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Новини
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"Вагнерівці" вже знищили близько 40 ув’язнених, яких раніше самі завербували, - російські правозахисники

вагнер,вагнера

Російська правозахисниця, голова російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова оприлюднила інформацію про кількість людей, які були спочатку завербовані до ПВК "Вагнер", а потім ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментрі одному з телеграм-каналів

"Те, що ми можемо якось підтвердити, це близько 40 осіб. Насправді я думаю, що їх більше. Це у них називається "обнулити", – розповіла вона.

За її словами, без суду вбивають за дезертирство; спробу здачі в полон; зловживання алкоголем чи наркотиками; "статеві зв'язки".

Романова додала, що, на її думку, ватажка найманців Пригожина за страти ніяк не покарають у Росії. Федеральна служба виконання покарань не відповідає на запити правозахисників, які вимагають розповісти, де знаходяться ув'язнені. Там свою позицію пояснюють "державною таємницею".

Зараз ПВК вербує зеків вже у Сибіру, причому багатьох на фронт відправляють примусово, - поскаржилась вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в РФ, - ГУР МО

Автор: 

страта (80) правозахисники (377) Романова (4) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+11
Де вони знайшли Русь за паребріком?
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16.11.2022 23:59
+9
прям да сльёз правоскрепно! "сорок вагнеровских мучеников" ))
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16.11.2022 23:47
+8
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 23:52
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прям да сльёз правоскрепно! "сорок вагнеровских мучеников" ))
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16.11.2022 23:47 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 23:52 Відповісти
али-Баба и 40к разбойников...!
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16.11.2022 23:52 Відповісти
Вагиновцы и их лысый клитор
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17.11.2022 12:33 Відповісти
от так ***** шо аж невдобно. просто мінус ще 40 свинособак, нашим хлопам легше. З.І. асєчків вилазь з сраки та прдьяви прігожіну!
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16.11.2022 23:56 Відповісти
Де вони знайшли Русь за паребріком?
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16.11.2022 23:59 Відповісти
Хорошие новости. Нужно это на кичу передать, чтобы там остатками мозгов думали, прежде чем сюда соваться.
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17.11.2022 00:02 Відповісти
"кто такие вагнерА ? *******, ****** !" (С)
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17.11.2022 00:16 Відповісти
Тільки на смердючій параші збіговисько покидьків, вбивць і садистів могло назватися словом "Ваґнер".
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17.11.2022 00:38 Відповісти
Россияне сдали в утиль пропагандистов: Соловьев и Скабеева вылетели из топ-10 программ на ТВ

На башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть «звезды». Ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на первых кнопках вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7-13 ноября.

В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам («Вести», «Вести Москва» и «Вести Недели»). «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ядерных ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке.

Но после серии военных поражений, сдачи Херсона и неубедительного молчания президента ключевые для Кремля пропагандисты утратили свою гипнотическую магию. Вместе с Соловьевым и Скабеевой из первой десятки рейтинга исчезли все программы Первого канала, включая «Время», а им на смену пришли развлекательные шоу «Ну-ка, все вместе!», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

Россияне «сторонятся новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье», говорит директор «Левада-Центра» Денис Волков.
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17.11.2022 01:10 Відповісти
Осталось Алибабу кувалдой по башке огреть.
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17.11.2022 01:16 Відповісти
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17.11.2022 01:44 Відповісти
Кажется, мобилизованные заключенные находятся на положении боевых рабов, в полном подчинении у боевиков "вагнера".
Которым отдают самые рискованные приказы на линии фронта, в случае неповиновения, жестоко наказывают, сразу на месте.
Это армия состоит из каст, с высшими и низшими группами, с бесчеловечными порядками, не похожая ни на какую другую, словно явилась из преисподней, приносит такой же страшный мир, туда же, где она успевает находиться, даже непродолжительное время, мир с пыточными, насилием и разрушениями.
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17.11.2022 01:53 Відповісти
сама азиопская паРаша-эрэфия - это и есть ад на Земле.
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17.11.2022 05:19 Відповісти


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17.11.2022 02:51 Відповісти
Ха...Следующий шаг после "заград.отрядов" для поднятия боевого духа руssкой армии-децимация с помощью кувалды.
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17.11.2022 03:08 Відповісти
"Русь сідящая". Назва зразу ж вказує, що її придумали брати по крові Небензі. Напевне, там є ще Русь танцующая, Русь жующая и срущая. Соловїний помет явно очолює Русь визжащую. Якщо Русь сідіт, то є і Русь стреляющая, женьки пригожина, яка кладе всіх сідящих.
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17.11.2022 05:19 Відповісти
"Русь сидящая" невпинно і швидкими темпами перетворюється в "Рассию, лежащую в могиле" А яким шляхом - нас мало цікавить Аби здихали швидше!
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17.11.2022 06:06 Відповісти
Там нужно добавить к названию
-Русь сидящая на бутылке
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17.11.2022 09:35 Відповісти
Знаєте чому сталін набирав на війну ув"язнених з легкими статтями а вагнер з важкими?
Сталін припускав що дехто з них повернется.
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18.11.2022 19:08 Відповісти
 
 