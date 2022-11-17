Вільний світ з нами поки ми не переможемо, - Резніков про зустріч в Рамштайні
Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 16 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика", – заявив він.
Він також подякував партнерам України за підтримку та "нові ініціативи". Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
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+5 Maxim Ak-Murza
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+4 Alex Alex #500309
показати весь коментар17.11.2022 01:17 Посилання
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,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS.
Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы,,
https://www.youtube.com/watch?v=oODruJLeEu0