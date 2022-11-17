Пригожин утверджується в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує утверджуватися в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять матеріал російського опозиційного видання "Медуза" від 16 листопада, де два джерела, близькі до Кремля, заявили про наміри "Кухаря Путіна" створити "консервативний рух", який може перетворитися на партію.

У звіті ISW також мовиться, що Пригожин розгорнув інформаційну кампанію постійної антиелітарної риторики за зразком кампанії ув'язненого опозиціонера Олексія Навального в соціальних мережах проти корупції в РФ, але із зовсім іншим ефектом.

"Він має намір одночасно використовувати кампанію проти еліти в соціальних мережах, щоб представити себе як популістську фігуру, водночас заслуживши прихильність президента Росії Володимира Путіна, залякуючи еліти, які можуть вважатися недостатньо лояльними до диктатора", - зазначають фахівці.

До слова, раніше Інститут вивчення війни вказував, що засновник ПВК "Вагнер" намагається звернути увагу на електорат у Росії, який одночасно зацікавлений у затвердженні імперських амбіцій РФ і радянській бруталістичній силі, а також виступає проти корупції російських еліт.

""Кухар Путіна" також намагається створити паралельні військові структури для посилення свого впливу в провоєнному співтоваристві. Він спершу почав їхнє формування для придушення можливих заколотів у РФ, а потім скористався потребою Кремля в більш боєздатних силах для війни проти України", - підкреслюють аналітики.

В ISW переконані, що так звана особиста армія Пригожина служить насамперед його особистим політичним цілям, а вже потім військовим зусиллям Росії в Україні.

"Засновник ПВК "Вагнер" продовжить зусилля зі створення паралельних військових структур і сформує антиелітарну кампанію, щоб закріпити себе як центральну фігуру провоєнного політичного руху в Росії", - додали у звіті фахівці.

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