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Київська громада передасть Херсону спецтранспорт, будматеріали, обладнання для лікарень та продуктові набори, - Кличко

кличко

Київ передасть Херсону допомогу у вигляді техніки, будівельних матеріалів та інших речей, яких потребує звільнене від тривалої окупації місто.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Від Київської громади передамо допомогу місту Херсону. Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов‘язки мера Херсона. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все. Визначили наші можливості і відправимо в Херсон, зокрема: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон), сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої, 11 генераторів. Медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", - заявив Віталій Кличко.

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За словами Кличка, також Київ відправить до Херсону продукти харчування - проднабори для мешканців та по 10 тонн олії, цукру та круп. Крім того, для потреб мешканців столиця передає теплі ковдри та одяг. А для відновлення міста - будівельні матеріали, інвентар та інструменти.

Також Херсон може отримати від столиці грошову допомогу.

"Я ініціюю розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації", - зазначив мер Києва.

Автор: 

Київ (19643) Кличко Віталій (3527) допомога (8436) Херсон (3434)


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Это круто конечно, но еще одна такая атака ракетная как позавчера и Киеву это тоже понадобится
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17.11.2022 19:14 Відповісти
То же самое касается всех областей. Наша область вот тоже отправляет в Херсон помощь. И при этом местным никто ничем не помогает, только переселенцам гуманитарка)) Так, собственно, везде. Такое ощущение, что те, кто потерял работу, не имеет проблем вообще и у него мешок денег))
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17.11.2022 19:39 Відповісти
І що ?

Можете щось порадити ?
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17.11.2022 19:44 Відповісти
ты не понимаешь...Херсон сейчас "голі, босі, підперезані". Вообще(!) ничего нет! Что не украли то взорвали
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17.11.2022 22:09 Відповісти
Зеленський, пєрєдаст, відосік.
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17.11.2022 19:16 Відповісти
Щось там про мобілізаці не чути. Нема бажаючих чи шо?
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17.11.2022 19:31 Відповісти
а ти не? все в діванних застряг?
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17.11.2022 19:40 Відповісти
Дуже хочеться , щоби ця допомога зі столиці надійшла людям , а не
пішла на ринок 😠
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17.11.2022 19:47 Відповісти
 
 