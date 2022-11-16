Закликав посилити допомогу у створенні ракетного щита, - Зеленський провів переговори з Сунаком та Трюдо

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 листопада провів переговори із прем’єр-міністрами Великої Британії та Канади Ріші Сунаком та Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Ріші Сунаком та Джастіном Трюдо.

Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору.

Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку України з боку Великої Британії та Канади у протидії агресії РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну