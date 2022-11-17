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17 листопада по всій території України застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення, - Укренерго

енергетика,електроенергія,енергосектор

Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області введено екстрені відключення світла

Автор: 

електроенергія (6250) Укренерго (2716) Електрика (2042)


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17.11.2022 10:23 Відповісти
Енергетики зараз прирівнюються до бійців на передовій. Цілодобова робота у будь-яку погоду, плюс небезпека "прильотів".
Подяка енергетикам від мешканців Києво-Святошинського району!
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17.11.2022 10:36 Відповісти
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17.11.2022 10:49 Відповісти
Чесно кажучи, я дуже задоволений фактом того, що тепер і мажори, і уставшиє ат вайни, і ті хто внє палітікі, всі вони, живучи за 300-1500 км від лінії фронту відчувають на собі страждання війни. Бо коли влітку, суботнього вечора ідеш десь у центрі міста, скрізь двіж, скрізь танці, бухло ллється рікою і караоке кричить на всю вулицю, а в цей час десь під Бахмутом гинуть воїни ЗСУ. Тепер куйло порівняло можливості на граждані і в армії - для всіх тепер напряг, а не тільки для тих хто окопах.
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17.11.2022 10:53 Відповісти
Залізобетонна логіка конченого дегенерата.
Зараз тил, замість підтримувати ЗСУ грошима, ломанеться тратить ці гроші в регіони, де є світло. Бо це логічно, людям треба виживати, а виживати в умовах міста без електроенергії не реально. Впаде економіка, бо ненависні вам кафе і ресторани - це теж податки, зарплати працівникам і відповідно донати на ЗСУ. Але ж вам по ***, вам аби всім ****** було. Шкода, що у війні гине шалена кількість нормальних людей щодня, а такі як ви - непотопляємі криси, яких не візьме мабудь жодна ядерна ракета.
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17.11.2022 11:32 Відповісти
Дегенерат, в яких регіонах зараз є світло?
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17.11.2022 22:20 Відповісти
 
 