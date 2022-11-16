Зеленський про перспективи України у разі евакуації населення: Якби ми всі виїхали, Путін знищив би 40-мільйонну державу
Після першого ракетного удару по Києву партнери пропонували евакуювати населення столиці, що робити з усіма іншими регіонами - відповіді не було.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні, тож не буде питної води. Багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", - розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що в нього тоді виникло запитання: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди її евакуйовувати - в Польщу, Словаччину, Румунію?
"І після великої глобальної евакуації хоч один дайте мені відсоток, що Росія не зайде і не займе повністю окупацією нашу територію. Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю (бомбити ковровим бомбардуванням. - Ред.). Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть", - вважає президент.
Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави, але хто ж тоді її захищатиме - це не можуть бути тільки "люди з автоматами".
"У них теж є сім’ї та батьки, вони теж люди, такі самі, як і ми. А чому вони вмотивовані? Заробітною платою? Хтось - напевно, але в більшості - Україною. Україна - це не тільки земля, це їхні сім’ї… Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб’єктивна думка", - пояснив глава держави.
Він додав, що бачив це по селищах на Донбасі - де не було людей, все було розстріляно і зруйновано.
"Бо одна справа, коли тебе називають Гітлером і твою державу. І абсолютно інше - коли ти остаточно ним став уже. Коли ти знищив все… Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу", - вважає Зеленський.
Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би державу за три дні, це посіяло б хаос у суспільстві і були б серйозні економічні втрати.
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"Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави" Джерело:
Ти не зміг вивести маріупольців та захисників "Азовсталі", про яких "усіх" ти патякаєш, недолуге?
"Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу" Джерело:
Якщо б усі виїхали, то про які 40 мільйонів ти говориш?
"Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю" Джерело:
"Оно конечно что ж! Ето нє что лібо как, а как лібо что!" (с)
І це недолуге ще над Клічком насміхалося? Стопудово це було не по написаному, а спроба найвеличнішого на "експромт". Яке ж воно нікчемне!
Ти це серйозно? Це до кінця війни.
Ті бачать, що їх їбуть та найобуть і роблять вигляд, що так треба.
І ці такі ж.
Тим кажуть треба потерпіти.
І цим кажуть те ж саме.
У тих гном в бункері.
У цих гном в бункері.
У тих гном в шоколаді, коли вся країна в гівні.
У цих теж гном не ображений разом з всіма білосніжками та іншими своїми *******, поки країна сидить без електрики.
Бо істерика на Зелю ніяк ії не вирішить. Ракети бити від цього не перестануть.
Тільки не треба розповідати, що объєктивна причина другої доби блекауту у Києві - це один прильот у будинок на Печерську.
Але я так розумію, в твоїй картині світу це колаборант Зеля навмисно виключає світло.
Чи може ти думав, що війна з РФ від початку до кінця буде із смартфоном та хорошими новинами, світлом, водою та будь-яким можливим комфортом?
За скільки у Японії подолали наслідки катастрофи на Фукусимі?
Скільки пройшло часу з 10 жовтня?
І у всіх цих об'єктивних причин, включно з війною, один корінь, який обрали на свою голову дебіли.
11 марта 2011 года в 14:46 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F местного времени произошёл основной толчок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011) Великого восточно-японского землетрясения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F магнитудой 9 единиц с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 эпицентром , расположенным в 180 км от АЭС Фукусима-дайити
16 декабря 2011 года стадия аварии была официально завершена
Але ж на всі складні питання завжди приємно знайти легку відповідь. Це Зеля винуватий.
А халявщики, що сидять на виплатах кого хочеш втомлять. Халявшиків ніхто не любить.т
p.s. Залишиш малу дитину вдома саму і якщо побачать сусіди, то стукануть і чекай візіту пенітенціарної служби. з роботи ти після цього вилетиш, це мінімум.
Тобто - ***** не бомбить міста ковровими бамбардіровками тому що в них ще є люди ??
Не тому що в нього вже не вистачає ракет , не тому що його авіація не може літати вглиб України , а - тому що йому жаль українців ?? . Я тебе правильно зрозумів , Вася ? Голобородько
все накладено на шквал повідомлень про неймовірні масштаби корупції… коли ти просиш людей збирати на «армію» безпілотників….
Одна віра в ЗСУ, та в простих людей, що роблять будь що наближення перемоги. Тепер чітке усвідомлення кому адресував Залужний слова про те, що ЗСУ не приймуть ні яких переговорів до виходу на кордони 91р. Маю віру, що так і буде. Так має бути
Ну я так понимаю, что в Мариуполе людей не было, потому его параша так и бомбила. А так, люди остались и орки, конечно бомбят, но не очень сильно, людей жалеют.
Заберите у него кокс.
Чому немає інформації про звірства русні на звільнених територіях для іноземних ЗМІ?
Денісову прибрали ,а зеленому наказали багато не базікати 😠
На 8 році війни Патріоти захищають Україну, а не ховаються від повісток з військкомату по 4 рази!!!
А може це він про батальйони БЗДІЖенців у Монако та Відні з генералом Хорошковським?? Так туди ж поїхав і Шевченко з НАЦБАНКУ, мо гостинців повіз з України БЗДІЖенцям…
🇺🇦⚔️‼️❤️😡😠🤯🇬🇧🤔🇺🇦⚔️‼️❤️🇨🇦🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇱🇹🇫🇮🇦🇿🇩🇪🇸🇪🇪🇪🇨🇿🇮🇩🇹🇷
яке ж воно падло мерзенне в своєму жалюгідному прагненні уникнути відповідальності за злочину бездіяльність, а подекуди і за злочину діяльність що була спрямована на зниження обороноздатності країни.
Зеле, его комманде и в первую очередь ВСУ а также всем волонтёрам респект. Никто в мире Украине и шанса более 3х дней продержатся не давал против орды орков.
То хтось радив евакуювати усю столицю. Як? Може у Києві до 100 тис. населення? Якими потягами, якими літаками?
То "тупенькі" фінансисти з Валютного фонду запитують у президента скільки ще триватиме війна, щоб знати, до чого готуватись, бо оті фінансисти нудні люди і хочуть наперед знати, на що розраховувати. Хтось серйозно вірить, що ті акули і циніки з фонду будуть сприраються на прогнози нашого президента про тривалість війни?
2. призвати резервістів "на навчання" хоча б за місяць до війни, коли тебе ЦРУ особисто попереджало в Києві.
3. Потрібно було бетонували фортифікаційні споруди в Чорнобилі та на Чонгарі.