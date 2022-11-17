"Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський
Поки залишаються ризики повітряних атак Росії, повернення українців, які зараз перебувають в інших країнах, – це особисте рішення кожної людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.
"Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%, ми сказали б людям: це ризик, але ми вам говоримо відверто, що економіка держави без вас неспроможна", - пояснив глава держави.
Водночас, Зеленський висловив переконання, що після перемоги України у війні з Росією українці швидко повертатимуться на Батьківщину, оскільки питання безпеки буде розв'язаним, а в країні почнеться швидке економічне зростання.
"В Україні буде бум людського капіталу й економічний бум. Наприклад, у Світовому банку вже бачать, скільки капіталу може сюди зайти. Навіть уже сьогодні багато інвесторів вірять у перемогу України і хочуть прийти, коли закінчиться війна. Але вони дуже хочуть, щоб була серйозна міжнародна платформа для страхування бізнесу, і ми про це говорили з віцепрезидентом Світового банку.
Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - підсумував президент.
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Мо сподіваються, що волонтери і цим питанням займуться?
Ідіоти брехливі...
А замість ракет ми асфальт покладемо чи положимо.
Так отож! Твій асфальт нашим ППО не підходить. А ось де ракети та ракетні комплекси вітчизняного виробництва - можеш запитати у винуваться, коли вчергове будеш стояти перед дзеркалом.
Цинічна брехлива курва, безмізка самозакохана лялька Боневтік Янєлохович Найвеличніший!
Kurt Wootz
@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1593162187073376258 1 ч
Україну спокійно та безкарно знищують. Вже повністю знищено схід,південь,північ,добивають центр. Зеленський наче не помічає обстрілів,його ж діти та батьки за кордоном,а життя гоїв його не гребе. А завдати удар по Мозирському НПЗ та по інфраструктурі РФ- ніяк? Скільки ще терпіти?
За рахунок чого, цікаво?
Чи мається на увазі економічний приріст Бені?