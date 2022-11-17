У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла. Постраждали 8 людей, серед них - дитина
17 листопада, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунали вибухи. Містяни повідомляють про перебої з електроенергією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у місті пролунало чотири вибухи. Також у соцмережах з'являються повідомлення про проблеми з електроенергією.
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За інформацією Дніпропетровської ОВА, ракети поцілили по двох районах міста.
"Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Резніченко підкреслив, що атака триває та закликав мешканців знаходитись у безпечних місцях.
Пізніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.
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уже 14 раненных (4 очень тяжелых)
Байден слабак ?
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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