Протягом 16 листопада авіація та артилерія уразили 2 пункти управління, 2 позиції ЗРК, 2 склади та 3 райони зосередження живої сили, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо авіаційних та артилерійських ударів по агресору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів", - зазначається у повідомленні.
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Amber
показати весь коментар17.11.2022 03:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Beloded Viktor
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