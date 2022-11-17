Лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду щодо MH17, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду у справі збиття літака рейсу MH17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттер.

"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17. Суд підтвердив висновки JIT (міжнародної слідчої групи — ред.): MH17 був збитий російською системою "Бук". Винні засуджені до довічного ув'язнення та зобов'язані виплатити компенсацію. Але ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини – вбивства, тортури та катастрофи. Тільки перемога України над росією дозволить виконати рішення суду", - заявив Резніков.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше суд у Нідерландах визнав винними Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка у збитті літака рейсу МН17 та вбивстві 298 людей. Вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.