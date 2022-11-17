Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних українців, поранень зазнали 9 осіб, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби зафіксовано вбивство росіянами п’яти цивільних громадян, ще дев’ять мирних мешканців було поранено.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Дніпропетровській області - один поранений; у Донецькій області - один загиблий (вбито раніше), чотири поранених; у Запорізькій області - четверо загиблих; в Одеській області - один поранений; у Харківській області - троє поранених.

Читайте: Рашисти завдали ударів по двох об’єктах інфраструктури, є постраждалий, - ОП