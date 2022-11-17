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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Рішення суду у справі МН17 важливе для процесу над усіма воєнними злочинцями Росії, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

Рішення Окружного суду Гааги у справі щодо збиття літака рейсу МН17 є важливим юридичним прецедентом для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями включно з президентом Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у твіттері.

"Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 важливий не лише для родин жертв російського терору. Це також важливий юридичний прецедент для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями, включно з чинним президентом рф", - написав Подоляк.

Він наголосив, що зло має бути покаране конкретними вироками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Офіс Президента (2033) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+2
рішення гаазського суду,особисто я вважаю пердом у калюжу.
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17.11.2022 20:14 Відповісти
+2
"Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 важливий не лише для родин жертв російського терору. Це також важливий юридичний прецедент для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями, включно з чинним президентом рф", - написав Подоляк. - де тут слово путін??
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17.11.2022 20:16 Відповісти
+2
Подоляк, ти думав, шо кажеш?
Адже з рішення цього суду виходить, що війна між Україною та московією фактично триває щонайменше з 07.2014 (дії бойовиків "лнр" повністю контролювалися і керувалися московією). А нагадай-но де був і що робив у цей час (і роки після того) твій сонцесяйний боневтік
Чи то не те саме, що й лораки-поваляї, а "другоє"?
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17.11.2022 20:23 Відповісти
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рішення гаазського суду,особисто я вважаю пердом у калюжу.
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17.11.2022 20:14 Відповісти
це тому що ти ділетант в справах юриспруденції
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17.11.2022 21:57 Відповісти
можливо...але покі РФ не капітуювала в цієї війні,рішення гаазського суду можно поставити в чулані,на саму дальню полицю.
до речі,суд виніс рішення не до РФ,а до трьох її громадян...
я звичайно не юрист,але навіть мені зрозуміло,що це рішення за ради рішення,бо вже не можно далі тягнуть.
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17.11.2022 22:08 Відповісти
справді це рішення проти трьох громадян, але...воно заради юридичних тверджень на яких воно базується. А саме: збито РОСІЙСЬКИМ БУКом, під керівництвом РОСІЙСЬКИХ військових, по рішенню РОСІЙСЬКОГО керівництва. І ***** на цих трьох. В подальшому ВСІ судові процедури, будуть базуватись на цих помстулатах які вже закріплені в цьому вироку. Наступним етапом буде притягнення(звісно заочне) розрахунку БУКа і керівництва 53-й бригади...І так далі по вертикалі
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17.11.2022 22:14 Відповісти
не вдвайте жадане,за дійсне. РФ в рішенні суду не зачіпається аж ніяк. ні її керівництво,ні керівництво її армії...НІЯК!
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17.11.2022 22:18 Відповісти
не переймайся, я, наприклад, нічого не розумію в інформатікє і кібєрнетікє)))
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17.11.2022 22:22 Відповісти
якщо по суті немає що казати,то звичайно можно ляпать про інформатіку...або про балет...
надобраніч.
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17.11.2022 22:35 Відповісти
іди вивчись на юриста спочатку, а потім поспілкуємось
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17.11.2022 22:38 Відповісти
мені інформатіки та кібернетікі досить...я їми з 1987 займаюсь...
що до юрістів,ти не повіришь,але я в свій час виграв два позова по фінансовим справам,один в страшно звісному печерському суду...
виснувок-тре мать голову на плечах,яку не замінить ніяка корочка юридичної освіти.
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17.11.2022 22:47 Відповісти
"Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 важливий не лише для родин жертв російського терору. Це також важливий юридичний прецедент для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями, включно з чинним президентом рф", - написав Подоляк. - де тут слово путін??
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17.11.2022 20:16 Відповісти
Подоляк, ти думав, шо кажеш?
Адже з рішення цього суду виходить, що війна між Україною та московією фактично триває щонайменше з 07.2014 (дії бойовиків "лнр" повністю контролювалися і керувалися московією). А нагадай-но де був і що робив у цей час (і роки після того) твій сонцесяйний боневтік
Чи то не те саме, що й лораки-поваляї, а "другоє"?
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17.11.2022 20:23 Відповісти
Ладно они не патриоты, но Алексей и Михаил как настоящие патриоты где сейчас?
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17.11.2022 20:30 Відповісти
Може до Франції поїхали?Ну як патріоти...?
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17.11.2022 20:53 Відповісти
А може у Франції?Вельмишановний пан,я до вас звернувся українською,майте повагу-відповідати державною.
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17.11.2022 20:59 Відповісти
Пан не володіє українською?🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 21:11 Відповісти
Куди ж без думки дерьмаковоі ОПи?
Це ж МЗС, Мінюст та прзЕдент у одному лиц
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17.11.2022 20:29 Відповісти
Якщо там не фігурує росія і путін - ТО СУТНЬТЕ ЦЮ ***** КИВІ В ЖОПУ!!!!
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17.11.2022 21:17 Відповісти
Тобто Ви не читали вирок, а зразу в коменти?
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18.11.2022 11:04 Відповісти
якою би гниллю не був дЄрьмак він не дурник, на відміну від багатьох дописувачів які не розуміють ні сутті цієї справи, ні те що ця судова справа лише елемент загального розслідування групи JIT і виділенна в окрему справу в 2019 році. Насправді розслідування йде і саме для подальших судових звинувачень потрібно було рішення сьогоднішнього суда де ВПЕРШЕ закріплюється визнання таких фактів що БУК російський! ЩО під контролем МОСКАЛІВ все і відбувалось! Тож годі ***** гнать!
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17.11.2022 22:03 Відповісти
 
 