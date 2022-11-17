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Новини Війна
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"Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

зеленський

Поки залишаються ризики повітряних атак Росії, повернення українців, які зараз перебувають в інших країнах, – це особисте рішення кожної людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

"Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%, ми сказали б людям: це ризик, але ми вам говоримо відверто, що економіка держави без вас неспроможна", - пояснив глава держави.

Водночас, Зеленський висловив переконання, що після перемоги України у війні з Росією українці швидко повертатимуться на Батьківщину, оскільки питання безпеки буде розв'язаним, а в країні почнеться швидке економічне зростання.

"В Україні буде бум людського капіталу й економічний бум. Наприклад, у Світовому банку вже бачать, скільки капіталу може сюди зайти. Навіть уже сьогодні багато інвесторів вірять у перемогу України і хочуть прийти, коли закінчиться війна. Але вони дуже хочуть, щоб була серйозна міжнародна платформа для страхування бізнесу, і ми про це говорили з віцепрезидентом Світового банку.

Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - підсумував президент.

Читайте: Байден не згоден із Зеленським, що в Польщі впала не українська ракета

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) зима (150)


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Топ коментарі
+21
Як це чмо заї###о
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17.11.2022 11:13
+20
ти - падло, точно переживешь, бо нічим не жертвуєшь!
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17.11.2022 11:12
+20
Як ти дістав. Атєц нації, ...ля.
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17.11.2022 11:14
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Головне щоб асфальт не закінчився
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17.11.2022 11:12 Відповісти
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17.11.2022 11:15 Відповісти
Секси какой. Я бы вдул, аж бисексуалом захотелось стать глядя на это сексуальное волосатое тело 🫣
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17.11.2022 11:22 Відповісти
Есть фотка где он на каблуках. Берегись)
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17.11.2022 11:27 Відповісти
Зашёл случайно в Одессе где нет прилетов от 38 до суток сидит 70% населения ******** ахметка угрожает мол стабилизировать т.е. без света нам ещё так с неделю походу колобок Бубочка не понимает что ему одесситы уже вычеркнули Вову и политиков которые ****** Одессу блэкаутом из политической жизни Вова Одесса шлёт тебе пламенный ******** привет и обещают выбросить тебя прямо у камеру с решеткой вместе с твоей шоблой
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17.11.2022 14:01 Відповісти
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17.11.2022 11:36 Відповісти
цей гундос розпарений, сидить з коротким рукавом... А я тішусь, що ще маю 14 тепла, бо без електрики ні насоси ні п'єзоелемент котла не працює.
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17.11.2022 11:28 Відповісти
А Довженко центр переживе цю зиму!!???
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Ти то, Вова, може й переживеш. А ось рядовий Микола можливо ні. Добре розказувати кулсторі коли в тебе повністю автономний бункер.
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17.11.2022 11:12 Відповісти
зараз набіжать імбіцили з зеленої секти перемог і запитають вас: хто вам винен що у вас немає свого бункєра?
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17.11.2022 11:14 Відповісти
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17.11.2022 11:18 Відповісти
Великий побєдун проснувся
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17.11.2022 11:12 Відповісти
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17.11.2022 11:16 Відповісти
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17.11.2022 11:17 Відповісти
ти - падло, точно переживешь, бо нічим не жертвуєшь!
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17.11.2022 11:12 Відповісти
Як це чмо заї###о
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17.11.2022 11:13 Відповісти
Як ти дістав. Атєц нації, ...ля.
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17.11.2022 11:14 Відповісти
Ракетами и дронами своего производства занимайся , балаболка квартальная.
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17.11.2022 11:14 Відповісти
На те немає грошей! "Єдиний анал" та "Веклике крадівництво" важливіші. А ще близько 1,5млрд на ОПУ, приблизно 220тис на місяць на кожного депутата ВРУ і, звісно, мінус кілька сот мільйонів з бюджету МО на ті 5 підприємств (частково зруйнованих чи збиткових), які "тимчасово вилучили" у власників та передали на баланс МО і гроші на які в бюджеті МО не передбачені.
Мо сподіваються, що волонтери і цим питанням займуться?
Ідіоти брехливі...
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17.11.2022 11:33 Відповісти
"Якщо ми переживемо цю зиму (не точно) - а ми її переживемо (не точно), - ми точно переможемо в цій війні".
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17.11.2022 11:15 Відповісти
Цікавий вислів - одне заперечує інше. Стратег, сцени.
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17.11.2022 12:17 Відповісти
не так, ось інфа від Мендель... "Якщо Ви переживете цю зиму? А Ми її переживемо, точно. Ми переможемо в цій війні, як я у своїй голові - Зебіленський."
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17.11.2022 16:40 Відповісти
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17.11.2022 18:53 Відповісти
Заплатіть нам за Старлінки, каже Шмигаль і виділяє 2 мільярди на телемарафон.
А замість ракет ми асфальт покладемо чи положимо.
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17.11.2022 11:21 Відповісти
та що там ЖмиГаль може виділяти??? Дурилка картонна для відведення очей із декоративними повноваженнями англійської королеви.
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17.11.2022 12:05 Відповісти
Он бы ещё свои прогнозы к восходу солнца привязал, балабол!
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17.11.2022 11:24 Відповісти
Згуртувавшись всі разом ми зможемо і вижити і перемогти
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17.11.2022 11:25 Відповісти
"Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%..." Джерело:

