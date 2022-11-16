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Підсумки сьомого "Рамштайну": ППО від Швеції, HAWK від Іспанії, боєприпаси від Німеччини, Греції та Польщі

hawk,ппо

Сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України було дуже успішним.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час підсумкової пресконференції в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зауважив, що зустріч відбулася на тлі ракетних ударів Росії по цивільних об’єктах в Україні та бомбардування української енергетичної мережі, що тільки посилило рішучість міжнародних партнерів щодо підтримки України.

Під час засідання учасники Контактної групи анонсували нові внески в оборонну підтримку України. Зокрема, за словами Остіна, Швеція оголосила про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони на суму $287 мільйонів. Іспанія пообіцяла надіслати в Україну дві додаткових системи HAWK та ракети до них. Канада запропонувала пакет оборонної підтримки на суму $500 мільйонів, а також підтвердила, що залишається провідним донором зимового спорядження й обладнання для ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Нідерланди та Чехія працюють разом над наданням Україні сучасних танків, - Остін

Крім того, Остін відзначив внесок Німеччини в посилення можливостей артилерії в Україні, а також надання ракет до ракетних систем залпового вогню. Греція, за його словами, анонсувала передачу партій 155-міліметрових снарядів, а Польща заявила про постачання додаткових боєприпасів для артилерії і танків, а також систем ППО ближнього радіуса дії.

Глава Пентагону також визнав внесок країн Євросоюзу і Великої Британії у важливу підготовку українського військового персоналу.

"Ці внески призведуть до великих змін", - наголосив міністр оборони США. У цьому зв’язку він згадав успіхи ЗСУ у проведенні контрнаступальних операцій під Харковом і Херсоном.

Остін підкреслив, що країни-учасниці Контактної групи продовжать тісно працювати над тим, аби забезпечити Україну більшими обсягами критично важливого обладнання й озброєння.

Також читайте: Остін відкрив сьоме засідання у форматі "Рамштайн": Жорстокість Росії лише посилює нашу рішучість

Нагадаємо, 16 листопада відбулося віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого формату "Рамштайн". Це вже сьома зустріч, яка зібрала представників близько 50 країн.

Автор: 

Німеччина (7470) Греція (604) Іспанія (928) Польща (8615) Швеція (965) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+30
"Підсумки сьомого "Рамштайну": ППО від Швеції, HAWK від Іспанії, ********** від Німеччини, Греції та Польщі".
Щира подяка від України.
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16.11.2022 22:00
+19
С каждым новым Рамштайном страны-доноры решают меньше информации давать в прессу и это правильно.
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16.11.2022 22:39
+16
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16.11.2022 23:21
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"Підсумки сьомого "Рамштайну": ППО від Швеції, HAWK від Іспанії, ********** від Німеччини, Греції та Польщі".
Щира подяка від України.
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16.11.2022 22:00 Відповісти
Пaдлюки pycнявые хитро придумали со своими терактами -
два эффекта в одном имеют от своих ракетно-балалаечных терактов.

И энергетическую систему пoгaнят, и характер поставок от Запада диктуют,
тормозя тем самым отвоевание захваченных территорий.

ПВО ведь - это самое дорогое из всего, что нам дают. Занимают львиную долю в каждом чеке. Если бы не приходилось обеспечивать нас всякими NASAMS, IRIS-T, Aspid, HAWK, Crotale, Gepard, Stormer, а главное - ракетам к ним (дают в весьма ограниченном количестве), могли бы передавать больше артиллерии и РСЗО, а может, были бы ближе к началу поставок западных танков (с обучением, созданием базы снабжения - они концептуально отличаются, и адаптация займет много времени).

