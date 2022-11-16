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ЄС розгляне питання про обмеження ціни на російський газ після 24 листопада, - єврокомісар Сімсон

газ,газпром

Єврокомісія планує запропонувати план обмеження цін на російський природний газ після 24 листопада, оскільки прагне стримати енергетичну кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну.

Як повідомляє Reuters, про це заявив комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Комісія, яка розробляє політику ЄС, запропонує обмеження після зустрічі міністрів енергетики ЄС 24 листопада, де вони, як очікується, доручать керівництву блоку просунути пропозицію.

"Ми будемо діяти швидко і внесемо юридичну пропозицію відразу після того, як міністри дадуть нам на це дозвіл", - сказала Сімсон у кулуарах кліматичного саміту COP27 у Єгипті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, – Reuters

"Ми зробили свою домашню роботу. Я думаю, що така цінова стеля може дозволити нам заспокоїти ринок, це також знімає ризик того, що ми взагалі не отримаємо вантажі", - зазначила вона.

Нагадаємо, що країни ЄС розходяться у думках щодо того, чи обмежувати ціни на газ із РФ. Бельгія, Польща, Італія та Греція вимагали від Брюсселя запропонувати стелю цін на газ до 24 листопада та погрожували заблокувати інші ініціативи ЄС, якщо вони не будуть запропоновані.

Ряд країн, зокрема Німеччина, найбільший споживач газу в Європі, попереджають, що обмеження цін може призвести до нового витку кризи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з єврокомісаркою Сімсон: Обговорили гарантування енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти РФ. ВIДЕО

Автор: 

газ (10487) Єврокомісія (2175) росія (65925) ціни (4022)


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Вслед за отрицательными ценами на нефть надо бы протестировать на Параше отрицательные цены на газ.
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16.11.2022 22:50 Відповісти
 
 