Байден не згоден із Зеленським, що в Польщі впала не українська ракета
Президент США Джо Байден заперечив твердження президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала в Польщі, не мала українського походження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Sky News.
Зеленський заявив у середу ввечері, що у нього "немає сумнівів", що ракета "була не українською".
Байден сказав, що траєкторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з Росії, і, коли його запитали в четвер про коментарі Зеленського з цього питання, він відповів журналістам: "Це не є доказом".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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"Кто виноват и что делать"? Як гадаєте?
Якраз чиновники Байдена вишукували для нас по різних країнах зброю, яка знайома нашим військовим.
Якщо ви вірите у силу "відосіків" з дійсно гарними текстами на іноземних політиків (а політики в своїй масі жахливі циніки і прагматики), то вірте і далі.
І ще одне. А що таке Україна. Це не тут колись вибрали Януковича? Чи може Лукашенко ще недавно не був найпопулярнішим лідером серед українців. А чи не повірили українці Зеленському, коли той говорив, що треба забрати від влади Порошенка, який наживається на війні, і тоді вона закінчиться. І як нас таких можна було брати у НАТО?
Ви не пам'ятає про про трекінг ракети, що збила Боїнг? США не надали тренінг, а ледве погодилися показати прокурору його, тобто дали тільки подивитися…
То ж певен що Байден спирається на інформацію, що не буде в доступі, через закручені технічні можливості з відстеження пусків і так далі.
Якщо раніше рахував що цей інцидент вплине на збільшення нам допомоги, то зараз вже хвилююся щоб це в перспективі не позначилося в гіршу сторону.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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Почему Зеленский думает, что это не украинская ракета? Ему доложили. А кто доложил? Те самые ответственные за ПВО. Может ракета была дефективная и не уничтожилась вовремя. Всё может быть.
Тем более что никто не говорит, что Украина это сделала намеренно. Виновата так и так Россия: не было бы ракет России, то и ПВО не стреляла бы.
Да неприятно, но никто Украину не бросил.
Крім того, ракета С-300 не падає на землю у разі промаху, а летить угору на 20км і самознищується