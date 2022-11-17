Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Оріхів, Щербаки, Ольгівське, Успенівка, Павлівка, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Рівнопілля, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Новомиколаївка, Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 176 осіб, з них 25 - діти.

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