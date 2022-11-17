Протягом 16 листопада авіація та артилерія уразили 2 пункти управління, 2 позиції ЗРК, 2 склади та 3 райони зосередження живої сили, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо авіаційних та артилерійських ударів по агресору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження військ РФ та 6 позиціях ЗРК, - Генштаб