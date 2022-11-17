Радник Байдена Салліван просив Офіс Президента "обережніше" коментувати падіння ракети у Польщі, - CNN

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван телефонував в ОП після заяви президента Зеленського про те, що у Польщі впала російська ракета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За даними CNN, у Білому домі попросили Офіс Президента "обережніше" коментувати інцидент.

"Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що "російські ракети влучили в Польщу", назвавши це "дуже значною ескалацією", яка вимагає відповіді.

Салліван швидко зателефонував в офіс Зеленського після цих зауважень і закликав чиновників уважніше ставитися до того, як вони коментують інцидент, повідомили джерела, знайомі з дзвінком", - пише видання.

Також відомо, що Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського лідера організувати дзвінок, повідомило джерело, знайоме з питанням.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

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