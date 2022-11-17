МЗС порівняв РФ з ІДІЛ після заяви Пєскова про обстріли заради переговорів: "Російську агресію розмовами не зупинити, лише системами ППО, танками та РСЗВ"
У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.
Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.
Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.
Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - заявив Ніколенко.
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https://news.liga.net/ua/politics/news/lider-respublikantsev-v-palate-predstaviteley-pered-vyborami-zayavil-o-podderjke-ukrainy (19 жовтня Маккарті заявив, що https://news.liga.net/ua/politics/news/lider-respublikantsev-v-palate-predstaviteley-ssha-zayavil-o-riske-sokrascheniya-pomoschi-ukraine республіканці можуть скоротити допомогу Україні наступного року, якщо отримають контроль над Палатою представників.