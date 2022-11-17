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Радник Байдена Салліван просив Офіс Президента "обережніше" коментувати падіння ракети у Польщі, - CNN

джейк,салліван

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван телефонував в ОП після заяви президента Зеленського про те, що у Польщі впала російська ракета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За даними CNN, у Білому домі попросили Офіс Президента "обережніше" коментувати інцидент.

"Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що "російські ракети влучили в Польщу", назвавши це "дуже значною ескалацією", яка вимагає відповіді.

Салліван швидко зателефонував в офіс Зеленського після цих зауважень і закликав чиновників уважніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з дзвінком", - пише видання.

Також відомо, що Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського лідера організувати дзвінок, повідомило джерело, знайоме з питанням.

Також читайте: Дуда про слова Зеленського щодо падіння ракети в Польщі: "Емоції зрозумілі. Це наша спільна трагедія"

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Також читайте: США в ОБСЄ: Росія несе повну відповідальність за падіння ракети у Польщі

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Польща (8621) США (23360) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+43
Что вообще происходит? Кто-нибудь может мне объяснить???
Факты:
1. По Украине 15 ноября было выпущено 96 ракет.
2. 2 из них упали на территории Польши.
3. Байден заявил, что НА САМОМ ДЕЛЕ ракета была одна.
4. Салливан попросил быть осторожнее с комментариями на эту тему...
Что это? Мир сошел с ума? Где данные с объективных средств контроля?
Это очень похоже на сговор с целью скрыть правду о ракете или об обстоятельствах ее падения на территории Польши.
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17.11.2022 18:40 Відповісти
+24
Да ради Бога... только в следующий раз их будет больше, чем 2 (и не только ракет, поляков и т.п.)...
Надеюсь, что ошибаюсь.
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17.11.2022 18:46 Відповісти
+23
Тут Зеленский прав. Не стоит повторять ошибку Кучмы. Уже говорил, если бы это была украинская ракета, рашенпомойка бы ни на минуту не затыкалась бы. Все шоу были бы этому посвящены. А тут тишина, вот и делайте выводы.
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17.11.2022 18:41 Відповісти
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Тут надо отдать Зеленскому должное. Он интересы и достоинство страны защищает. Стыдно за поляков и Дуду согласившихся с политической версией украинской ракеты. Так же как и сбитый самолет с Качинским позор для Польски.
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17.11.2022 19:00 Відповісти
Це треба робити з головою, а не тупо хайпувати
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17.11.2022 21:39 Відповісти
владимир Мозговой 43ea6269 Гроші це добре , але шо ви будете їсти, коли зникне хліб , як що не буде посівної. Коли йде війна, Гроші вирішують не все , ще потрібні мотивовані люди.
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17.11.2022 19:05 Відповісти
Ми бачимо, що вільний світ залишається вірним своїм принципам - хоч ти й мій друг, та істина дорожча. На відміну від раші, яка навіть наукові установи втягнула в фальсифікації у справі М117, або ж ФСБ в підробку проб спортменів. Не будемо їм уподібнюватись.
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17.11.2022 19:06 Відповісти
Квартал був, квартал є, квартал продовжується....
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17.11.2022 19:06 Відповісти
Лади . Якщо НАТО боїться війни з кацапами , це ж таке ,, ми вже якось самі , і за себе і за НАТО .. Але ж хоча б зброї дайте вдосталь . !! І потужнішої .!
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17.11.2022 19:09 Відповісти
Я думаю , що Байдену також варто було бути обережніим з заявами до закінчення розслідування. І варто запросити українських експертів
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17.11.2022 19:10 Відповісти
Це територія країни НАТО, членом якого ми не являємося.
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17.11.2022 19:16 Відповісти
але удар по території нати приписали нам, тому у нас є діло то того
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18.11.2022 09:15 Відповісти
Супутники Притули зафіксували, що це точно не наша ракета.
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17.11.2022 19:12 Відповісти
А от яка раптом виявиться, що ця С-300 така, як ті, що ними обстрілювали наприклад Миколаїв і прилетіла з Білорусі?
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17.11.2022 19:15 Відповісти
Ага, а заяви Байдена ще до завершення розслідувань як розцінювати? Часом не як тиск на слідчих?
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17.11.2022 19:15 Відповісти
Ну не порівнюйте розвідку США з нашою, на жаль. Та розвідка казала, що буде повномасштабне вторгнення, а наша... Літаки розвідники НАТО зондують, що і де відбувається, а нам навіть не вистачає літаків для опору агресії і закритті неба.

Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
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18.11.2022 03:13 Відповісти
А щоб у вас, недопартнери по Будапештському гівнорандуму, такі "інциденти" траплялись щодня по кілька разів!
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17.11.2022 19:16 Відповісти
Саліван якщо вашу версію похвалив піськов значить ясно чия це ракета ракета!Ще давайте розслідування як з боїнгом на 8 років,ніби нічого не ясно і не все так однозначно.*** на другий день було ясно хто збив літак,те саме з тою ракетою.Думаю вже рештки всі що треба позбирали за два дні,можна в делегацію з україни запрошувати.
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17.11.2022 19:19 Відповісти
Дуже шкода що Саліван не читає ці повідомлення.
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17.11.2022 19:41 Відповісти
Якщо літак НАТО був у повітрі патрульним,то як вийшло, що НАТО не побачило ракети,чатуючи на них. А зе,то його слухати себе не поважати. Сьогодні він заявив,що переміг корупцію в Україні, ставши головним корупціонером.
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17.11.2022 19:20 Відповісти
А підгавкувати рашистам те саме що свій брехливий рот гвалтувати всяким непотрібом. Ізвращенка.....
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17.11.2022 19:26 Відповісти
Давай без ура - патріотизму
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17.11.2022 21:43 Відповісти
Припиняй так з жінкою розмовляти!Так не розмовляють джентльмени...
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17.11.2022 22:26 Відповісти
Світ змінюеться...рано чи пізно байденівська брехня йому ж і відгукнеться ! Все гівно щовони прагнуть розкидати врешті комом повернеться да в такій кількості що хлопці наїдяться по повній...А рашисти цйого і прагнуть...
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17.11.2022 19:23 Відповісти
Ну не порівнюйте розвідку США з нашою, на жаль. Та розвідка казала, що буде повномасштабне вторгнення, а наша... Літаки розвідники НАТО зондують, що і де відбувається, а нам навіть не вистачає літаків для опору агресії і закритті неба.

Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
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18.11.2022 03:33 Відповісти
упала в Польше российская ракета, и никто не смеет в этом сомневаться, НАТО не воюет, не дает достаточно оружия Украине, нас ********* обстреливают, да мы защищаемся, и если это и была ракета нашего ПВО то это кацапья и только кацапья ракета! или можно так, нам та одна ракета с Польши а вам в НАТО все те которые запустила эта погань в Украину
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17.11.2022 19:28 Відповісти
А когда начинали 2=ю мировую, сколько было убито поляков?
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17.11.2022 19:30 Відповісти
Рускими?
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17.11.2022 20:35 Відповісти
Під Смоленськом?
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18.11.2022 05:33 Відповісти
Найвеличнівшиве ніфіга не політик..
- у цій ситуації у Зеленського на руках самІ козирі (не дермаки ) - ти д можеш отримати майже всю зброю НАТИ аби тільки самІй НАТІ не вв'язуватися у драку, але він і тУт зможе все просрати за допомогою своїх консільєрі-засланців-аніматорів
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17.11.2022 19:33 Відповісти
👏
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17.11.2022 21:45 Відповісти
Чёрт обоссаный. Вроде ЦРУшник, а ведёт себя как .... 😠
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17.11.2022 19:33 Відповісти
Мулька якась. Мова про дві ракети. Показують один трактор, де відчуття, що заряд був під ним.
Він навпрочуд цілий - не видно характерних отворів від вражаючих елементів зенітної ракети.
І головне - а де сліди влучання другої ракети???
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17.11.2022 19:37 Відповісти
І це якраз перед оголошенням вироку по mh-17...
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17.11.2022 19:39 Відповісти
Фото посмотрите там под прицепом какой то деревянный настил и балки были

