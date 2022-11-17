На Путіна неминуче чекає вирок, - Порошенко про рішення суду у справі MH17

На Путіна неминуче чекає вирок за геноцид проти українського народу і тероризм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Петро Порошенко у фейсбуці, коментуючи рішення суду в Гаазі про МН17.

Він привітав рішення суду у справі MH17: "Сколько веревочке не виться, а конец будет"… саме цю російську приказку путін мав би згадати сьогодні, отримуючи новини із Гааги, міста його сумного майбутнього".

"Суд визнав, що війну проти України кремль веде з 2014 року, і ми правильно зробили, що започаткували цей міжнародний механізм притягнення росії до відповідальності. Тоді мало хто вірив, що це дасть результат. Але, пішовши на цей крок, ми зруйнували десятки російських фейків щодо збиття малайзійського літака в українському небі", – нагадав п’ятий Президент.

"Рішення суду у справі MH17 — створило прецедент для вироку фюреру росії та його посіпак. Цей вирок неминуче чекає на путіна за геноцид, тероризм та інші криваві злочини проти українців", – переконаний Петро Порошенко.

"Після збиття лайнера спливло майже вісім з половиною років. Час нехай і повільно, але працює на правду. Тому за справедливість завжди треба боротися!", – наголошує Порошенко.

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