:34 Відповісти
Правники скажіть він собі на по життєве вже набазікав?
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16.11.2022 21:06 Відповісти
Як би ти не закладав усі гроші в велике крадівництво, а витрачав на оборону країни, то й їхати було б нікому не потрібно.
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16.11.2022 21:06 Відповісти
Очевидно , у Дерьмака проблемы с хорошим коксом! Черт те чем снабжает зеленые сопли !
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16.11.2022 21:07 Відповісти
шо то його сьодня понесло. як би він абрахамію з акації не спустив з старою ідеєю "дєкрєта а міре"
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16.11.2022 21:08 Відповісти
То всі цитати з одного інтерв'ю
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16.11.2022 21:13 Відповісти
Лялька! Навіть ті хто за тебе голосував не всі ухилянти і дибіли, якими ти їх бачиш.
Краще за Чонгар розкажи
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16.11.2022 21:09 Відповісти
У моїй юності таке називали "нетримання слів при повному запорі розуму"

"Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави" Джерело:

Ти не зміг вивести маріупольців та захисників "Азовсталі", про яких "усіх" ти патякаєш, недолуге?

"Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу" Джерело:

Якщо б усі виїхали, то про які 40 мільйонів ти говориш?

"Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю" Джерело:

"Оно конечно что ж! Ето нє что лібо как, а как лібо что!" (с)

І це недолуге ще над Клічком насміхалося? Стопудово це було не по написаному, а спроба найвеличнішого на "експромт". Яке ж воно нікчемне!
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16.11.2022 21:10 Відповісти
зєзідєнта-дікт(ат)ора понєсло... спіч-рай-те-ра!!!
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16.11.2022 21:33 Відповісти
Втомилися перекладати з зелєнської на українську. Не встигають за польотом думки.
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17.11.2022 00:47 Відповісти
Якщо ***** з електрикою продовжиться ще на місяць, то або з України поїдуть українці, або кінчать цього ******** ЗЄгнома.
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16.11.2022 21:11 Відповісти
заблудив ?
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16.11.2022 21:12 Відповісти
Правильно заблукав. Блудити, це по твоїй частині. Бо ти або троль, або проплачена бл@дота з єрмаковських. Н@хєра ти сюди приперся?
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16.11.2022 21:17 Відповісти
не знав що у Вас мав отримати дозвіл
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16.11.2022 21:21 Відповісти
він на роботі
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16.11.2022 22:02 Відповісти
На місяць
Ти це серйозно? Це до кінця війни.
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16.11.2022 21:12 Відповісти
Ну тоді не бачу великої різниці між терпілами Роісі та терпілами України.

Ті бачать, що їх їбуть та найобуть і роблять вигляд, що так треба.
І ці такі ж.

Тим кажуть треба потерпіти.
І цим кажуть те ж саме.

У тих гном в бункері.
У цих гном в бункері.

У тих гном в шоколаді, коли вся країна в гівні.
У цих теж гном не ображений разом з всіма білосніжками та іншими своїми *******, поки країна сидить без електрики.
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16.11.2022 21:31 Відповісти
До чого тут терпіли чи не терпіли. Об'єктивна причина проблем з електрикою є? Є. Є контруктивні пропозиції як ії вирішити?
Бо істерика на Зелю ніяк ії не вирішить. Ракети бити від цього не перестануть.
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16.11.2022 22:01 Відповісти
відсидів 18год без електрики і скажу щиро- якщо б когось йо.нув, стало б легше мені.
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16.11.2022 22:16 Відповісти
Объективна причина - ******* всіх від президента до енергокомпаній.

Тільки не треба розповідати, що объєктивна причина другої доби блекауту у Києві - це один прильот у будинок на Печерську.
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16.11.2022 22:59 Відповісти
Для тебе мабуть відкриття, що вчора в черговий раз били по об'єктам інфрастуктури, і окрім вашого Києва без світла сиділа вся країна.
Але я так розумію, в твоїй картині світу це колаборант Зеля навмисно виключає світло.

