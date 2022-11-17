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У Дніпрі пролунали вибухи, місто частково без світла. Постраждали 8 людей, серед них - дитина

ракета

17 листопада, під час повітряної тривоги, у Дніпрі пролунали вибухи. Містяни повідомляють про перебої з електроенергією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у місті пролунало чотири вибухи. Також у соцмережах з'являються повідомлення про проблеми з електроенергією.

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За інформацією Дніпропетровської ОВА, ракети поцілили по двох районах міста.

"Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Резніченко підкреслив, що атака триває та закликав мешканців знаходитись у безпечних місцях.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

Автор: 

вибух (4509) Дніпро (3297)


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Топ коментарі
+10
ну да, все-равно как называется улица... в мае шашлык... мы ши братья... лично посмотреть в глаза...
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17.11.2022 09:20
+5
Годі брехати.
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17.11.2022 09:39
+4
вісім слів, у жодному правди - класний висір
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17.11.2022 09:51
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ну да, все-равно как называется улица... в мае шашлык... мы ши братья... лично посмотреть в глаза...
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17.11.2022 09:20 Відповісти
Слухайте щоденний пустопорожній "поток сознанія" самі знаєте кого - і не парьтесь...
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17.11.2022 09:23 Відповісти
Годі брехати.
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17.11.2022 09:39 Відповісти
вісім слів, у жодному правди - класний висір
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17.11.2022 09:51 Відповісти
***** мстит за Херсон
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17.11.2022 10:51 Відповісти
пиз***
уже 14 раненных (4 очень тяжелых)
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17.11.2022 11:22 Відповісти
Ху@ло не зупиниться , якщо ми не будемо шмаляти по їхній інфраструктурі 😠
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17.11.2022 11:40 Відповісти
Хотелось бы спросить в таком случае старика Байдена, где ленд-лиз. где томогавки и другие ракеты дальней дальности. Но старая пердь решил шо он будет жить вечно и по этому в его планы война с рашкой не входит
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17.11.2022 11:50 Відповісти
дiйсно, а в чем этот обещанный ленд-лиз состоит? щось вiн не дуже вiдчуваеться.

Байден слабак ?
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17.11.2022 13:04 Відповісти
Звідки вам знати?
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17.11.2022 13:15 Відповісти
Ху@ло не зупиниться, якщо Україна в найближчий час не вступить до НАТО, а в найближчі роки, скоріше за все, не вступить, тому необхідно готуватись до тривалого протистояння. На превеликий жаль
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17.11.2022 20:29 Відповісти
Мені давно цікаво чому ми не вироблено власні ракети, наприклад 8к11 або 8к99
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17.11.2022 12:27 Відповісти
.

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.

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17.11.2022 13:02 Відповісти
Сірожа, з таким прізвищем не варто когось критикувати, козленко ви наш не тямущий.
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17.11.2022 15:47 Відповісти
Дарма ви вважаєте, що це цього номерного трололо ПІБ?
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17.11.2022 17:51 Відповісти
А що, актуальність тих шашликів усьо? Цікаво послухати вашу крапку зору. Ви хочете сказати, що всі борошна України лишилися позаду, рашисти не перуть з особи землі нашу інфраструктуру, а харчування в розетках і вода у сурмах нікуди не зникають?
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17.11.2022 17:09 Відповісти
Ви зебобики привели війну . Плешивий побачив що ніщо при владі яке роззброює армію чому не напасти.Закрили ракетну програму , розмінували Чонгар навіть броніки перестали виготовляти. Все перечисляти дня не хвати. Потім подумай скільки Захід дав би зброї якщо би Порошенко , Яценюк , Климкін і взагалі вся команда не консилідували світ. Ви б рваних калош не отримали. Мої рідні і друзі зараз на війні , багато друзів загинуло , ти пропонуєш міняти методичку.
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17.11.2022 15:59 Відповісти
 
 