Их раскидало

То есть какая то яма уже была
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17.11.2022 19:43 Відповісти
Фальшсхованка і злиття інформації..
Далі спрогнозуйте події..
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17.11.2022 20:38 Відповісти
Здається писали, що трактор заїжджав на зважувач. Якщо це сільська місцевість, то конструкція могла бути подібна до совдепівських. Там дійсно яма для механізму зважування
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17.11.2022 21:49 Відповісти
Де фото влучання другої ракети?
І взагалі - якщо порівняти вирви від влучань кацапських С-300 по наших містах з цими - небо і земля...
І для крилатої ракети типу Х-101, і для С-300 - наслідки ураження замалі...
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17.11.2022 20:43 Відповісти
Не можна припустити класифікацію ********** не маючи даних про ймовірне спорядження та затримку детонації ..
Це популізм.. дві доби безпонтова публіка експертів вирішує що мало бути..
Не маючи навіть натяку на ймовірне, з террорестичною складовою..
Декілька світових розвідок роблять з Росії посміховисько, а експерти http їм вказівки надає🤣🤣🤣🤣
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17.11.2022 20:53 Відповісти
Саливан прав на все 100%, Зеленский с тупым ермаком много на себя берут, после войны всё станет на место
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17.11.2022 19:38 Відповісти
Наше почуття власної гідності, від ракет що прилетіли в Польщу не постраждало.
Навпаки, збивши купу кацапських ракет, ми отримали черговий привід пишатися ЗСУ!
Інша справа США і НАТО.
Але якщо нас і далі будуть забезпечувати зброєю, то я особисто готовий присягнути, що ніяких ракет взагалі не було.
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17.11.2022 19:40 Відповісти
Якщо нам дадуть ракети великої дальності і дозволять бити по кацапії - я навіть визнаю, що ці ракети я помилково запустив!!! Все на себе візьму!
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17.11.2022 19:46 Відповісти
Питання міжнародного тероризму ладні вирішувати експердицензору!!
Світова подія!
Да не комільфо бути посміховиськом якщо ти не кацап...
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17.11.2022 20:56 Відповісти
І якнайбільше за це виторгувати( зброї зрозуміло) і то не аби якої. Ми вам- а що ви нам ? Чи ж Зеленський не єврей ?
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17.11.2022 19:48 Відповісти
Як на мене, зеленський в першу чергу, це бовдур.
Я не сумніваюсь, що він робить заяви по цій ситуації, лише задля піару: він просто купається у промінях слави (він вважає це славою).
Людина розумна, щось би звичайно виторгувала.
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17.11.2022 19:52 Відповісти
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17.11.2022 21:54 Відповісти
А коли сказати правду і визнати, що принаймні одна ракета таки ВИПАДКОВО потрапила по території Польщі, то що, НАТО має оголосити війну Кацапстану?
Кому потрібно це окозамилювання на рівному місці?!
Хоча це сутність будь-яких дєрьмократів - вони брешуть як дишуть. Чим демократичніші, тим брехливіші...
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17.11.2022 20:31 Відповісти
Спрогнозуйте подальші варіанти подій..
Без пустих закликів бомбардування Росії.
Планові показники ефективності відповіді томагавками (у майбутньому розкладі подій) по стратегічним объєктам.
Безумовно у Вас є такі..бо є заяви
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17.11.2022 20:45 Відповісти
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17.11.2022 21:52 Відповісти
Пусть сначала определятся с количеством ракет. Прозвучало, что было 2 ракеты. Но обсуждают только одну!
Чьи это были ракеты, судить можно по обломкам и картам радара.
В первые часы появились фото обломков. И судя по ним, это была ракета Х-101 (российская).
Вполне возможно, что вторая была С300, а вот чья - это уже вопрос.
НАТО удобно повесить все ракеты на Украину, чтобы не ввязываться и не реагировать.
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Там огромная воронка от зенитной ракеты такого быть не может. Не говоря уже о том, что зенитные самоуничтожаются при промахе.
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17.11.2022 19:47 Відповісти
Давайте будемо відверті...на сьогодні, США не готова воювати в дві руки(на два фронти)...і за Україну, і за НАТУ.
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17.11.2022 22:17 Відповісти
Именно Салливан настаивал на снятии санкций с Северного потока. Он же организовал встречу Байдена и хуэло в Женеве в июне 2021г. Затем во второй половине 2021 оба настаивали на выполнении капитуляции по минску
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Мир изменился после февраля и люди тоже. Не живите прошлым, это не продуктивно.
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17.11.2022 20:02 Відповісти
Сутність засранців радикально не змінюється.
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17.11.2022 20:33 Відповісти
В принципе, что там себе думает конкретно этот засранец не имеет значения. Главное, сейчас он не выпадает из обоймы. А обращать внимание на каждую фразу подитиков вообще не стоит. Я бы посоветовала тем, кто действительно хочет понять что такое политика посмотреть внимательно американский сериал "Госсекретарь". Многое станет ясно. Собствено сюжет основан во многом на реальных событиях.
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17.11.2022 21:50 Відповісти
Для того, щоб давали зброю, повинна бути солідарність з союзниками від яких залежить результат війни. Особливо тоді, коли у союзників внутрішні проблеми з наданням цієї допомоги.