Чи може ти думав, що війна з РФ від початку до кінця буде із смартфоном та хорошими новинами, світлом, водою та будь-яким можливим комфортом?
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16.11.2022 23:06 Відповісти
Атомні на резервних лініях для підтримки штанів. Два блоки виведені і потужність не віддають. Зруйновані проміжні підстанції в Житомирі. Ще одне подібне влучання і блекаут може стати перманентним.
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17.11.2022 00:57 Відповісти
Друга об'єктивна причина - постійна суцілтна брехня.

За скільки у Японії подолали наслідки катастрофи на Фукусимі?

Скільки пройшло часу з 10 жовтня?

І у всіх цих об'єктивних причин, включно з війною, один корінь, який обрали на свою голову дебіли.
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16.11.2022 23:04 Відповісти
О, я бачу ти той ще експерт в енергетиці. Ще й Японію тулиш не зрозуміло до якого місця. Але і тут ткнув пальцем в небо.

11 марта 2011 года в 14:46 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F местного времени произошёл основной толчок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011) Великого восточно-японского землетрясения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F магнитудой 9 единиц с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 эпицентром , расположенным в 180 км от АЭС Фукусима-дайити

16 декабря 2011 года стадия аварии была официально завершена

Але ж на всі складні питання завжди приємно знайти легку відповідь. Це Зеля винуватий.
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16.11.2022 23:11 Відповісти
Поїдуть з України і будуть славити Зе стопудово перевірено на знайомих які вже виїхали
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16.11.2022 21:15 Відповісти
Чого б я взагалі переймався державою, яка ПРИМУСИЛА мене тікати з рідного дому...
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16.11.2022 21:37 Відповісти
Мы все уехали!?вы все!?так половина уехала!
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16.11.2022 22:44 Відповісти
европа вже давно втомилась і від тих наших біженців, що є. попитай тих, хто виїхав. багато вже повернулись, доречі.
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16.11.2022 21:18 Відповісти
Біженець біженцю рознь. В мене багато знайомих, хто встиг виїхати, працюють, знімають житло і ще й донатять на ЗСУ.

