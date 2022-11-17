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Пригожин утверджується в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує утверджуватися в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять матеріал російського опозиційного видання "Медуза" від 16 листопада, де два джерела, близькі до Кремля, заявили про наміри "Кухаря Путіна" створити "консервативний рух", який може перетворитися на партію.

У звіті ISW також мовиться, що Пригожин розгорнув інформаційну кампанію постійної антиелітарної риторики за зразком кампанії ув'язненого опозиціонера Олексія Навального в соціальних мережах проти корупції в РФ, але із зовсім іншим ефектом.

"Він має намір одночасно використовувати кампанію проти еліти в соціальних мережах, щоб представити себе як популістську фігуру, водночас заслуживши прихильність президента Росії Володимира Путіна, залякуючи еліти, які можуть вважатися недостатньо лояльними до диктатора", - зазначають фахівці.

До слова, раніше Інститут вивчення війни вказував, що засновник ПВК "Вагнер" намагається звернути увагу на електорат у Росії, який одночасно зацікавлений у затвердженні імперських амбіцій РФ і радянській бруталістичній силі, а також виступає проти корупції російських еліт.

""Кухар Путіна" також намагається створити паралельні військові структури для посилення свого впливу в провоєнному співтоваристві. Він спершу почав їхнє формування для придушення можливих заколотів у РФ, а потім скористався потребою Кремля в більш боєздатних силах для війни проти України", - підкреслюють аналітики.

В ISW переконані, що так звана особиста армія Пригожина служить насамперед його особистим політичним цілям, а вже потім військовим зусиллям Росії в Україні.

"Засновник ПВК "Вагнер" продовжить зусилля зі створення паралельних військових структур і сформує антиелітарну кампанію, щоб закріпити себе як центральну фігуру провоєнного політичного руху в Росії", - додали у звіті фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в РФ, - ГУР МО

Автор: 

росія (65925) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+20
Тепер напевно можна цілком стверджувати, що в росія виходить на завершальний етап трансформування в націонал-фашизм, з яким боролися їх нащадки під час другої світової війни. Їх діти на даному етапі впевнено крокують під дуду діда гітлера-путіна, не розуміючи руйнівних наслідків. Пригожин зараз - це новий творець подоби гітлеровських загонів СС у вигляді путінських ЧВК. Історія постійно повторюється, тому все тут є очевидними речами і наслідки будуть настільки ж очевидні, якщо світ не схоминеться та дасть змогу розростися цій фашистській гідрі знову.
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17.11.2022 08:17
+16
На обличчі написано- бандюк, кінчений бандюк..
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17.11.2022 08:03
+11
На морді написано-"лайно і бидло яке за примхою долі опинилося на вершині."
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17.11.2022 08:16
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І шо?! Там вся країна така як це чмо...
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17.11.2022 08:03 Відповісти
На обличчі написано- бандюк, кінчений бандюк..
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17.11.2022 08:03 Відповісти
На морді написано-"лайно і бидло яке за примхою долі опинилося на вершині."
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17.11.2022 08:16 Відповісти
І не лише на обличчі, в Вікіпедії теж: "був засуджений в 1981 на 12 років за розбій і шахрайство", відсидів 9.
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17.11.2022 09:16 Відповісти
Так серед кацапiв це великий плюс..Там бiльша частина бидлонаселення чи вже сидiла,чи присяде найближчим часом..
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17.11.2022 09:34 Відповісти
ФБР оголосило урку в розшук.
Чому наша влада ще ні?
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17.11.2022 08:06 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє
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17.11.2022 08:24 Відповісти
Тем хуже для него.
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17.11.2022 08:09 Відповісти
ця тварь не краща або навіть гірше за *****
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17.11.2022 08:10 Відповісти
Гірше, набагато гірше.
Вже багато разів наводив висловлювання з роману братів Стругацьких "Важко бути богом":
- "Де занадто довго правлять сірі, до влади обов'язково приходять чорні"
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17.11.2022 08:34 Відповісти
...сірий сталін - чорний хрущов...сірий брєжнєв - чорний горбачов...
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17.11.2022 08:39 Відповісти
Коли я висловлюю свою думку, завжди забуваю, що існують доволі прості, якщо не сказати примітивні люди, які бачать на власні очі тільки те, що написано і нічого крім цього. А абстракція, прихований зміст, півтони, нюанси для них китайська грамота.
Одужуйте, товаришу Янукович.
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17.11.2022 10:00 Відповісти
Пох.... нах..
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17.11.2022 08:13 Відповісти
Тепер напевно можна цілком стверджувати, що в росія виходить на завершальний етап трансформування в націонал-фашизм, з яким боролися їх нащадки під час другої світової війни. Їх діти на даному етапі впевнено крокують під дуду діда гітлера-путіна, не розуміючи руйнівних наслідків. Пригожин зараз - це новий творець подоби гітлеровських загонів СС у вигляді путінських ЧВК. Історія постійно повторюється, тому все тут є очевидними речами і наслідки будуть настільки ж очевидні, якщо світ не схоминеться та дасть змогу розростися цій фашистській гідрі знову.
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17.11.2022 08:17 Відповісти
"Нащадки" воювали проти Вермахту, а не проти нацизму як такого.

Бо самі були більшовицькими маньяками, ідеологічно нічим не кращими за нацистів.
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17.11.2022 09:15 Відповісти
Можливо, Путін vs Кадиров vs Пригожин. Але у них має бути патова ситуація, щоб Росія була паралізована і постійно слабшала. Складність полягає в тому, щоб знайти інструменти, які допоможуть і зашкодять прогресу цих трьох кандидатів, щоб збалансувати їх один проти одного.
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17.11.2022 08:21 Відповісти
Не ведитесь. Этот "боевой" (опущенный на зоне) петух просто замещает дохлого Жирика.
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17.11.2022 08:29 Відповісти
У будь якому випадку буде підвішений за яйця.
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17.11.2022 08:39 Відповісти
Це просто ручний пес *****, робить брудні справи. В майбутньому буде щось типу опрічнини.
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17.11.2022 09:14 Відповісти
Зечара Янукович нервно курит в сторонке.
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17.11.2022 09:29 Відповісти
У нас то же урка у руля был. Но недолго. Как говориться - спасибо жиьелям Донбасса за президента пид..са. А в Параше если урка станет царём - стерпят и полюбят.
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17.11.2022 09:44 Відповісти
це якась перевернута реальність, відсидів років 13 а потім правити державою
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17.11.2022 10:17 Відповісти
Пригожин и есть коррупция в высшей мере, которую он и получит.
Орки хотят сытно жрать и жирно срать в заветный евроунитаз,
а не лезть в холодный мокрый окоп под огонь "Хаймарсов".
Чтобы стать бруталистическими жмурами.
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17.11.2022 11:35 Відповісти
То най сходить у кафе "вєтерок". Треба вже якось корегувати майбутнє московії
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17.11.2022 16:26 Відповісти
 
 