Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних українців, поранень зазнали 9 осіб, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулої доби зафіксовано вбивство росіянами п’яти цивільних громадян, ще дев’ять мирних мешканців було поранено.
Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в Дніпропетровській області - один поранений; у Донецькій області - один загиблий (вбито раніше), чотири поранених; у Запорізькій області - четверо загиблих; в Одеській області - один поранений; у Харківській області - троє поранених.
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а то хто ж прикривав би зєліну дупу?