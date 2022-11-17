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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 16 листопада авіація та артилерія уразили 2 пункти управління, 2 позиції ЗРК, 2 склади та 3 райони зосередження живої сили, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо авіаційних та артилерійських ударів по агресору. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 20 районах зосередження військ РФ та 6 позиціях ЗРК, - Генштаб

Автор: 

авіація (4152) Генштаб ЗС (6746) артилерія (797) ЗСУ (7648)


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Молодці наші Воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.11.2022 03:43 Відповісти
Кожен день гарні реляції, проте а електрики все менше (((
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17.11.2022 04:56 Відповісти
А якщо включити мізки і подумати, то в чому протиріччя?
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17.11.2022 05:44 Відповісти
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17.11.2022 05:45 Відповісти
 
 