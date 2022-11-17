"Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Поки залишаються ризики повітряних атак Росії, повернення українців, які зараз перебувають в інших країнах, – це особисте рішення кожної людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

"Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%, ми сказали б людям: це ризик, але ми вам говоримо відверто, що економіка держави без вас неспроможна", - пояснив глава держави.

Водночас, Зеленський висловив переконання, що після перемоги України у війні з Росією українці швидко повертатимуться на Батьківщину, оскільки питання безпеки буде розв'язаним, а в країні почнеться швидке економічне зростання.

"В Україні буде бум людського капіталу й економічний бум. Наприклад, у Світовому банку вже бачать, скільки капіталу може сюди зайти. Навіть уже сьогодні багато інвесторів вірять у перемогу України і хочуть прийти, коли закінчиться війна. Але вони дуже хочуть, щоб була серйозна міжнародна платформа для страхування бізнесу, і ми про це говорили з віцепрезидентом Світового банку.

Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - підсумував президент.

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