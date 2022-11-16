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У Джанкої в окупованому Криму чути вибухи, у місті є проблеми з електрикою, - соцмережі

Ввечері 16 листопада в окупованому Криму, в місті Джанкой чути вибухи, а місцеві пабліки пишуть про проблеми з електрикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

У Джанкої в окупованому Криму чути вибухи, у місті є проблеми з електрикою, - соцмережі 01

Автор: 

Джанкой (66) Крим (14183)


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Топ коментарі
+27
Копали окопи, перебили кабель та газопровід. Ідіоти!
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17.11.2022 00:12
+23
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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17.11.2022 05:54
+20
только спутник Притулы всё может объяснить...!)
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17.11.2022 00:23
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передайте паше губареву, что его жена нашлась! )))
https://twitter.com/antiputler_news/status/1592999605645750272?s=20&t=1hZX6S8wTOGg8QcmecgPZQ
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17.11.2022 00:04 Відповісти
с якиным в гаграх? ))) (а то там регится требуется)
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17.11.2022 00:08 Відповісти
нашёл, где не надо региться )))
"Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах. "Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Губаревой. Со своей стороны другой источник ТАСС уточнил, что она была задержана накануне" )))
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17.11.2022 00:42 Відповісти
ну да, это оттуда! а паша, бедненький, уже с ног сбился в поисках! )))
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17.11.2022 00:52 Відповісти
ага, был тут сегодня по этому поводу тут стёб в обед )))
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17.11.2022 01:02 Відповісти
Копали окопи, перебили кабель та газопровід. Ідіоти!
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17.11.2022 00:12 Відповісти
Особливо оті чоботи, що димлять
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17.11.2022 00:13 Відповісти
Бавовняно розважається в Криму

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17.11.2022 00:18 Відповісти
что они ноют - им бы проблемы Мухосранска...\тогда бы их понял...)))\
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17.11.2022 00:18 Відповісти
І що це було?
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17.11.2022 00:20 Відповісти
Мабуть НЛО ...
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17.11.2022 00:22 Відповісти
только спутник Притулы всё может объяснить...!)
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17.11.2022 00:23 Відповісти
Гнів Богів! )))
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17.11.2022 00:24 Відповісти
пэ вэ о . гадаю пшик
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17.11.2022 00:24 Відповісти
Хтось хлопає в ладоні на концерті у кабzона.
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17.11.2022 00:35 Відповісти
...плескає у долоні
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17.11.2022 01:05 Відповісти
I really fucked it up, didn't I? 😂
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17.11.2022 04:43 Відповісти
**** mnumzane uthukile
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17.11.2022 10:56 Відповісти
a little
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17.11.2022 13:33 Відповісти
стесняюсь спросить, а кто у них "твари"?
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17.11.2022 01:08 Відповісти
Ну а кто у ватных сволочей может быть "тварями"? Ну не ***** же с подельниками в самом деле? Из серии "8 лет дамбили бамбаз"
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17.11.2022 01:11 Відповісти
ну и как мы зайдем в крым с таким населением? мы ж не кацапы чтобы их в братской могиле прикопать...
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17.11.2022 01:14 Відповісти
Там население сейчас оттуда,где в Крыму им "всё па-дамашнему".
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17.11.2022 01:23 Відповісти
поки відсиджується на болотах, бо царь ще не сказав - возвращайтесь в Крим ето ваша новая Родина. А так - третій раз мокшанські бабуїни заселяють Крим. І все якось з проблемами.
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17.11.2022 05:02 Відповісти
Не ссы, это "население" или смоется или переобуется в тот же день, как ЗСУ Сиваш переходить будут
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17.11.2022 01:46 Відповісти
В Крим то ми зайдем, а от "население" нехай само вирішує свої проблеми...поки ще міст фунциклірує
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17.11.2022 05:43 Відповісти
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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17.11.2022 05:54 Відповісти
800 тис кацапів будуть депортовані.
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17.11.2022 07:27 Відповісти
дуже ******* назва депортації через Бахмут - стабілізаційні заходи щодо колаборантів і русні по-ксівє.
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17.11.2022 08:13 Відповісти
Я ж казав буде серіал Джанкой після завершення Чорнобаївки. Це перша серія
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17.11.2022 01:30 Відповісти
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17.11.2022 02:10 Відповісти
⚡️На окупованій частині Херсонщини в районі Чаплинки та Каланчака щось вибухнуло і детонує.
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17.11.2022 02:27 Відповісти
Вчера так радовались ударам по инфраструктуре Украины.

А сегодня ноют, что у их армии в Джанкое свет пропал и «хлопки» на аэродроме.
А «хлопнуло» там, похоже, неслабо. Я бы даже сказал - схлопнулось👍🏼👍🏼👍🏼😕
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17.11.2022 04:00 Відповісти
В 2014-му кримчани думали, що "ухопили бога за бороду"...

В 2022-му зрозуміли, що "тримають бика тряпочного", за Х.."...
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17.11.2022 07:33 Відповісти
Что человек посеет, то и пожнет, читайте Библию
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17.11.2022 04:49 Відповісти
При минулих обстрілах Джанкою, попали в ЕП, бо біля неї якраз знаходиться База МО РФ. Орки знову її використовують, бо там поряд нічого іншого немає. І вкрадена ЕЕ поступає через Джанкой. Це бойові комарі "працюють". Скоро в ООН буде рашка "предьявлять" їх роботу.
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17.11.2022 05:09 Відповісти
Нічого! Хай звикають! Це ще не "камни с неба", а лише "отсєв" - дрібний гравій!
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17.11.2022 05:48 Відповісти
Крим за всю історію існування ніколи не був безпечним місцем ....
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17.11.2022 05:59 Відповісти
А как іначє)
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17.11.2022 06:44 Відповісти
"Ватники" в Росії:
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься! Це всі відразу помітять Вам це не буде нічого коштувать А як від цього всі оточуючі зрадіють!
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17.11.2022 07:30 Відповісти
Dnk82rus, который написал "По ходу куда то попали твари", думаю тебе нужно думать о свете только с одной целью - при нём удобнее СОБИРАТЬ ВЕЩИ, чтобы быстрее съ*бывать в твою паРАШУ!
Уверен, ты читаешь Цензор от корки до корки!
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17.11.2022 09:02 Відповісти
 
 