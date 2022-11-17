Рішення суду у справі МН17 важливе для процесу над усіма воєнними злочинцями Росії, - ОП

Рішення Окружного суду Гааги у справі щодо збиття літака рейсу МН17 є важливим юридичним прецедентом для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями включно з президентом Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у твіттері.

"Сьогоднішній вирок суду Гааги у справі MH17 важливий не лише для родин жертв російського терору. Це також важливий юридичний прецедент для подальшого процесу над усіма російськими воєнними злочинцями, включно з чинним президентом рф", - написав Подоляк.

Він наголосив, що зло має бути покаране конкретними вироками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергій Дубинський, підполковник гру Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі МН17 у 2023 році можуть з’явитися нові підозрювані, - керівниця слідчої групи ван Бутзелар