Байден не згоден із Зеленським, що в Польщі впала не українська ракета

Президент США Джо Байден заперечив твердження президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала в Польщі, не мала українського походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Sky News.

Зеленський заявив у середу ввечері, що у нього "немає сумнівів", що ракета "була не українською".

Байден сказав, що траєкторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з Росії, і, коли його запитали в четвер про коментарі Зеленського з цього питання, він відповів журналістам: "Це не є доказом".

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

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Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.