17 листопада по всій території України застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення, - Укренерго
Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.
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Подяка енергетикам від мешканців Києво-Святошинського району!
Зараз тил, замість підтримувати ЗСУ грошима, ломанеться тратить ці гроші в регіони, де є світло. Бо це логічно, людям треба виживати, а виживати в умовах міста без електроенергії не реально. Впаде економіка, бо ненависні вам кафе і ресторани - це теж податки, зарплати працівникам і відповідно донати на ЗСУ. Але ж вам по ***, вам аби всім ****** було. Шкода, що у війні гине шалена кількість нормальних людей щодня, а такі як ви - непотопляємі криси, яких не візьме мабудь жодна ядерна ракета.