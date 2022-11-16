Закликав посилити допомогу у створенні ракетного щита, - Зеленський провів переговори з Сунаком та Трюдо
Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 листопада провів переговори із прем’єр-міністрами Великої Британії та Канади Ріші Сунаком та Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.
У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Ріші Сунаком та Джастіном Трюдо.
Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору.
Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку України з боку Великої Британії та Канади у протидії агресії РФ".
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Вялика рабZeя а посрать негде 😆🤣