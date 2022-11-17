Радник Байдена Салліван просив Офіс Президента "обережніше" коментувати падіння ракети у Польщі, - CNN
Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван телефонував в ОП після заяви президента Зеленського про те, що у Польщі впала російська ракета.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.
За даними CNN, у Білому домі попросили Офіс Президента "обережніше" коментувати інцидент.
"Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що "російські ракети влучили в Польщу", назвавши це "дуже значною ескалацією", яка вимагає відповіді.
Салліван швидко зателефонував в офіс Зеленського після цих зауважень і закликав чиновників уважніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з дзвінком", - пише видання.
Також відомо, що Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського лідера організувати дзвінок, повідомило джерело, знайоме з питанням.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
- у цій ситуації у Зеленського на руках самІ козирі (не дермаки ) - ти д можеш отримати майже всю зброю НАТИ аби тільки самІй НАТІ не вв'язуватися у драку, але він і тУт зможе все просрати за допомогою своїх консільєрі-засланців-аніматорів
Він навпрочуд цілий - не видно характерних отворів від вражаючих елементів зенітної ракети.
І головне - а де сліди влучання другої ракети???
Их раскидало
То есть какая то яма уже была
Далі спрогнозуйте події..
І взагалі - якщо порівняти вирви від влучань кацапських С-300 по наших містах з цими - небо і земля...
І для крилатої ракети типу Х-101, і для С-300 - наслідки ураження замалі...
Це популізм.. дві доби безпонтова публіка експертів вирішує що мало бути..
Не маючи навіть натяку на ймовірне, з террорестичною складовою..
Декілька світових розвідок роблять з Росії посміховисько, а експерти http їм вказівки надає🤣🤣🤣🤣
Навпаки, збивши купу кацапських ракет, ми отримали черговий привід пишатися ЗСУ!
Інша справа США і НАТО.
Але якщо нас і далі будуть забезпечувати зброєю, то я особисто готовий присягнути, що ніяких ракет взагалі не було.
Світова подія!
Да не комільфо бути посміховиськом якщо ти не кацап...
Я не сумніваюсь, що він робить заяви по цій ситуації, лише задля піару: він просто купається у промінях слави (він вважає це славою).
Людина розумна, щось би звичайно виторгувала.
Кому потрібно це окозамилювання на рівному місці?!
Хоча це сутність будь-яких дєрьмократів - вони брешуть як дишуть. Чим демократичніші, тим брехливіші...
Без пустих закликів бомбардування Росії.
Планові показники ефективності відповіді томагавками (у майбутньому розкладі подій) по стратегічним объєктам.
Безумовно у Вас є такі..бо є заяви
Чьи это были ракеты, судить можно по обломкам и картам радара.
В первые часы появились фото обломков. И судя по ним, это была ракета Х-101 (российская).
Вполне возможно, что вторая была С300, а вот чья - это уже вопрос.
НАТО удобно повесить все ракеты на Украину, чтобы не ввязываться и не реагировать.
Ця солідарність керівництвом воюючої країни повинна розглядатися як перший пріоритет.
Змушуючи малювати сюжети..
У багрових тонах..
Хто заважає робити прогнози з розрахунку дезінформації у бік Росії..? Чи щось заважає? Кажіть що саме
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
Не відпрацьовано поки що це питання, от вони і тягнуть, допоки не знайдуть потрібних людей.
Підозрюю, що ця вся тягомотина з наданням дійсно серйозної зброї теж з цим пов'язане.
Хтось намагається спровокувати скандали….
Хто б це міг бути?? Там же, поряд з кріслом Президента, одні державні люди, вроді…
Ніколи такого не було, і тут тобі знову!!
Поэтому Западу проще списать это на Украину....
Но есть польские нацики и конфедераты(пшеки которые за Рос.империю)...Они могут устраивать провокации нашим беженцам.....
Ps. Конечно есть ещё русская ******* и их насмешки над ВСУ, но эти епланы наименьше волнубт...Пусть седят в своей ТУНДРЕ И ТАЙГЕ и дрочат на Пригожина, Кадырова и Трампа))))
Комісія з польської сторони не один чи два експерти. Аналогічно і з боку США. Якщо вони щось підтасують, то є велика ймовірність, що та інформація десь випливе. Для чого Байдену так ризикувати?
Тим більше, що було зразу заявлено, що якщо то і російйські ракети, то це не є нападом, а помилкою чи технічним збоєм.
впали на території Польщі. То що США впадлу щось робити на час виборів зрозуміло, але
ракети кацапськи (2) і влучили вони в країну ЄС і члена НАТО - ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