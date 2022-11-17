У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар

Керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар заявила, що обвинувачення задоволене ухваленим Гаазьким судом у четвер рішенням і не відкидає, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Про це ван Бутзелар сказала журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато чинників. Ми говорили, як це трапилося, що це був Бук, який доставили з Росії, що ракета була запущена з поля неподалік від Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", – вважає вона.

Коментуючи виправдовувальний вирок щодо одного з обвинувачених, Олега Пулатова, глава слідства у справі МН17 заявила, що не вважає це помилкою слідства. "Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні".

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Щодо стану розслідування ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито МН17.

"Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – повідомила вона.