ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію задля її виходу з території України, - Боррель

Євросоюз повністю підтримує поточне розслідування Польщі для встановлення фактів вибуху внаслідок падіння ракети поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У Євросоюзі вважають, що "трагічний інцидент став наслідком ще однієї масової хвилі ракетних обстрілів українських міст з боку Росії вчора, спрямованих проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права".

"Росія повинна припинити свою незаконну війну. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та її невід’ємного права на самооборону від російської агресії, як це закріплено в Статуті ООН. Ми продовжуватимемо надавати потужну політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію з метою припинення війни та виходу з території України, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - заявив Боррель.

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Глава європейської дипломатії запевнив, що Росія та всі її пособники будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну дві ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією.

Пізніше МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

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Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

CNN стало відомо, що це українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі. Поки невідомо, чи ця ракета ППО є тією самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація стала основою для поточної оцінки США.