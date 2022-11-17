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Новини Війна
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Зеленський у відповідь на петицію доручив Данілову вжити необхідних заходів щодо видання "Strana ua"

страна

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням "Strana ua".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Детектор Медіа" та на сайті представництва Президента України.

У відповіді  Зеленський підкреслює, що щодо згаданих у петиції ресурсів  та осіб застосовані санкції РНБО. А організацію роботи і виконання рішень РНБО забезпечує секретар РНБО.

"Петицію надіслано Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів", - підсумовує Зеленський.

Крім того, онлайн-видання "Страна.ua" не отримувало акредитації Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, необхідну для роботи журналістів під час воєнного стану в зоні бойових дій. Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю полковник Богдан Сеник.

"Із лютого це видання не отримувало жодної акредитації від ЗСУ. Як представники цього видання дісталися в Херсон, якщо цей факт мав місце, про що мені невідомо, — повинні встановити спеціальні служби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації після репортажів з визволеного Херсону, - "Детектор медіа"

Джерела "Детектора медіа" в Національній поліції припускають, що працівники видання, яке потрапило під санкції Ради національної безпеки та оборони на підставі даних СБУ 20 вересня 2020 року, могли в’їхати в Херсон як пересічні громадяни, а не як журналісти.

Петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua" ініціював 28 вересня 2022 року громадянин Р.О.Балан.

Повідомляється, що щодо згаданих у петиції суб’єктів вже двічі застосовувались персональні економічні та інші санкції.

Зокрема, застосовано чисельні санкції строком на три роки до фізичних осіб: Гужви Ігоря Анатолійовича, Солнцевої Ганни Володимирівни, Лукашиної Любові Юріївни та юридичних осіб: товариств з обмеженою відповідальністю "Ласмак", "Маджері", "Смарт медіамережа".

Також рішенням РНБО від 30 грудня 2021 року було прийняте рішення про блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, веб-ресурсу/сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках/у каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua.

заборона (1461) Зеленський Володимир (24263) ЗМІ (1364) Херсон (3421) петиція (321)


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Топ коментарі
+13
Головне не вийти самим на себе....
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17.11.2022 09:12
+12
Для цього на 9й рік війни все ще потрібні петиції?
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17.11.2022 09:12
+8
Саме тому він, кілька днів тому тягав журнашлюшок цієї страни "уа" до Херсона та давав їм інтерв'ю?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
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17.11.2022 09:25
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зелений дрищ вважає себе тираном?
якого куя не працюють правоохоронні органи, яке те гівновидання не прикриють за законом? тіки з пінка працюють?
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17.11.2022 09:08 Відповісти
Иногда, для сравнения, можно и дипила послушать..
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17.11.2022 09:10 Відповісти
Головне не вийти самим на себе....
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17.11.2022 09:12 Відповісти
Для цього на 9й рік війни все ще потрібні петиції?
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17.11.2022 09:12 Відповісти
Алєсю Мєдвєдєву забули.
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17.11.2022 09:15 Відповісти
Кажуть репортери срани працюють і далі.
Не винні як депутати опжз?
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17.11.2022 09:21 Відповісти
круто, олесечку обратно в горловку пора
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17.11.2022 09:22 Відповісти
Саме тому він, кілька днів тому тягав журнашлюшок цієї страни "уа" до Херсона та давав їм інтерв'ю?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
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17.11.2022 09:25 Відповісти
Справді?
Це мерзость!
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17.11.2022 13:56 Відповісти
Коли тебе зловили за руку, роби морду цеглиною і розказуй що ти та ні_прі_чом.

@Майор

Шановні Подоляк (@https://twitter.com/Podolyak_M Podolyak_M ), Єрмак (https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak) , а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку Зеленський (https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa) та Данилов ( https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov https://twitter.com/ZelenskyyUa )
з (РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають.

Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?
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17.11.2022 09:26 Відповісти
Ця підсанкційна Страна.UARU їздила не тільки в Херсон.
Що вони там видивляються і розвідують має з'ясовувати СБУ.

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17.11.2022 09:32 Відповісти
От тільки "шановні" тут зовсім недоречно.
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17.11.2022 10:41 Відповісти
Я також так вважаю. Але текст не мій, тому я його не змінювала.
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17.11.2022 10:44 Відповісти
А korrespondent.net. Это же российский сайт. Его курченко, человек януковича, когда-то купил у бориса ложкина. Теперь курченко живет в россии и работает на россию.
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17.11.2022 09:36 Відповісти
Головний ворог - Порох. Головне щоб не працювали його ЗМІ. Решта, це такоє...
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17.11.2022 09:49 Відповісти
Ну якщо слухали страна юа-то це проросійський сайт,а скоріше за все пролуггандонський
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17.11.2022 11:29 Відповісти
Когда мордой тыкают,тогда, что-то делают.Нафига нам такие менеджеры?
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17.11.2022 09:56 Відповісти
Ідіот! Поверни в ефір канали Прямий, 5-й та Еспресо. Їх блокування тобі слави та популярності аж ніяк не додає. А відповісти колись прийдеться...
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17.11.2022 10:28 Відповісти
Данілов - це душитель (навіть так: кат-виконавець) вільної преси і свободи слова.
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17.11.2022 10:29 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/pryklad-svavillia-i-vybirkovosti-ariev-nazvav-khto-same-viddav-nakaz-vymknuty-telekanaly-priamyi-5-kanal-ta-espreso-292448.html "Приклад свавілля і вибірковості": Народний депутат В.Ар'єв назвав О.Данілова, який безпосередньо віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.

"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.

І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".
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17.11.2022 10:39 Відповісти
Скоро для затримання злодія на вулиці потрібно буде збирати підписи на петиції. Просто так, за законом, вона вже не працює. Навіщо нам така ледаща структура?
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17.11.2022 12:21 Відповісти
 
 