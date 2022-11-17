17 листопада по всій території України застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення, - Укренерго

Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.

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