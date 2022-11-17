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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг Війна
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Це "політичне замовлення", - МЗС РФ про вирок суду в Гаазі по МН17

боїнг

Російська Федерація очікувано образилась через вирок окружного суду Гааги щодо авіакатастрофи МН17. Заявила про нібито "політичне замовлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "ТАСС".

Як відзначає Міністерство закордонних справ Росії, рішення суду щодо причетності Росії до авіакатастрофи "свідчить, що в його основі лежало політичне замовлення".

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"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - додає МЗС.

Водночас Росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів".

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".

Автор: 

МЗС рф (966) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+20
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17.11.2022 19:55 Відповісти
+14
и чуточку о погоде )))
///
Російський Бєлгород знеструмлений

Надвечір, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород сталася чергова бавовна і виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.
Росіяни в пабліках пишуть, що місто знеструмлене.
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17.11.2022 20:03 Відповісти
+12
Так, це я особисто замовив!
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17.11.2022 19:51 Відповісти
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Так, це я особисто замовив!
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17.11.2022 19:51 Відповісти
Руськоненависник..
Ганьба..
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17.11.2022 20:06 Відповісти
🤣
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17.11.2022 20:16 Відповісти
Отдельной статьей приговора по МХ17 нада было провозгласить что путен - *****!!!
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17.11.2022 19:53 Відповісти
мерин лавруха і його прес-алкаше...
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17.11.2022 19:53 Відповісти
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17.11.2022 19:55 Відповісти
Він її не робив..
Довбойоби..гспдчк
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17.11.2022 20:07 Відповісти
оскільки людина створена за образом і подобієм Бога, можна припустити, що і Богові треба, час від часу ходити в туалет по-великому! я впевненний, що ота купа, яку наклав Бог і стала, в майбутньому расєєю
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17.11.2022 20:45 Відповісти
ясный перец! канешна жеж !!! ))) рашка не при чем....ихтамнет и до сих пор...
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17.11.2022 19:55 Відповісти
Та нєєєєє пацики, пока йшли разборки (досудове та в ході процесу) у вас, пітаров, була нагода виставити захист і доводити ху із ***** і його шостаки, а тепер це називається не "політичне замовлення", а вирок з усіма правовими НАСЛІДКАМИ, так що встать ....
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17.11.2022 19:56 Відповісти
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17.11.2022 19:57 Відповісти
Кацапи , це не політичне замовлення , а справедливий суд над вашими
страшними злочинамі проти людяності 😠

Вас потрібно ізолювати назавжди , від всього цивілізованного світу ,
бо не люди , а дике бидло 🙁‼️
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17.11.2022 20:00 Відповісти
Кстати, это очень хороший прецедент. Теперь преследование за убийство русского - нет, это не преступление, нет - это "политическое преследование".
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17.11.2022 20:00 Відповісти
ру-фик неучём не винуват, пришёль сам своим пешком
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17.11.2022 20:01 Відповісти
и чуточку о погоде )))
///
Російський Бєлгород знеструмлений

Надвечір, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород сталася чергова бавовна і виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.
Росіяни в пабліках пишуть, що місто знеструмлене.
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17.11.2022 20:03 Відповісти
Пане Василь ви завжди радуєте погодою....надвечір
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17.11.2022 20:05 Відповісти
та я й сам ********... руцкую капризную пагоду)))
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17.11.2022 20:08 Відповісти
Пропала вода і світло, зате з'явилась сеча і темрява.
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17.11.2022 20:26 Відповісти
після потужних бавовн у деяких жителів бєлгорода пропав настрій
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17.11.2022 20:46 Відповісти
Коль скоро нет возможности оставить без света Мацкву и *********, то и нечего тратить ресурсы на подрыв каких-то задрипанных подстанций в приграничных с Украиной мухосрансках *********. Лучше искать возможности бабахнуть воинские части, склады с БК, технику и т.п.
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18.11.2022 06:29 Відповісти
курочка по зернышку клюёт !!
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18.11.2022 13:44 Відповісти
питання-- звідки Бук? як можна було його перевезти через стільки рашкинських районів без відома ? Хто дав наказ ,це ж не патрон вкрасти чи автомат перевезти?
ага..політичне
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17.11.2022 20:04 Відповісти
це ж виявиться, що євросоюз дає гроші террорюгам! а цього аж ніяк не можна допустити!
тому обмежуться тими 3-ьома персонами (один відмазався)
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17.11.2022 20:47 Відповісти
ПНХ, свинособаки!
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17.11.2022 20:07 Відповісти
З місця розташування ракетко русько військ.
Доведено.
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17.11.2022 20:09 Відповісти
кацапи вас не шкода
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17.11.2022 20:13 Відповісти
Вот же скоты! В стране. где ковер костей от Карелии до Магадана от миллионов замордованых мирных граждан, расуждают о репутации судебной системы в Голландии!
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17.11.2022 20:15 Відповісти
Ето какой-то позор
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17.11.2022 20:15 Відповісти
Лепризорий во всей красе!
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17.11.2022 20:17 Відповісти
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17.11.2022 20:37 Відповісти
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17.11.2022 20:53 Відповісти
Всьо ясно, гіркін-стрєлков продукт американських біолабораторій на території України😂
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17.11.2022 21:02 Відповісти
Стенограмма 30-го Заседания СовБеза ООН по Украине.

Председатель: Какие будут предложения?

Чуркин(РФ): Можно я на стол нас*у?

Все: НЕТ!!!!

Чуркин: (с*ёт на стол перед Климкиным(Украина)) Спасибо!

Украина: Вы видели, да?! Россия только что нас*ала нам на стол!

Чуркин: У вас нет доказательств!

Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!

Чуркин: Предоставьте нам факты!

Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и нас*ала его Россия.

Чуркин: Предоставьте нам доказательства!

Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно нас*ала Россия. Так не может больше продолжаться.

Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.

Чуркин: Я накладываю вето на это решение. (Снова с*ёт на стол Украины)

Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова нас*ала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!

Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!

Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!

Германия: Мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, с*ёт на стол Украины.

Чуркин: Предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: Давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!

Чуркин: Я накладываю вето на это решение. (с*ёт на стол Председателя)

Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия нас*ала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может нас*ать на стол любой страны Европы!

Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!

Представитель США: Спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права с*ать на заседании ООН!

Чуркин: Я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обос*алась сама!

Украина: Вы видели, Россия только что нас*ала нам на стол опять!

Представитель Германии: Становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!

Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)

Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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17.11.2022 21:13 Відповісти
Ой, ой ..не может быть! Обидели мышку, написали в норку!
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17.11.2022 22:45 Відповісти
 
 