МЗС порівняв РФ з ІДІЛ після заяви Пєскова про обстріли заради переговорів: "Російську агресію розмовами не зупинити, лише системами ППО, танками та РСЗВ"

У Міністерстві закордонних справ Росію порівняли з терористами ІДІЛ після зізнання речника російського президента Дмитра Пєскова про те, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, щоб схилити до переговорів.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів.

Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.

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Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - заявив Ніколенко.