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Лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду щодо MH17, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду у справі збиття літака рейсу MH17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттер.

"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17. Суд підтвердив висновки JIT (міжнародної слідчої групи — ред.): MH17 був збитий російською системою "Бук". Винні засуджені до довічного ув'язнення та зобов'язані виплатити компенсацію. Але ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини – вбивства, тортури та катастрофи. Тільки перемога України над росією дозволить виконати рішення суду", - заявив Резніков.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше суд у Нідерландах визнав винними Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка у збитті літака рейсу МН17 та вбивстві 298 людей. Вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+8
Переможе Україна разом з ЗСУ, але не Переможе народ,якщо це болото і надалі буде при владі
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17.11.2022 19:26 Відповісти
+7
Иди нахер, Ваня, тебе здесь не нальют.
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17.11.2022 19:31 Відповісти
+5
На вопрос отвечай, животное руснявое. Или ты жирного гомосека рамзанку дырова больше любишь?
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17.11.2022 19:42 Відповісти
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Переможе Україна разом з ЗСУ, але не Переможе народ,якщо це болото і надалі буде при владі
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17.11.2022 19:26 Відповісти
Иди нахер, Ваня, тебе здесь не нальют.
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17.11.2022 19:31 Відповісти
"Твой дом турма"(с)
Или помойка.
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17.11.2022 19:34 Відповісти
любишь своего фюрера, русская свинья?
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17.11.2022 19:38 Відповісти
Ну опять же сейчас на *** будешь послан🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 19:41 Відповісти
На вопрос отвечай, животное руснявое. Или ты жирного гомосека рамзанку дырова больше любишь?
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17.11.2022 19:42 Відповісти
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. От этой противоестественной связи двух грязных животных и получаются свинособаки, такие как ты.
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17.11.2022 19:46 Відповісти
Ты о чем бредишь, свинопес? кадыровские свиньи - твои братухи. Других у вашего тупого стада не осталось. Так тебя твоя свиномамка от какого Маги опоросила?
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17.11.2022 19:54 Відповісти
Ну когда же ты поймешь,это не жалобы,это своего рода ассенизация.Ты же каки сливаешь,мусор выносишь?Так и тут,должно быть чтсто🤣🤣🌹
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17.11.2022 19:45 Відповісти
Гордости ноль,одни фантомные боли.Сколько раз тебя уже обижали и опускали на этом сайте?Ну хоть примерно скажи🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 19:50 Відповісти
И пиши быстрее,у тебя мало времени🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 19:52 Відповісти
Тебе лучше знать, русский. Половина вашего поголовья обиженные, половина - опущенные.
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17.11.2022 19:55 Відповісти
зашибісь..тобто нахєра Гаага
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17.11.2022 19:31 Відповісти
логіка...--а якшо б не виграла Україну війну...то так на папері б і залишилось
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17.11.2022 19:35 Відповісти
до речі...де Гіркін?завжди відосики записував...а перед судом -зник
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17.11.2022 19:37 Відповісти
Гіркіна ховають зараз десь в Криму щоб щось лишнього не збовтнув, бо він якщо язика розв'яже там багато кому буде погано, а може вже ліквідували його.
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20.11.2022 03:07 Відповісти
Рєзніков має почуття реальності?
Для того, щоб дістати винуватців, треба або повністю захопити кацапію, або потрібно, щоб
кацапія опинилася у ситуації, коли її керівництво погодиться на любі умови, до видачі військових злочинців включно.
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17.11.2022 19:33 Відповісти
А можно каZZапов валить без решения суда, или надо об этом спросить у Резникова?
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17.11.2022 19:37 Відповісти
А чом би й ні?
Чесно кажучи, я б так і зробив.
Гадаю тисяч 100 баксів за голову і можна не сумніватись, що хтось принесе скальп гіркіна.
Просто, дешево і чудовий урок для іншіх відморозків.
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17.11.2022 19:49 Відповісти
Шо Данілов, що цей, шо буба, верзуть сьогодні якусь суцільну бздуру
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17.11.2022 19:42 Відповісти
Це він знову про Цемаха, що привладні здали *****, як і вагнерівців???
Резнікову разом із шмигалем прозвітувати у ВРУ про забезпечення на Фронті ризовими чоботами Захисників!! Свою роботу роби, а не малюски з кулебою
Послідовнику тарановщини ….
Свято наближається!!
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17.11.2022 19:45 Відповісти
А ні Европа, а ні США не дозволять Україні таку перемогу яку прагнуть українці! Тому підтвердження "хоровод" який влаштували навколо падіння ракети в Польщі. Хотів би я помилитися...
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17.11.2022 20:06 Відповісти
Я представляю - сколько они будут судить чемоданного сруна. А репараций с бензоколонки и наши правнуки не дождутся
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17.11.2022 20:06 Відповісти
 
 