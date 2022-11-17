Зеленський у відповідь на петицію доручив Данілову вжити необхідних заходів щодо видання "Strana ua"

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням "Strana ua".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Детектор Медіа" та на сайті представництва Президента України.

У відповіді Зеленський підкреслює, що щодо згаданих у петиції ресурсів та осіб застосовані санкції РНБО. А організацію роботи і виконання рішень РНБО забезпечує секретар РНБО.

"Петицію надіслано Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів", - підсумовує Зеленський.

Крім того, онлайн-видання "Страна.ua" не отримувало акредитації Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України, необхідну для роботи журналістів під час воєнного стану в зоні бойових дій. Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю полковник Богдан Сеник.

"Із лютого це видання не отримувало жодної акредитації від ЗСУ. Як представники цього видання дісталися в Херсон, якщо цей факт мав місце, про що мені невідомо, — повинні встановити спеціальні служби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації після репортажів з визволеного Херсону, - "Детектор медіа"

Джерела "Детектора медіа" в Національній поліції припускають, що працівники видання, яке потрапило під санкції Ради національної безпеки та оборони на підставі даних СБУ 20 вересня 2020 року, могли в’їхати в Херсон як пересічні громадяни, а не як журналісти.

Петицію "Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua" ініціював 28 вересня 2022 року громадянин Р.О.Балан.

Повідомляється, що щодо згаданих у петиції суб’єктів вже двічі застосовувались персональні економічні та інші санкції.

Зокрема, застосовано чисельні санкції строком на три роки до фізичних осіб: Гужви Ігоря Анатолійовича, Солнцевої Ганни Володимирівни, Лукашиної Любові Юріївни та юридичних осіб: товариств з обмеженою відповідальністю "Ласмак", "Маджері", "Смарт медіамережа".

Також рішенням РНБО від 30 грудня 2021 року було прийняте рішення про блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Cтрана.ua, веб-ресурсу/сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках/у каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk.com/ stranaua, ok.ru/stranaua.