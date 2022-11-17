Зеленський у відповідь на петицію доручив Данілову вжити необхідних заходів щодо видання "Strana ua"
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням "Strana ua".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Детектор Медіа" та на сайті представництва Президента України.
У відповіді Зеленський підкреслює, що щодо згаданих у петиції ресурсів та осіб застосовані санкції РНБО. А організацію роботи і виконання рішень РНБО забезпечує секретар РНБО.
"Петицію надіслано Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів", - підсумовує Зеленський.
Крім того, онлайн-видання "Страна.ua" не отримувало акредитації Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, необхідну для роботи журналістів під час воєнного стану в зоні бойових дій. Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю полковник Богдан Сеник.
"Із лютого це видання не отримувало жодної акредитації від ЗСУ. Як представники цього видання дісталися в Херсон, якщо цей факт мав місце, про що мені невідомо, — повинні встановити спеціальні служби", - сказав він.
Джерела "Детектора медіа" в Національній поліції припускають, що працівники видання, яке потрапило під санкції Ради національної безпеки та оборони на підставі даних СБУ 20 вересня 2020 року, могли в’їхати в Херсон як пересічні громадяни, а не як журналісти.
Петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua" ініціював 28 вересня 2022 року громадянин Р.О.Балан.
Повідомляється, що щодо згаданих у петиції суб’єктів вже двічі застосовувались персональні економічні та інші санкції.
Зокрема, застосовано чисельні санкції строком на три роки до фізичних осіб: Гужви Ігоря Анатолійовича, Солнцевої Ганни Володимирівни, Лукашиної Любові Юріївни та юридичних осіб: товариств з обмеженою відповідальністю "Ласмак", "Маджері", "Смарт медіамережа".
Також рішенням РНБО від 30 грудня 2021 року було прийняте рішення про блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, веб-ресурсу/сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках/у каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua.
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якого куя не працюють правоохоронні органи, яке те гівновидання не прикриють за законом? тіки з пінка працюють?
Не винні як депутати опжз?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
Це мерзость!
@Майор
Шановні Подоляк (@https://twitter.com/Podolyak_M Podolyak_M ), Єрмак (https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak) , а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку Зеленський (https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa) та Данилов ( https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov https://twitter.com/ZelenskyyUa )
з (РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають.
Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?
UARU їздила не тільки в Херсон.
Що вони там видивляються і розвідують має з'ясовувати СБУ.
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.
"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.
І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".