У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла. Постраждали 8 людей, серед них - дитина

17 листопада, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунали вибухи. Містяни повідомляють про перебої з електроенергією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у місті пролунало чотири вибухи. Також у соцмережах з'являються повідомлення про проблеми з електроенергією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

За інформацією Дніпропетровської ОВА, ракети поцілили по двох районах міста.

"Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Резніченко підкреслив, що атака триває та закликав мешканців знаходитись у безпечних місцях.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.