Так отож! Твій асфальт нашим ППО не підходить. А ось де ракети та ракетні комплекси вітчизняного виробництва - можеш запитати у винуваться, коли вчергове будеш стояти перед дзеркалом.

Цинічна брехлива курва, безмізка самозакохана лялька Боневтік Янєлохович Найвеличніший!
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17.11.2022 11:25 Відповісти
Легко сидячі в теплому, повністью автономному бункері мріяти про мільярдні інвестиції після війни. Він же збирається продовжити своє панування разом зі своєю бандою на довгі роки. Сподіваюсь що українці цього не допустять.
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17.11.2022 11:27 Відповісти
Цицерон
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17.11.2022 11:31 Відповісти
Поки ці зелені тварі будуть ******* гроші з бюджету на всякі "марафони" та "квартали" економічного росту не буде. А зараз ще американці перевірять куди йдуть гроші їхніх платників податків- то може виплити таке що залишимося ми сам на сам з кацапами (не дай бог).. В Дніпрі борісіку не дали с******* на йолку-так вони вже ******* на дорогах та освітленню вулиць. ***, з Північного по бетонці ставлять стовпи на дорожнє освітлення, якого тут ніколи не було за моєї пам*яті (з 60-х років ) . В країні війна, каци кидають ракети, йде відключення електроенергії-а воно ***** освітлення вулиць монтує!!!
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17.11.2022 11:35 Відповісти
устал человек... человечище... наимудрейший... умище некуда девать... но устал человек... пора на отдых... но перед отдыхом надо будет ответить на ряд вопросов... очень серьезных вопросов... надо, чтобы не забыл взять дерьмачка, паддалюку, дьячка тимоху...
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17.11.2022 11:38 Відповісти


Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1593162187073376258 1 ч

Україну спокійно та безкарно знищують. Вже повністю знищено схід,південь,північ,добивають центр. Зеленський наче не помічає обстрілів,його ж діти та батьки за кордоном,а життя гоїв його не гребе. А завдати удар по Мозирському НПЗ та по інфраструктурі РФ- ніяк? Скільки ще терпіти?
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17.11.2022 11:46 Відповісти
Большой Капитал никогда не зайдет в страну где будет существовать угроза безопасности этой страны. Гарантией такой безопасности для бизнеса может стать или вступление в НАТО, или своя мощная армия, которая способна только своим существованием отпугивать любого противника (т.е. армия в т.ч. и обязательно с ЯО). Всё остальное бла-бла-бла.
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17.11.2022 11:48 Відповісти
В країні почнеться швидке економічне зростання..
За рахунок чого, цікаво?
Чи мається на увазі економічний приріст Бені?
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17.11.2022 12:38 Відповісти
Як цей канал , плважає Українців, Просимо.... Приберіть це зклене лайно. Цю непотріб і його шалаву. Дякуємо
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17.11.2022 13:49 Відповісти
Не навроч. Ніяких якщо.
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17.11.2022 16:14 Відповісти
Очевидно, а если мы не переживем зиму, то побеждать будет некому и мы не победим.
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17.11.2022 18:09 Відповісти
 
 