Ця солідарність керівництвом воюючої країни повинна розглядатися як перший пріоритет.
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17.11.2022 19:46 Відповісти
Мля-я-я, як же нами нині крутять!!?
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17.11.2022 19:52 Відповісти
Вами крутять путін та шобла ФСБ.
Змушуючи малювати сюжети..
У багрових тонах..
Хто заважає робити прогнози з розрахунку дезінформації у бік Росії..? Чи щось заважає? Кажіть що саме
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17.11.2022 21:00 Відповісти
ахахах ось і дідуля Байден обделавшись на все НАТО. Казочка про страшного ***** у виконанні сильних світа. А я думаю, чого ж так скоро Байден видав на G20 "результат" до розслідування. Шкода тільки що нас використовують в цій ********* "великій геополітиці", скільки б нас особисто не було жертв((
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17.11.2022 19:53 Відповісти
Ну не порівнюйте розвідку США з нашою, на жаль. Та розвідка казала, що буде повномасштабне вторгнення, а наша... Літаки розвідники НАТО зондують, що і де відбувається, а нам навіть не вистачає літаків для опору агресії і закритті неба.

Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
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18.11.2022 03:27 Відповісти
Мутна сторі. Захід тупо не хоче на даному етапі вступати у клінч з мордором. Чи ще не готовий чи рашен-рейх не дозрів.
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17.11.2022 19:55 Відповісти
Просто вони ще не знають, що буде з ядерної зброєю під час розвалу Залісся.

Не відпрацьовано поки що це питання, от вони і тягнуть, допоки не знайдуть потрібних людей.

Підозрюю, що ця вся тягомотина з наданням дійсно серйозної зброї теж з цим пов'язане.
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17.11.2022 20:23 Відповісти
Мабуть, в ОПУ щось знову замутили, як і з операцією проти вагнерівців…
Хтось намагається спровокувати скандали….
Хто б це міг бути?? Там же, поряд з кріслом Президента, одні державні люди, вроді…
Ніколи такого не було, і тут тобі знову!!
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17.11.2022 20:09 Відповісти
Ця дипломатія "Мельник - стайл" колись скінчиться дуже погано. І найгірше те, що програє не "майстер перемовин с руснею" Єрмак, а Україна.
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17.11.2022 20:32 Відповісти
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ... НА НОСУ ФУТБОЛЬНЫЙ МУНДИАЛЬ... И вполне вероятно, что москали могли устроить провокацию перед началом чемпионата....