А халявщики, що сидять на виплатах кого хочеш втомлять. Халявшиків ніхто не любить.т
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16.11.2022 21:25 Відповісти
В більшості випадків виїхати без перешкод могли жінки з дітьми та похилі. Кого там з них на роботу візмуть, а? Як жінка залишить свою малу дитину (або декількох, ак у моєї знайомої) вдома, щоб на роботу піти? Чоловіків на роботу візьмуть, так, зі скрипом, але візмуть.. а як той чоловік виїхав? я допоки знаю тільки один спосіб здоровому нестарому чоловіку виїхати з україни - треба мати від трьох дітей. багато таких? Звичайно відносно багато тих, у яких знайшлося 5-15К євро, щоб дати хабаря на кордоні, але таких важко біженцями назвати.
p.s. Залишиш малу дитину вдома саму і якщо побачать сусіди, то стукануть і чекай візіту пенітенціарної служби. з роботи ти після цього вилетиш, це мінімум.
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16.11.2022 21:43 Відповісти
Це що таке?
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16.11.2022 21:11 Відповісти
Бракує слів ....((
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16.11.2022 21:42 Відповісти
Тоді лишимось тут і здохнемо всі разом! Оце рішення!
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16.11.2022 21:11 Відповісти
Я особисто бажаю зеленському мужності і терпіння,тому що як не крути ,а він несе відповідальність в ці лихі часи За все ,що відбувається в Україні.закінчіться війна,потім пзакінчеоговоримо про пройоби(почнемо з Кравчука),закінчено *************** гівна е і там).але браття,дочекаємось закінчення війни
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16.11.2022 21:11 Відповісти
Сподіваюсь він її винесе сповна
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16.11.2022 21:31 Відповісти
Меня бы точно завалили.. да и тебя наверное..
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16.11.2022 21:13 Відповісти
Якщо будуть продовжуватись руйнування інфраструктури,то населення все одно буде змушене виїжджати.
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16.11.2022 21:13 Відповісти
Наймудріший керівник ! Якби ми фінансували би армію, нам не стало би грошей на дороги... Якби зеленський не був би президентом - путін би не наважився на агресію.
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16.11.2022 21:14 Відповісти
Хто конкретно радив евакуювати 6 мільйонів людей і куди? Те що така пропозиція була від ьверезої людини, звучить як абсолютна вигадка...
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16.11.2022 21:19 Відповісти
Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю (бомбити ковровим бомбардуванням. - Ред.). Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть", - вважає президент. Джерело:
Тобто - ***** не бомбить міста ковровими бамбардіровками тому що в них ще є люди ??
Не тому що в нього вже не вистачає ракет , не тому що його авіація не може літати вглиб України , а - тому що йому жаль українців ?? . Я тебе правильно зрозумів , Вася ? Голобородько
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16.11.2022 21:27 Відповісти
сьогодні у нього явний передоз
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16.11.2022 21:40 Відповісти
Я кожен раз думаю, що вже не здивуюсь. І ось сьогодні знову це липке, огидне відчуття…. Не тільки ця заява, а і стосовно ракетного інцинденту (не «зважена»/погоджена реакція, яка не зроміло, що має на меті…), заява по «Будапешту» - тобто «гарантій безпеки»…
все накладено на шквал повідомлень про неймовірні масштаби корупції… коли ти просиш людей збирати на «армію» безпілотників….
Одна віра в ЗСУ, та в простих людей, що роблять будь що наближення перемоги. Тепер чітке усвідомлення кому адресував Залужний слова про те, що ЗСУ не приймуть ні яких переговорів до виходу на кордони 91р. Маю віру, що так і буде. Так має бути
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16.11.2022 23:58 Відповісти
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16.11.2022 21:27 Відповісти
Черговий товстий натяк на "я молодец"
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16.11.2022 21:30 Відповісти
"Потому что если не будет людей в городе, ракеты будут как раз тогда полностью (бомбить ковровой бомбардировкой. - Ред.). Будет Мариуполь в каждом городе Источник:
Ну я так понимаю, что в Мариуполе людей не было, потому его параша так и бомбила. А так, люди остались и орки, конечно бомбят, но не очень сильно, людей жалеют.
Заберите у него кокс.
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16.11.2022 21:31 Відповісти
Сьогодні в окупованому Бердянську рашисти викрали священника УГКЦ разом з двома жінками, котрі щоденно в центрі міста о 12-00 молилися за Україну. Немає також зв'язку з іншим священником УГКЦ, котрий також служить у Бердянську. Швидше за все, його теж викрадено.
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16.11.2022 21:35 Відповісти
Пожелаем ему освобождения. Но отметим, что молитвы УГКЦ не помогли, как и молтивы Папы Римского с его паствой.
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16.11.2022 21:44 Відповісти
Де, взагалі, наш омбудсмен?
Чому немає інформації про звірства русні на звільнених територіях для іноземних ЗМІ?

Денісову прибрали ,а зеленому наказали багато не базікати 😠
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16.11.2022 21:38 Відповісти
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16.11.2022 21:40 Відповісти
І тут Остапа понесло! Як казав Тарапунька "сам сочинил, сам на память виучил"...
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16.11.2022 21:44 Відповісти
Телепень, зараз у ху-ла є сенс руйнувати інфраструктуру бо велика кількість жінок та дітей саме у містах і сидить. Евакуював би їх і критична інфраструктура москалям була до лампочки, але для цього стратегічно мислити треба. Та і гуманітарку не було б потреби возити в Україну в такій кількості.
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16.11.2022 21:45 Відповісти
Міг сказати і коротше: Дорогі українці евакуація не здійснювалася свідомо, за моєю вказівкою, бо не міг я залишити ху-ла без заручників.
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16.11.2022 21:55 Відповісти
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16.11.2022 22:02 Відповісти
Це хєрант ПЕРЕБРАВ щось, не те молотить!! Знову писарчуки від дєрьмака підставили гарантованого!
На 8 році війни Патріоти захищають Україну, а не ховаються від повісток з військкомату по 4 рази!!!
А може це він про батальйони БЗДІЖенців у Монако та Відні з генералом Хорошковським?? Так туди ж поїхав і Шевченко з НАЦБАНКУ, мо гостинців повіз з України БЗДІЖенцям…
🇺🇦⚔️‼️❤️😡😠🤯🇬🇧🤔🇺🇦⚔️‼️❤️🇨🇦🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇱🇹🇫🇮🇦🇿🇩🇪🇸🇪🇪🇪🇨🇿🇮🇩🇹🇷
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16.11.2022 22:04 Відповісти
Лайно яке. Тобто попереджувати людей не треба було, набагато краще, коли зайшли орки і почали вбивати, калічити, гвалтувати українців. Слов нема.
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16.11.2022 22:08 Відповісти
ЗЕбілам такий брєд буде норм. Жлоби схавають без питань
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16.11.2022 22:19 Відповісти
Щось він нагородив такого що воно і купи не тримаєтся ,ото краще промовчати, чим говорити що попало.
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16.11.2022 22:24 Відповісти
От так і затямте, ви українці всі тупі сцикуни! як би не Володя, то ви всі б убігли і почали б жерти один одного. А от є у нас Володя, і ми почали робити черги у воєнкоматах і захищати свою землю хто чим гаразд.

