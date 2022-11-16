Підсумки сьомого "Рамштайну": ППО від Швеції, HAWK від Іспанії, боєприпаси від Німеччини, Греції та Польщі

Сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України було дуже успішним.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час підсумкової пресконференції в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що зустріч відбулася на тлі ракетних ударів Росії по цивільних об’єктах в Україні та бомбардування української енергетичної мережі, що тільки посилило рішучість міжнародних партнерів щодо підтримки України.

Під час засідання учасники Контактної групи анонсували нові внески в оборонну підтримку України. Зокрема, за словами Остіна, Швеція оголосила про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони на суму $287 мільйонів. Іспанія пообіцяла надіслати в Україну дві додаткових системи HAWK та ракети до них. Канада запропонувала пакет оборонної підтримки на суму $500 мільйонів, а також підтвердила, що залишається провідним донором зимового спорядження й обладнання для ЗСУ.

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Крім того, Остін відзначив внесок Німеччини в посилення можливостей артилерії в Україні, а також надання ракет до ракетних систем залпового вогню. Греція, за його словами, анонсувала передачу партій 155-міліметрових снарядів, а Польща заявила про постачання додаткових боєприпасів для артилерії і танків, а також систем ППО ближнього радіуса дії.

Глава Пентагону також визнав внесок країн Євросоюзу і Великої Британії у важливу підготовку українського військового персоналу.

"Ці внески призведуть до великих змін", - наголосив міністр оборони США. У цьому зв’язку він згадав успіхи ЗСУ у проведенні контрнаступальних операцій під Харковом і Херсоном.

Остін підкреслив, що країни-учасниці Контактної групи продовжать тісно працювати над тим, аби забезпечити Україну більшими обсягами критично важливого обладнання й озброєння.

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Нагадаємо, 16 листопада відбулося віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн". Це вже сьома зустріч, яка зібрала представників близько 50 країн.