Поэтому Западу проще списать это на Украину....

Но есть польские нацики и конфедераты(пшеки которые за Рос.империю)...Они могут устраивать провокации нашим беженцам.....
Ps. Конечно есть ещё русская ******* и их насмешки над ВСУ, но эти епланы наименьше волнубт...Пусть седят в своей ТУНДРЕ И ТАЙГЕ и дрочат на Пригожина, Кадырова и Трампа))))
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17.11.2022 20:36 Відповісти
Зеля з дермаков працюють в стилі пуйла, типу ви "все врете", де ваші докази, всіх зробимо. Йому сказали розбиремось без шмаркачів, партнерам треба довіряти, тим більше від яких ти залежиш
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17.11.2022 20:44 Відповісти
Байден подозрительно быстро объявил что ракета была украинской. Похоже это очередное вранье ради гос. интересов. А поляков заставили все проглотить.
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17.11.2022 20:52 Відповісти
Ну не порівнюйте розвідку США з нашою, на жаль. Та розвідка казала, що буде повномасштабне вторгнення, а наша... Літаки розвідники НАТО зондують, що і де відбувається, а нам навіть не вистачає літаків для опору агресії і закритті неба.

Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
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18.11.2022 03:25 Відповісти
бідон не дбав за обережність, коли безпідставно навішав на нас всіх собак
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17.11.2022 21:17 Відповісти
Саліван ні в якому разі не друг Україні. Це представник проросійского крила в Білому домі. Все що він робив - це гальмував любу допомогу Україні.
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17.11.2022 22:04 Відповісти
Byli dve rakety. Odin kanul v vodu- pro jejo nikto i ne puknet uzhe, a vtoraja ukrainskaja... Prosto NUTU proglatil vsjo shto moglo i vystavil Ukrainu kak vinovnuju, shtob moskalskaja provokatsija ostalas prosto tak. Na stol vsjotaki produmali svoi narrativ, shto ostavili tolko odnu raketu v razgovory- vot togo uzh nikto ne veril-by shto Ukraina promazal dva raza odnovremenno. Tut nado napomnit situatsiju s Litvoi, kuda zaletel (neskolko let nazad) moskalskii istrebitel i upal. Proveli razvedku bojem- jest PVO ili nema. Nebylo. Vremja poshlo i vsjoravno nema..
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17.11.2022 22:12 Відповісти
Саліван у цьому випадку по адресі руцкого корабля. Ракети кацапськи, перероблені С300,
впали на території Польщі. То що США впадлу щось робити на час виборів зрозуміло, але
ракети кацапськи (2) і влучили вони в країну ЄС і члена НАТО - ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ
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17.11.2022 23:23 Відповісти
А те що кожен день на Україну падають рашиські ракети ,кожен день гинуть мирні громадяни ,руйнують міста , села і критична інфрастуктура когось буде хвилювати ?
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18.11.2022 02:11 Відповісти
Наш чедловек в Вашингтоні повідомив, що ракета с 300, головка не взірвалась, вибух викликали залишки палива та двигун. Ну а Дерьмак со товарищі в черговий раз опозорились через істерику від переляку.
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18.11.2022 06:20 Відповісти
у с-300 паливо тверде - воно не вибухає, а згорає
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18.11.2022 09:22 Відповісти
Так в чому проблема, НАТО об'являє 200 кілометрову зону від границь НАТО, зоною під своєю юрисдикцією і захищає її. Так в зону захисту НАТО попаде Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька і Хмельницька областя.
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18.11.2022 06:59 Відповісти
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