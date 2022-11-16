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Закликав посилити допомогу у створенні ракетного щита, - Зеленський провів переговори з Сунаком та Трюдо

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввечері 16 листопада провів переговори із прем’єр-міністрами Великої Британії та Канади Ріші Сунаком та Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Ріші Сунаком  та Джастіном Трюдо.

Поінформував про чергову хвилю російського ракетного терору.

Закликав посилити допомогу Україні у створенні ракетного щита. Подякував за вагому підтримку України з боку Великої Британії та Канади у протидії агресії РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

Автор: 

Трюдо Джастін (355) Сунак Ріші (183)


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Зрозумів шо щит з асфальту не працює.
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16.11.2022 23:14 Відповісти
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16.11.2022 23:40 Відповісти
https://youtu.be/mRgZHbAIGKw

Вялика рабZeя а посрать негде 😆🤣
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17.11.2022 02:43 Відповісти
Може Ізраїлю депортувату мамуріму і таткасашу..а бєнюоманського попередити ,що йому в ізраїльській ризеденції - ні-ні....то може вже й перестали б курвиоборотні підігравати овощуянуку (бо воно курує через ярмака) в знищенні України ..а може й перестали б мародерити,розкрадати,брехати і зраджувати...... Доки українці будуть терпіти союз кремлівського паханату з українськими брехливими глитаямизрадниками ?
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17.11.2022 08:31 Відповісти
Де,курва , твій щит?
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17.11.2022 08:32 Відповісти
 
 