А так наши парни должны заниматься эвакуацией всякого рюского металлолома вроде Т-62/64 и беречь каждую ракету HIMARS.
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16.11.2022 23:45 Відповісти
Якщо самі боїтесь захищати свої «дюйми», то озброюйте ЗСУ всім, чим необхідно.
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16.11.2022 22:05 Відповісти
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16.11.2022 23:21 Відповісти
Одне маленьке питання:
А інші 40 країн-учасників "Рамштайну" що дали?
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16.11.2022 22:13 Відповісти
Співчуття і моральну підтримку, але це не точно. Якось невеликий навар з цих "донорів"
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16.11.2022 22:20 Відповісти
Користуйся інтернетом - та поцікався, хто і що дав на 9-й місяць війни. Чи ти думаєшь що у західних країн зброя на деревах росте?
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16.11.2022 22:57 Відповісти
Потрібно ще більше озброєнь.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
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16.11.2022 22:19 Відповісти
Роблять ту саму помилку, що й з есесером. Обмежені люде.
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17.11.2022 09:49 Відповісти
с каждым рамшатйном -все меньше и меньше
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16.11.2022 22:26 Відповісти
С каждым новым Рамштайном страны-доноры решают меньше информации давать в прессу и это правильно.
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16.11.2022 22:39 Відповісти
Нажаль, це - крапельна терапія.
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16.11.2022 22:27 Відповісти
Гомеопатия...
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16.11.2022 23:17 Відповісти
Тобто те, що ці країни і так раніше обіцяли надати, за що їм дяка. А от сам розпіарений Рамштайн виявився фікцією.
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16.11.2022 22:30 Відповісти
Як і ленд-ліз. Нас тупо присипляють наші ж змі (а по факту дезинформатори).
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16.11.2022 22:57 Відповісти
а тобі потрібно у змі дати інформацію до останього патрона?
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16.11.2022 22:58 Відповісти
Замовчування об'єму допомоги - це брехня. Немає ніякої секретної частини. Як мінімум у сша за таке буде великий політичний скандал (і можлива тюрма).
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16.11.2022 23:02 Відповісти
Те що вам дозволено знати - те ви й будете знати. "Quod licet Iovi, non licet bovi" . Крапка. Не подобається - вам ніхто не винен. Це не та сфера - щоб тут кожен диванний рахував))
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16.11.2022 23:15 Відповісти
Если тебе, лично, не хочется знать шо там мутят, то не надо рвать тут дупу. Эта "помощь" начинает уже всех нормальных украинцев нервировать.
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17.11.2022 00:04 Відповісти
Слухай, експерд кацапський, що ти тут за всіх "нормальных украинцев" розпинаєшся. Що тобі не подобається? Що тебе нервує? Допомога Україні? Спалився. Хоче воно знати "шо там мутят"? Мутят у твоєму кремлі, ботоксні твої куратори.
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17.11.2022 02:08 Відповісти
вас идиотов и усыплять не надо! с 2019 года спите!
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17.11.2022 12:46 Відповісти
Ваша русофобія все ще дуже недостатня.
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16.11.2022 22:35 Відповісти
Итак Саммит доноров оружия для Украины начал работу.

Сегодняшний Рамштайн проходит на фоне брутальной ракетной атаки России на Украину. Как я писал вчера, инцидент в Польше в западных СМИ раскручен максимально правильно и вина возложена на Россию, ибо если Россия бьет по ТЭЦ в Украине в 3-х км от границы со страной НАТО, значит Россия планирует такие инциденты (и поляки правильно заявляют, что Россия - мастер по планированию подобных операций). И на это делают свой акцент страны НАТО, особенно - соседи Украины.

Поэтому военная помощь Украине будет только возрастать (только Трамп-мл призвал прекратить военную помощь Украине в связи с инцидентом в Польше. Но я бы запереживал, если бы эта семейка промолчала. А так их голос - голос маргиналов в пустыне).

С каждым новым Рамштайном страны-доноры решают меньше информации давать в прессу и это правильно.

Вот два сегодняшних заявления перед открытием:

* Соединенные Штаты намерены продолжать поставки оружия и помощи Украине в течение зимы. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате.

Остин подтвердил, что бомбардировки Россией мирных жителей "только укрепляют решимость контактной группы" и усиливают решимость Украины.

* Россия продолжает свои неприемлемые атаки на критически важную инфраструктуру Украины. На сегодняшней встрече в Рамштайне мы договорились взяться за дело и предоставить противовоздушную оборону и другие столь необходимые системы вооружения. Мы поможем Украине остаться успешными этой зимой и подготовиться к весне, - Министр обороны Дании.

* Также о новом пакете объявила Германия (из ценного там - снаряды для РСЗО) и Хорватия (вертолеты). Про мега-классный пакет Швеции сегодня было ниже.

Взято з одного патреону
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16.11.2022 22:40 Відповісти
Ллойд Остін, як державний діяч, каже одне, а Гаррі Табах, як незалежний фахівець у військових справах, каже інше...
https://youtu.be/Vn_RIjY2nLQ
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16.11.2022 23:40 Відповісти
Табах починає з акценту на лист прогресистів, та жодним разом не згадує, що лист був відкликаний. Такий початок повністю нівелює все, що каже "незалежний фахівець" бо свідчить про те, що він не є неупередженим, і його його позиція має очевидне політичне підгрунтя.
Вислови "Байден хатєл сліть Украіну" і "В Бєлам домє єсть "сєрий кардінал" - ви пропонуєте спримати як прояв фаховості?
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17.11.2022 01:04 Відповісти
Незалежний фахівець - трампіст
Дякую, посміявся від душі 🤣🤣🤣
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17.11.2022 05:00 Відповісти
Трампіст-не трампіст, а фактаж на пальцях показав. Розстроїлися? Я теж, чесно кажучи.
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17.11.2022 10:57 Відповісти
Назови мне название ТЭЦ в трёх км

от границы с Польшей.
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17.11.2022 00:07 Відповісти
Я вибачаюсь а де той ленд-ліз ? А то скоро будуть 40 патронів та ДАІ гранати передавати
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17.11.2022 00:02 Відповісти
Зараз допомога безоплатна а за ленд-ліз платити буде потрібно .
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17.11.2022 04:47 Відповісти
брехня: за ленд-ліз платити не треба анічогісеньки
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17.11.2022 05:44 Відповісти
Прочитай умови ленд-лізу, а потім промовляй!
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17.11.2022 09:13 Відповісти
І справді - де ?
То мабуть українським ППО збивається 80%× ракет , а також звільняється Херсон та Лиман з Ізюмом
Може годі вже працювати по наративах Кремля?
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17.11.2022 05:03 Відповісти
Українським ППО і збивається.
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17.11.2022 10:45 Відповісти
Тобто до постачань заходу - не збивались , а тут - почали

Хм, щось у вас з логікою кепсько , ви часом не з фанбоїв нашого боневтіка
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17.11.2022 17:12 Відповісти
Це у вас з головою проблеми, часом не з дурки збігли?
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18.11.2022 03:27 Відповісти
Не намотуй соплі на кулак , а відповідай по суті , як так сталось , що :

До початку постачання ППО заходом збивалось значно меньше ракет , при значно меньшій щільності вогню , ніж зараз
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18.11.2022 11:18 Відповісти
у нас відносно багато С300 якими і збиваються ці крилаті повільні ракети. проти балістичних у нас нічого нема, за все вторгнення якщо і збили, то 1-2 шт.
та і про 80% скоріш за все брехня (перебільшення).
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17.11.2022 10:52 Відповісти
Тобто зводкам ген.штабу ЗСУ котрий говорить ,що наразі збивається понад 80% - ви не вірите

А чому ? Маєте якісь інше джерело ?

