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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних українців, поранень зазнали 9 осіб, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби зафіксовано вбивство росіянами п’яти цивільних громадян, ще дев’ять мирних мешканців було поранено.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Дніпропетровській області - один поранений; у Донецькій області - один загиблий (вбито раніше), чотири поранених; у Запорізькій області - четверо загиблих; в Одеській області - один поранений; у Харківській області - троє поранених.

Минулої доби росіяни вбили 5 цивільних українців, поранень зазнали 9 осіб, - ОП 01

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Автор: 

жертви (1812) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2032)


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добре що вони за кордон не втикли!
а то хто ж прикривав би зєліну дупу?
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17.11.2022 11:09 Відповісти
 
 