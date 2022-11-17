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Новини Російські терористи збили Боїнг
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У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар

мн17

Керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар заявила, що обвинувачення задоволене ухваленим Гаазьким судом у четвер рішенням і не відкидає, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Про це ван Бутзелар сказала журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

"Ми дуже задоволені цим рішенням, особливо тому, що було так багато чинників. Ми говорили, як це трапилося, що це був Бук, який доставили з Росії, що ракета була запущена з поля неподалік від Первомайського. Ми зробили нашу роботу добре. Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", – вважає вона.

Коментуючи виправдовувальний вирок щодо одного з обвинувачених, Олега Пулатова, глава слідства у справі МН17 заявила, що не вважає це помилкою слідства. "Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні".

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Щодо стану розслідування ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито МН17.

"Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – повідомила вона.

Автор: 

Нідерланди (1585) розслідування (2275) суд (11736) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+8
Я думаю, що до 2123 року вийдуть на *****...
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17.11.2022 19:54 Відповісти
+8
Підказка слідчій групі про підозрюваного.
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17.11.2022 20:01 Відповісти
+6
ну всьо. дело затянется еще на 100500 лет объясните мне феномен толерантности гейропейцев к своим убивцам, на пальцах. бо ***** нападьот или где?
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17.11.2022 19:54 Відповісти
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ну всьо. дело затянется еще на 100500 лет объясните мне феномен толерантности гейропейцев к своим убивцам, на пальцах. бо ***** нападьот или где?
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17.11.2022 19:54 Відповісти
треба купити якусь тваринку,яка 300 років живе...може хоч вона побачить
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17.11.2022 20:08 Відповісти
Їх так з дитинства виховують. Якщо тебе вдарили, не можна бити у відповідь, треба пожалітися старшим. А потім вони виростають і не знають що робити в таких ситуаціях, бо нема кому жалітись.
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17.11.2022 20:10 Відповісти
ах-ах-ах

***** теж задоволений рішенням
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17.11.2022 19:54 Відповісти
Я думаю, що до 2123 року вийдуть на *****...
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17.11.2022 19:54 Відповісти
Й@баний цирк...
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17.11.2022 19:57 Відповісти
Підказка слідчій групі про підозрюваного.
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17.11.2022 20:01 Відповісти
.
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17.11.2022 20:07 Відповісти
а чому б вже через 8 років не назвати головного замовника - путіна ? чи потім потрібно буде дійсно закрить всі відноини з фейковою федерацією? просто все це виглядає як переляк ЕС та НАТО перед путіним
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17.11.2022 20:08 Відповісти
Так і є...
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17.11.2022 20:41 Відповісти
Страшний і невідворотній,але справедливий Гаазський суд чекає поки підозрювані помруть від старості.
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17.11.2022 21:44 Відповісти
 
 