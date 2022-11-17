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Вільний світ з нами поки ми не переможемо, - Резніков про зустріч в Рамштайні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 16 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика", – заявив він.

Він також подякував партнерам України за підтримку та "нові ініціативи". Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають досягти стандартів НАТО де-факто до того, як Україну приймуть в Альянс де-юре, – Резніков

Автор: 

допомога (8430) США (23335) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
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17.11.2022 02:05
+5
moskovia delenda est.
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17.11.2022 01:20
+4
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.11.2022 01:17
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.11.2022 01:17 Відповісти
і тюрма народів !!!
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17.11.2022 04:30 Відповісти
moskovia delenda est.
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17.11.2022 01:20 Відповісти
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17.11.2022 02:05 Відповісти
Американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог:
,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,
https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0
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17.11.2022 02:14 Відповісти
Сподіваюсь, що ще є таємна частина договору, та постачання згідно з нею не розголошується. Бо, те, що оприлюднюють, то сльози...
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17.11.2022 02:21 Відповісти
немає ніякої таємної частини, не займайтеся самообманом.
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17.11.2022 02:39 Відповісти
Ніякий світ не допоможе, якщо не допоможе Бог
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17.11.2022 04:53 Відповісти
А де наше?
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17.11.2022 05:12 Відповісти
А давайте вже по-чесному: ніякий "вільний світ"(читай Америка), ніяке НАТО(читай Америка) не зацікавлені в перемозі України. Єдине, що їх цікавить-як руками українців послабити рашку, і то не знищити, а саме послабити. В них самих проблеми з китайозами, а тут ще московити із своєю ядеркою, а як розпадеться, а як воно то все розповзеться по "нових державах"? Московія їм потрібна...АЛЕ СЛАБКА. Тягати каштани з вогню-для цього є другі, в даному випадку ми. Тому то і такі "дозовані" поставки зброї, такими умовами, що льзя, а що ніззя. Як лікарі-вилікувати не зможем, але підтримувати хворого...якось так.
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17.11.2022 07:11 Відповісти
Немає ніякої проблеми з ЯЗ нових/колишніх улусів. З кожним буде буде підписано будапештський меморандум і передано Україні...
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17.11.2022 07:36 Відповісти
Важливе слово ''вільний''. Знайти його важко, але можна під час відключення світла в Україні. Тоді саме видно, хто цей вільний світ
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17.11.2022 07:18 Відповісти
 
 