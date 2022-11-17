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Новини Війна
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МЗС порівняв РФ з ІДІЛ після заяви Пєскова про обстріли заради переговорів: "Російську агресію розмовами не зупинити, лише системами ППО, танками та РСЗВ"

олег,ніколенко

У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.

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Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - заявив Ніколенко.

Автор: 

МЗС (4168) обстріл (29105) Пєсков Дмитро (1688) росія (65994) ІДІЛ (307) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+11
Це кацапи такою "мовою'' переговори ведуть.Такою ж їм треба і відповідати! Так для них буде зрозуміліше.
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17.11.2022 20:22 Відповісти
+7
ИГИЛу щас обидно стало за такие сравнения...
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17.11.2022 20:33 Відповісти
+6
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17.11.2022 20:35 Відповісти
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Та в ИГИЛ хоть какие то цели и понятия существуют.
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17.11.2022 20:20 Відповісти
У кацапов тоже понятия существую. пригожин в этом очень нплохо разбирается
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17.11.2022 20:22 Відповісти
Наприклад?
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17.11.2022 20:49 Відповісти
Зековские)
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18.11.2022 06:56 Відповісти
Це кацапи такою "мовою'' переговори ведуть.Такою ж їм треба і відповідати! Так для них буде зрозуміліше.
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17.11.2022 20:22 Відповісти
ИГИЛу щас обидно стало за такие сравнения...
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17.11.2022 20:33 Відповісти
раша/тактика
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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17.11.2022 20:35 Відповісти
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17.11.2022 20:35 Відповісти
Слабо по рашці ******. Треба в них гасити що тіки можн
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17.11.2022 20:41 Відповісти
"Кремлевский миллиардер (Пригожин) предложил России создать из "опущенных" отдельную "петушиную дивизию".
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17.11.2022 20:43 Відповісти
Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти из Калифорнии общается со СМИ во вторник, 15 ноября 2022 г., после голосования за высшие руководящие должности республиканцев в Палате представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне.
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17.11.2022 20:49 Відповісти
і ?
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17.11.2022 21:52 Відповісти

https://news.liga.net/ua/politics/news/lider-respublikantsev-v-palate-predstaviteley-pered-vyborami-zayavil-o-podderjke-ukrainy (19 жовтня Маккарті заявив, що https://news.liga.net/ua/politics/news/lider-respublikantsev-v-palate-predstaviteley-ssha-zayavil-o-riske-sokrascheniya-pomoschi-ukraine республіканці можуть скоротити допомогу Україні наступного року, якщо отримають контроль над Палатою представників.
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17.11.2022 23:44 Відповісти
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17.11.2022 20:52 Відповісти
В раші одна ціль імперія, не забудьте про це, фанатизму цієї цілі немає кінця. Там клініка зоряних війн відпочиває разом з Лукасом та Спілбергом
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17.11.2022 21:17 Відповісти
 
 