Це "політичне замовлення", - МЗС РФ про вирок суду в Гаазі по МН17

Російська Федерація очікувано образилась через вирок окружного суду Гааги щодо авіакатастрофи МН17. Заявила про нібито "політичне замовлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "ТАСС".

Як відзначає Міністерство закордонних справ Росії, рішення суду щодо причетності Росії до авіакатастрофи "свідчить, що в його основі лежало політичне замовлення".

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"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - додає МЗС.

Водночас Росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів".

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".