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Новини Допомога Україні
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Парламент Швеції схвалив надання Україні військової допомоги на рекордні $287 млн

швеція,крони

Риксдаг (парламент) Швеції у четвер ухвалив рішення дозволити уряду передати Україні протягом 2022 року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 3,0078 мільярда шведських крон (понад 287 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

До пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Парламент Швеції підкреслює, що рішення було ухвалене попри те, що питання було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

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Як раніше говорив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, цей пакет військової допомоги Україні є найбільшим з початку повномасштабної війни РФ проти України: його сума на 1 мільярд крон більша за всі попередні пакети, разом узяті.

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн, - заявив Крістерссон напередодні.

Автор: 

допомога (8436) Швеція (967)


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Топ коментарі
+11
Вікінги, суттєва допомога. Дяка!
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17.11.2022 18:48 Відповісти
+9
Дякуємо братам шведам.
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17.11.2022 18:51 Відповісти
+4
отомстим и за Полтаву тоже!
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17.11.2022 18:40 Відповісти
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отомстим и за Полтаву тоже!
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17.11.2022 18:40 Відповісти
Вікінги, суттєва допомога. Дяка!
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17.11.2022 18:48 Відповісти
Дякуємо братам шведам.
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17.11.2022 18:51 Відповісти
Можем касапскими скальпами отблагодарить.. или лучше рабов привезти??
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17.11.2022 18:54 Відповісти
Грипен 5
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17.11.2022 19:10 Відповісти
Недавно видел пару над Кальмаром, хорошая машинка!
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17.11.2022 20:12 Відповісти
💯
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17.11.2022 20:13 Відповісти
Швеція збільшила витрати на оборону на $300 млн в 2022 році з 1,5 до 2,0 відсотків ВВП.
І надає 350 мільйонів доларів Україні (DW https://www.dw.com/uk/svecia-nadast-ukraini-dopomogu-na-350-miljoniv-dolariv/a-63774564#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8.&text=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%82%D0%B0,%D1%94%D1%80%2D%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD. Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів ), а до цього була одни з найбільших донорів. Всі знають такі їх протитанкові системи, як NLAW та Carl Gustaf.
Для розуміння рівня допомоги Швеції України відносно власного ВВП, це якби США зараз вирішили би дати Україні зброї на 230 мільярдів доларів.
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17.11.2022 19:57 Відповісти
💯
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17.11.2022 20:11 Відповісти
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17.11.2022 20:29 Відповісти
https://youtu.be/5vl8Uah1Exk Gripen NG (Sukhoi Su-35 Hunter Killer) Saab JAS 39
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17.11.2022 20:34 Відповісти
«Чисто теоретически» JAS 39E отделяет от «пятого поколения» только отсутствие явно выраженных свойств «стелса» (хотя ЭПР значительно снижено)... Но, например, представители флота США - давно недолюбливающие «стелсы» - отмечают, что сейчас важнее говорить уже не о «незаметности», а о «выживаемости» истребителя. Вот с этим-то у «Грипена» будет все в порядке - новая РЭБ, буксируемые ловушки, современная информационная система позволят ему обеспечить выживаемость на уровне современных «стелсов», то есть по шведской оценке и против Т-50Су-57, и против современных «дважды цифровых» комплексов ПВО.
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17.11.2022 20:50 Відповісти
1 сентября 2022 Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen оказались невостребованными. Об отсутствии заказов рассказал президент шведской компании Saab Микаэль Йоханссон
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17.11.2022 21:06 Відповісти
Базовая версия Gripen совершила первый полет в 1988 году. Модернизированный самолет JAS 39E/F получил новый двигатель General Electric F414G и радар с активной фазированной антенной решеткой.
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17.11.2022 21:07 Відповісти
https://youtu.be/eXaPfUs6sQw https://youtu.be/eXaPfUs6sQw Gripen and g-force
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17.11.2022 21:12 Відповісти
 
 