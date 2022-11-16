Польща не задіюватиме статтю 4 Договору про НАТО через падіння ракети, - Моравецький

Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде задіювати статтю 4 Північноатлантичного договору у зв’язку з падінням ракети в селищі Пшеводув неподалік кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав в інтерв’ю телеканалу TVP у середу.

"Ми проводимо консультації постійно, але в межах оборонного договору є стаття 4, яка змушує сторони консультуватися в надзвичайних ситуаціях. Ми вчора ввечері ухвалили таке рішення: ми перевіряємо підстави для застосування статті 4, якщо є підстави, то наш посол (при НАТО) міг би її застосувати", – нагадав він.

"Однак розвиток подій призвів до того, що ми змогли дійти висновку, що це не був навмисний напад на польську територію, і тому ми не задіяли статтю 4. Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", – пояснив прем’єр Польщі.

Також читайте: Інцидент з ракетою не нашкодить відносинам України і НАТО, - посол Естонії в Альянсі Луйк

Раніше Польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 Північноатлантичного договору. Згідно з нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Моравецький додав в інтерв'ю TVP, що союзники Варшави запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони й відстеженні повітряних загроз. Водночас він визнав, що гарантій неповторення ситуації у Пшеводуві немає, "поки не закінчиться війна по той бік нашого кордону".

Глава польського уряду наголосив, що головна зброя Кремля – це паніка, страх і створення хаосу, і для Польщі важливо не піддаватися їм.

Читайте: США покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

"Нас не залякати. Ми послідовно проводимо нашу політику. Ми зміцнюємо нашу оборонну міць і продовжимо це робити в найближчі роки", – підсумував він.

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.