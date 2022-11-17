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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 110 осіб (+400 за добу), 2 878 танків, 1 860 артсистем, 5 804 броньовані машини

рф

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 83 110 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2878 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5804 (+7) од,

артилерійських систем - 1860 (+0) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1531 (+6),

крилаті ракети - 474 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4362 (+2) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 83 110 осіб (+400 за добу), 2 878 танків, 1 860 артсистем, 5 804 броньовані машини 01

Також у Генштабі додали, що дані уточнюються

Автор: 

армія рф (17755) Генштаб ЗС (6746) росія (65925) знищення (7492) техніка (1846) втрати (4436)


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Топ коментарі
+9
Слава Україні!
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17.11.2022 10:03
+8
Ми раніше і від 300 жмуріків раділи, так шо не так вже і слабенько
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17.11.2022 10:47
+7
Під йолку(с) буде
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17.11.2022 10:20
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Слава Україні!
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17.11.2022 10:03 Відповісти
Сьогодні щось слабенько додали, і по броні, і по арті,...
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17.11.2022 10:05 Відповісти
Ми раніше і від 300 жмуріків раділи, так шо не так вже і слабенько
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17.11.2022 10:47 Відповісти
Погодні умови дозволяють ракоцапам ще трішки поіснувати.
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17.11.2022 10:11 Відповісти
Схоже до 06.12 100 000 не буде ...
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17.11.2022 10:15 Відповісти
Під йолку(с) буде
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17.11.2022 10:20 Відповісти
к 10.12 точно будет
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Я ж казав десь на Сільвестра 100 тис. буде...Іронію Судьби під це дивитись будемо...
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17.11.2022 15:33 Відповісти
даёшь 100 тысяч окоченевших свинопасов ко дню рождения Черчилля, к 30 ноября...
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17.11.2022 10:38 Відповісти
Мудрий дядько був, достойний подарок був би на його днюху.
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17.11.2022 17:27 Відповісти
зараз головне - вибивати арту
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17.11.2022 11:18 Відповісти
Скромненько, але нічого хай наші Воїни із ЗСУ перепочинуть, інфантильне нато озброєння підкине, да і поженуть кацапню за парєбрік. А там дивись оон глазні в сторону відведе, а ми тим часом мацкву на попіл, обсє тим часом "нічіво нівіжу, нічіво ніслишу і ващє малчу". Душевненько так па-брацкі, а шо вєдь адін народ.
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17.11.2022 17:26 Відповісти
 
 