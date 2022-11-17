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На Путіна неминуче чекає вирок, - Порошенко про рішення суду у справі MH17

порошенко

На Путіна неминуче чекає вирок за геноцид проти українського народу і тероризм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Петро Порошенко у фейсбуці, коментуючи рішення суду в Гаазі про МН17.

Він привітав рішення суду у справі MH17: "Сколько веревочке не виться, а конец будет"… саме цю російську приказку путін мав би згадати сьогодні, отримуючи новини із Гааги, міста його сумного майбутнього".

"Суд визнав, що війну проти України кремль веде з 2014 року, і ми правильно зробили, що започаткували цей міжнародний механізм притягнення росії до відповідальності. Тоді мало хто вірив, що це дасть результат. Але, пішовши на цей крок, ми зруйнували десятки російських фейків щодо збиття малайзійського літака в українському небі", – нагадав п’ятий Президент.

"Рішення суду у справі MH17 — створило прецедент для вироку фюреру росії та його посіпак. Цей вирок неминуче чекає на путіна за геноцид, тероризм та інші криваві злочини проти українців", – переконаний Петро Порошенко.

"Після збиття лайнера спливло майже вісім з половиною років. Час нехай і повільно, але працює на правду. Тому за справедливість завжди треба боротися!", – наголошує Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про рішення суду у справі MH17: Це сигнал РФ, що жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя

Автор: 

Порошенко Петро (15192) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+8
Судя по темпам нынешнего суда (8 лет) на Куйло будет приговор лет через 80.
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17.11.2022 18:24 Відповісти
+8
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17.11.2022 19:55 Відповісти
+6
А сам ***** доживет до приговора? Он же не вечный жид?
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17.11.2022 18:26 Відповісти
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Судя по темпам нынешнего суда (8 лет) на Куйло будет приговор лет через 80.
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17.11.2022 18:24 Відповісти
первое судебное заседание состоялось 7 марта 2020 года. За какие 8 лет говорите?
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17.11.2022 18:34 Відповісти
За такие, за какие написал Порох. С момента начала расследования. Читать статьи надо, но чукча не читатель, а пейсатель.
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17.11.2022 18:44 Відповісти
ну точно "чукча не читатель, а пейсатель" ибо дату 7 марта 2020 года и что произошло не заметил...
да и не говорит Порох про "темпы суда (8 лет)"...
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17.11.2022 19:09 Відповісти
"Після збиття лайнера спливло майже вісім з половиною років. Час нехай і повільно, але працює на правду. Тому за справедливість завжди треба боротися!", - наголошує Порошенко. Джерело:
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17.11.2022 19:23 Відповісти
не заганяй))) Судя по темпам нынешнего суда (8 лет) Я твої 8 років СУДА під сумнів ставлю ,а не Пєтіни про то скільки ЧАСУ пройшло. Бо 5 років слідство йшло, а суд почався 7 березня
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17.11.2022 19:26 Відповісти
Я пишу о расследовании + суде, а оно о суде.
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17.11.2022 19:27 Відповісти
не знаю за что ты думаешь ,но пишешь: Судя по темпам нынешнего суда (8 лет)
може у тебя раздвоение личности?
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17.11.2022 19:29 Відповісти
Ты говноедством в любительском плане занимаешься, или у тебя работа такая?
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17.11.2022 19:34 Відповісти
ти шо сказати то хотів?...
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17.11.2022 21:33 Відповісти
А Ви поцікавтеся скільки йшло розслідування трагедії Локерби.
В таких справах треба 100%-ві докази.
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17.11.2022 18:59 Відповісти
Речь у меня была не о Локерби и не о Боинге, а о Куйле. Такие сроки рассмотрения дела приводят к тому, что самое справедливое решение суда уже становится бесполезным.
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17.11.2022 19:24 Відповісти
А сам ***** доживет до приговора? Он же не вечный жид?
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17.11.2022 18:26 Відповісти
Скорее это решение создало претендент того, что можно высрать 30 фейков и все будут 8.5 лет разбираться, чтобы ничего не сделать. То есть взрыв на АЭС на России, сбитие на России гражданского самолета (Иранского, например) из Иглы или даже Стингера и многое другое, затем вброс 30 фейков по всем каналам - и нас никто не обвинит ни в чем никогда и ничего не будет. Вот такой претендент создан сегодня. Ничего не будет. Через 8.5 лет за 300 гражданских трупов (ну попал стингер не в иранский ил, а в азербайджанский самолет, например) назначат виновным непонятно кого и ничего не сделают, штраф просто смешной. Надо принять это к сведению и открыто на территории России делать любой теракт, вообще любой, используя любое тяжелое вооружение. Ничего не будет никогда за это.
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17.11.2022 18:27 Відповісти
Это прерогатива правосудия государства Нидерланды так вести судебное разбирательство как оно считает нужным, а не так как нам этого хочется. Случись что то подобное в россие или иране приговор был бы через 2 недели
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17.11.2022 18:32 Відповісти
Прецедент...
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17.11.2022 18:43 Відповісти
який "міжнародний механізм притягнення росії до відповідальності Джерело: " започаткував Петро?! Суд Нідерландів? Чи слідчу группу JIT діяльність якої регламентується Європейською конвенцією?!!
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17.11.2022 18:30 Відповісти
Русня мразляндия - хочется теперь спросить с мразей за Алею ангелов и детей данбасса...
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17.11.2022 18:31 Відповісти
Приговор там еще многих ждет...
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17.11.2022 19:06 Відповісти
Так довго не живуть...
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17.11.2022 19:17 Відповісти
Гиркина неизвестно куда поместили. Теперь после приговора Гаагского суда вообще пропадет, чтобы показания не смог дать против *****.
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17.11.2022 19:21 Відповісти
Пристрелять по тихому...
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18.11.2022 00:10 Відповісти
Инициатор Локерби плохо, совсем плохо кончил. Правда, денежки таки выплатил.
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17.11.2022 19:34 Відповісти
Який вирок,кому - *****?
Ви серьйозно?Щоб засудити ***** спочатку треба щоб його підтримувало хочаб не100міліонів кацапів,а хочаб10 і то оточення яке оточує ***** десь зникло.
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17.11.2022 19:53 Відповісти
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17.11.2022 19:55 Відповісти
Зеля спасав ***** здачею Цемаха, як і зливом операції проти вагнерівців ….
Добро, хоч Цемаха ще послом за кордон не призначили, як тарана чи «100% пракуроршу», або опожопника шухряча в Олімпкомітет!!
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17.11.2022 20:29 Відповісти
Шуфрича замість гілляки ...в НОК...п...ць
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18.11.2022 00:12 Відповісти
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/pfbid08yfZtgC3VMwsk5K632xqdefMb9bo5Qm4B5xeo9dJz9Hf8Sg1XmkYZG4BPDxPRkigl?__cft__[0]=AZVSvKnPRGl0PbLwjmyCB0sTcmsyf9iKv_gua04CmBied0TTxoIeWeny0EN0efcuDr5FwFdwTb_t2g3YJ2mlm1_jUGezC2fl6-1************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 18-20 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада) .
Головною темою Міжнародного безпекового Форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.
У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
У рамках перебування у Галіфаксі у П.Порошенка заплановано низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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19.11.2022 10:37 Відповісти
 
 