Яке? Сподіваюсь не кисельТВ
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17.11.2022 17:13 Відповісти
ні, дрежел не маю. влада бреше та творить страшну корупцію та зраду мало не кожен день, чому у зведеннях гш повинно бути не так? я не вірю у 80%. думаю, там десь 60.
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17.11.2022 18:58 Відповісти
Тому що тільки дурні не бачать різницю між Ze-кодлом та ЗСУ

Хоча розумію , вам зараз складно - треба ще і google translate опоновувати , то не слідкуєте , що українці знаю про цю різницю
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17.11.2022 19:18 Відповісти
це не ГШ, чи шо це? на весь світ зганьбилися.
https://censor.net/ua/news/3380312/jurnalistiv_cnn_i_skynews_pozbavyly_akredytatsiyi_pislya_reportajiv_z_vyzvolenogo_hersonu_detektor_media
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17.11.2022 19:30 Відповісти
https://youtu.be/tDk7qIvcMrQ

Классный видос... дайте пожалуйста ракеты закрыть Небо...
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17.11.2022 02:54 Відповісти
https://youtu.be/PmLkWJvvpCg

Супер видос👍🇺🇦🇱🇷
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17.11.2022 02:59 Відповісти
HAWK missiles at the Fort Bliss museum dating from the 1960s(Ракеты HAWK в музее Форт-Блисс 1960-х годов.)
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17.11.2022 03:25 Відповісти
це все боротьба з наслідками...
світ збирається усувати причину?
чи поки грім не вдарить, то трансатлантичний мужик не перехреститься?
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17.11.2022 05:46 Відповісти
Мало. Нет ни авиации, ни дальнобойной артиллерии. Ленд-лиз, "о необходимости которого..." тоже оказался пшиком (что указывает на то, что Блинкен, фактически, ничего давать не хочет).
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17.11.2022 07:53 Відповісти
Байден, sorry
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21.11.2022 06:39 Відповісти
а США не має ппо ХАЛК чи не має бажання надати.
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17.11.2022 07:57 Відповісти
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17.11.2022 09:27 Відповісти
Это список того что было поставлено и оставлено в афганистане талибам ，сравните масшабы ихватит говорить что Украину поддерживают **** изо всех сил !!!! ***** полная Я незнаю почему но СОЮЗНИКИ НЕ ХОТЯТ ПОЯВЛЕНИЯ СИЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ АРМИИ !
Где МИГИ ? не говорю даже про ф 16 -18
Почему Украина не может купить оружие как поляки у южной кореи ，поляки купили под 50 истребителей 4+ в то время когда американцы боятся ескалации .
При всем моем уважении к США нужно искать рынки для покупки оружия или технологий для производства
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17.11.2022 09:35 Відповісти
Гроші закатано в асфальт, нема за що купити. Країна поки існує на подачки Заходу.
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17.11.2022 10:49 Відповісти
Знаєте коли дадуть Авіацію, танки і Атакамс? Правильно, коли Україна гнатиме орків зі всіх земель тим що є зараз!
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17.11.2022 09:55 Відповісти
ні, навіть тоді не дадуть. ба більше - будуть давити на зелену мафію, щоб вона давила на зсу, щоб не сміли повністю перемагати орків. бо їм (байден-обама) це не вигідно
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17.11.2022 10:55 Відповісти
..Вас на фронті контузити не могло! Спитайте у батьків.... Здається травма мозкова у Вас від народження..)))
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17.11.2022 12:12 Відповісти
русские послали весь мир нах. Нужны дальние ракеты, чтобы они не чувствовали себя в безопасности. аж заскулили после ракеты в Польше. Это не мы. Конечно вы виноваты... Украинцы только сбивали то что должно было долететь в Польшу
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17.11.2022 11:01 Відповісти
Немцы дали оружия на 1,54 млрд. Много или нет, чтобы война не постучалась к ним. Представьте бюджет потраченный в Афганистане, и сколько бы стоило в год противостояние если что.
Россия за 9 месяцев наторговала на 190 млрд. долларов в этом году. Сколько можно тянуть и качать по Дружбе их сранную нефть
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17.11.2022 11:09 Відповісти
А що від нелоха, Зермака та Тимошенка. Зермак хоч би свій Мерседес передав до всу
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17.11.2022 12:49 Відповісти
 
 