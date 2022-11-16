Польща не задіюватиме статтю 4 Договору про НАТО через падіння ракети, - Моравецький
Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде задіювати статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з падінням ракети в селищі Пшеводув неподалік кордону з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав в інтерв’ю телеканалу TVP у середу.
"Ми проводимо консультації постійно, але в межах оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватися в надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол (при НАТО) міг би її застосувати", – нагадав він.
"Однак розвиток подій призвів до того, що ми змогли дійти висновку, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не задіяли статтю 4. Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", – пояснив прем’єр Польщі.
Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".
Моравецький додав в інтерв'ю TVP, що союзники Варшави запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони й відстеженні повітряних загроз. Водночас він визнав, що гарантій неповторення ситуації у Пшеводуві немає, "поки не закінчиться війна по той бік нашого кордону".
Глава польського уряду наголосив, що головна зброя Кремля – це паніка, страх і створення хаосу, і для Польщі важливо не піддаватися їм.
"Нас не залякати. Ми послідовно проводимо нашу політику. Ми зміцнюємо нашу оборонну міць і продовжимо це робити в найближчі роки", – підсумував він.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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являють собою модифіковані для враження наземних цілей зразки зенітної керованої ракети 9М82 комплексу С-300В
Я то думаю, нащо вони на ту ферму в село військо гнали?!
Тобто, якщо Роіся влупить ракетою по Талліну, а не по Парижу, завжди можна зробити вигляд, що нічого такого не сталося.
Ну будемо знати.
Впевнений жабоїди і ко засцять відповідати!
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щоби збити гіркоту від цієї новини... новина інша - у криму...на аеродромі бавовна...
(чекаємо підтвердження, де, що, і ...скільки... бо кажуть було чому бахкати))))
https://t.me/c/1799868024/9637
може хоч це відкриється ?)))
Бот, вонючий.
кстати, еще до всех событий (и Крыма) кацапы утопили украинских рыбаков и расстреляли с автомата в харьковской области местного (типа не остановился на границе). тогда еще был мир-дружба-жвачка безвиз свободный проход-проезд и т.п. результаты ожидаемо никакие и вроде даже не извинились. видимо приказали еще тогда "начинать".
Як ви мене дратуєте, псевдопатріоти шапкозакидницькі.
Вы все даже близко не осознаёте, что может произойти. И боитесь сами себе признаться.
Ви ТЕЦ взагалі бачили? іх не можна просто так "зруйнувати".
чи те вже ботву запускають, "готувати" укранців до капітуляціі?
https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
Пионтковский обо всем и конкретно...👍
Ссоры между Польшей и Украиной не будет,крысы мавзолейные не партесь...😛
>Украина должна извиниться перед Польшей и выплатить компенсацию родственникам погибших
Ви, пане, не туди пропозицію подаєте. З цим вам треба до папи Римського звернутись, він ваш гуманізм зрозуміє.
(Вибачення, курва. «Вибачаємось за те, що москалі на нас напали, а ми відбиваємося чим можем»).
Гуманісти політкоректні, зовсім за$бали.
Один з тих небагатьох випадків, коли можу погодитися з твердженням Зеленського (не виправдовуючи його за наслідки). Йдеться про ракетний удар, який забрав два життя в польському прикордонному селі. Дуже схоже, що цього разу Україна дійсно зазнала моральних втрат тільки для того, щоб у НАТО загалом та в США зокрема не довелося задіювати протоколи захисту країни-члена.
Мова про 5-ту статтю не йде, бо за відсутності прямих доказів планомірно скоєної атаки та загрози розростання агресії країни Альянсу не переходять у стан війни. Але вчора вже було запущено 4-ту статтю - механізм консультацій, який може передувати вступу НАТО у війну, або зняття напруги іншим способом. І за ніч відбувся різкий розворот саме за ініціативою президента Байдена. Але до того вже було спершу озвучено, а потім чітко заявлено міністром закордонних справ Польщі, що виявлено уламки саме Х-101, якими в ті самі години били по Україні, зокрема, по Львівщині. Це було константою до ночі.
Єдина версія про українську ракету ППО С-300 розглядалася в контексті отих двох ракет, про які спершу повідомлялося. До ранку вже про другу ракету згадки зникли цілковито. Для мене версія падіння уламків російської та нашої ракет разом видавалася сумнівною через надмірну віддаль від кордону. Єдина версія, яку я вчора не розглядав, що наша ППО збила рашистську ракету вже над територією Польщі й уламки обох упали біля того села. Загалом, це могло б розглядатися, як порятунок для польської сторони, бо невідомо, куди могла долетіти (або була спрямована) рашистська ракета. Саме ця версія й ставала центральною десь до середини ночі.
А потім Байден жорстко настояв (без експертиз і підтверджень): ракета була українська й одна. І крапка. Інші версії не мають права на існування... Тільки при цьому винуватою в інциденті буде визнана саме московія, що в цій ситуації цілком логічно, а не Україна, яка захищала мирне населення. Президент Дуда та відповідні чиновники, ніби вибачаючись, відповіли на вимогу української сторони, що вони не проти допустити українських представників, але тільки після згоди Байдена.
Висновок може бути лише один: ракета Х-101 там точно була й летіла вона прямо вглиб Польщі. Найімовірніше, також була наша С-300, яка наздогнала її вже над польською територією та не допустила прольоту до обраної чи спонтанної цілі ураження. Але визнання факту, що рашистська ракета цілеспрямовано летить в глибину території країни-члена НАТО, це вже 100% підстава для 5-ої статті й не просто консультацій, а розгортання військ та якогось реагування. Не конче прямого удару по ерефії, але чогось, що дуже нагадує старт третьої світової. А в США цього категорично не захотіли. І якраз отака нерішучість, точніше, рішучість у запереченні явного факту, лякає найбільше. США уникли навіть гри нервів. Вирішили інцидент списати на Україну, визнаючи при тому політичним винуватцем москву. пуйлу та його пропагандистам це чудовий подарунок. А для нас болісний ляпас (явно незаслужений), хоча й без помітних наслідків.
А чому я згадав на початку про Зеленського? Він сьогодні записав дійсно правильний і чесний відосік, що з ним буває вкрай рідко. Нікого не звинувачував, але наполягав: чому українську сторону не допускають до розслідування, чому відмовляються приймати наші матеріали й докази, чому відкидаються аргументи від Залужного?https://t.me/Chornovil_official
Воювати вони будуть не у Польщі. І масовані бомбардування попадуть не на польські голови.