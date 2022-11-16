"Вагнерівці" вже знищили близько 40 ув’язнених, яких раніше самі завербували, - російські правозахисники
Російська правозахисниця, голова російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова оприлюднила інформацію про кількість людей, які були спочатку завербовані до ПВК "Вагнер", а потім ліквідовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментрі одному з телеграм-каналів
"Те, що ми можемо якось підтвердити, це близько 40 осіб. Насправді я думаю, що їх більше. Це у них називається "обнулити", – розповіла вона.
За її словами, без суду вбивають за дезертирство; спробу здачі в полон; зловживання алкоголем чи наркотиками; "статеві зв'язки".
Романова додала, що, на її думку, ватажка найманців Пригожина за страти ніяк не покарають у Росії. Федеральна служба виконання покарань не відповідає на запити правозахисників, які вимагають розповісти, де знаходяться ув'язнені. Там свою позицію пояснюють "державною таємницею".
Зараз ПВК вербує зеків вже у Сибіру, причому багатьох на фронт відправляють примусово, - поскаржилась вона.
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хороший кацап - дохлий кацап!!
На башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть «звезды». Ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на первых кнопках вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7-13 ноября.
В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам («Вести», «Вести Москва» и «Вести Недели»). «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ядерных ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке.
Но после серии военных поражений, сдачи Херсона и неубедительного молчания президента ключевые для Кремля пропагандисты утратили свою гипнотическую магию. Вместе с Соловьевым и Скабеевой из первой десятки рейтинга исчезли все программы Первого канала, включая «Время», а им на смену пришли развлекательные шоу «Ну-ка, все вместе!», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».
Россияне «сторонятся новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье», говорит директор «Левада-Центра» Денис Волков.
Которым отдают самые рискованные приказы на линии фронта, в случае неповиновения, жестоко наказывают, сразу на месте.
Это армия состоит из каст, с высшими и низшими группами, с бесчеловечными порядками, не похожая ни на какую другую, словно явилась из преисподней, приносит такой же страшный мир, туда же, где она успевает находиться, даже непродолжительное время, мир с пыточными, насилием и разрушениями.
-Русь сидящая на бутылке
Сталін припускав що дехто з них повернется.