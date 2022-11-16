"Вагнерівці" вже знищили близько 40 ув’язнених, яких раніше самі завербували, - російські правозахисники

Російська правозахисниця, голова російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова оприлюднила інформацію про кількість людей, які були спочатку завербовані до ПВК "Вагнер", а потім ліквідовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментрі одному з телеграм-каналів

"Те, що ми можемо якось підтвердити, це близько 40 осіб. Насправді я думаю, що їх більше. Це у них називається "обнулити", – розповіла вона.

За її словами, без суду вбивають за дезертирство; спробу здачі в полон; зловживання алкоголем чи наркотиками; "статеві зв'язки".

Романова додала, що, на її думку, ватажка найманців Пригожина за страти ніяк не покарають у Росії. Федеральна служба виконання покарань не відповідає на запити правозахисників, які вимагають розповісти, де знаходяться ув'язнені. Там свою позицію пояснюють "державною таємницею".



Зараз ПВК вербує зеків вже у Сибіру, причому багатьох на фронт відправляють примусово, - поскаржилась вона.

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