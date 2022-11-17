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Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

обстріл,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Оріхів, Щербаки, Ольгівське, Успенівка, Павлівка, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Рівнопілля, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Новомиколаївка, Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 176 осіб, з них 25 - діти.

Також читайте: Наслідки ударів рашистів по Запорізькій області за добу: ворог бив ракетами, РСЗВ та артилерією. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29037) Запорізька область (3706)


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Ніякого просування ворога тут не зафіксовано, просто обидві сторони проводять розвідку боєм,а ось під Сватове тиснуть ворога до траси,хоча великих успіхів не має. І бавовна,усюди бавовна. Не ігноруйте повітряні тривоги і бережіть себе
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17.11.2022 08:57 Відповісти
 
 