яке ж воно падло мерзенне в своєму жалюгідному прагненні уникнути відповідальності за злочину бездіяльність, а подекуди і за злочину діяльність що була спрямована на зниження обороноздатності країни.
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16.11.2022 22:27 Відповісти
Нічого собі "подекуди".
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17.11.2022 01:59 Відповісти
Сколько ж порохоботов и русни тут...
Зеле, его комманде и в первую очередь ВСУ а также всем волонтёрам респект. Никто в мире Украине и шанса более 3х дней продержатся не давал против орды орков.
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17.11.2022 00:41 Відповісти
Наговорив наш президент сьогодні.

То хтось радив евакуювати усю столицю. Як? Може у Києві до 100 тис. населення? Якими потягами, якими літаками?

То "тупенькі" фінансисти з Валютного фонду запитують у президента скільки ще триватиме війна, щоб знати, до чого готуватись, бо оті фінансисти нудні люди і хочуть наперед знати, на що розраховувати. Хтось серйозно вірить, що ті акули і циніки з фонду будуть сприраються на прогнози нашого президента про тривалість війни?
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17.11.2022 00:57 Відповісти
Ну вопрос что делать с населением с повестки дня до сих пор не снят. Шел 9й месяц войны. За 9 месяцев есть какие-то идеи у циркачей? Или они ждут когда американцы лично приедут этот вопрос решать? второй месяц инфраструктуру утюжат. Потому что еще пару таких заходов и про воду и свет придется забыть в принципе. Киеву так точно. Это очевидно. И эта очевидность станет реальностью уже к новому году. Там нас точно поздравят. Может пора бы хоть какие-то идеи, может пора бы что-то уже сейчас начать, а не только видосики? Его высер вообще ахтунг. Оказывается все воюют только потому, что величайший границы закрыл. Я поздравляю вас, господа военные, волонтеры и прочие жители. Так опустить собственное население это еще уметь надо. Скоро во всех касапских пабликах цитировать будут.
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17.11.2022 01:19 Відповісти
Боже президент всіх українців за ідіотів вважає??? Евакуювати треба було дітей та жінок, стариків які самі бажали це. Людям хоча б треба було запропонувати зберегти своє життя дати їм шанс, а ти вова сам у бункері та тобі пох на народ. Із за тебе тисячі людей були вбиті у своїх будинках та при спробі виїхати вже на початку війни розстріляні.
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17.11.2022 03:06 Відповісти
Вова треба було 1.жінок та дітей евакуювати!

2. призвати резервістів "на навчання" хоча б за місяць до війни, коли тебе ЦРУ особисто попереджало в Києві.

3. Потрібно було бетонували фортифікаційні споруди в Чорнобилі та на Чонгарі.

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17.11.2022 03:11 Відповісти
Кому в його мудру голову прийшов цей брєд вивезти тільки Київ?
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17.11.2022 05:35 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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17.11.2022 06:12 Відповісти
Главное что бы мама рима и папа саша слепившие тебя Нарко-Дегенерата были вывезены в израиль в купленную за 8 лямов хату....
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17.11.2022 06:40 Відповісти
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