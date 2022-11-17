Вільний світ з нами поки ми не переможемо, - Резніков про зустріч в Рамштайні

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 16 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика", – заявив він.

Він також подякував партнерам України за підтримку та "нові ініціативи". Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині.

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