Зеленський про перспективи України у разі евакуації населення: Якби ми всі виїхали, Путін знищив би 40-мільйонну державу

Після першого ракетного удару по Києву партнери пропонували евакуювати населення столиці, що робити з усіма іншими регіонами - відповіді не було.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю, все населення, закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так, що не буде світла, не будуть працювати очисні, тож не буде питної води. Багато чого не буде. Це було в перший день потужних ракетних ударів", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що в нього тоді виникло запитання: а коли будуть ракетні удари по всій державі, куди її евакуйовувати - в Польщу, Словаччину, Румунію?

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"І після великої глобальної евакуації хоч один дайте мені відсоток, що Росія не зайде і не займе повністю окупацією нашу територію. Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю (бомбити ковровим бомбардуванням. - Ред.). Буде Маріуполь в кожному місті. Буде всюди смерть", - вважає президент.

Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави, але хто ж тоді її захищатиме - це не можуть бути тільки "люди з автоматами".

"У них теж є сім’ї та батьки, вони теж люди, такі самі, як і ми. А чому вони вмотивовані? Заробітною платою? Хтось - напевно, але в більшості - Україною. Україна - це не тільки земля, це їхні сім’ї… Якби не було людей в Україні, ми би втратили нашу державу. Це моя суб’єктивна думка", - пояснив глава держави.

Він додав, що бачив це по селищах на Донбасі - де не було людей, все було розстріляно і зруйновано.

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"Бо одна справа, коли тебе називають Гітлером і твою державу. І абсолютно інше - коли ти остаточно ним став уже. Коли ти знищив все… Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу", - вважає Зеленський.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би державу за три дні, це посіяло б хаос у суспільстві і були б серйозні економічні втрати.