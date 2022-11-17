У виправних закладах Росії завербовано близько 650 ув’язнених для участі у війні проти України, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про кількість завербованих російських в’язнів, яких завербували для участі у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+3 Герхард
показати весь коментар17.11.2022 21:19 Відповісти Посилання
+1 Тунгусский метеорит
показати весь коментар17.11.2022 21:20 Відповісти Посилання
+1 олег иванов #434516
показати весь коментар17.11.2022 21:30 Відповісти Посилання
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Шо не ясно?(с)
Единственный шанс для зэков не попасть на войну - это чтобы их брат и другие родственники-мужчины стали приходить по адресам мусоров-охранников и убивать там всю семью кувалдой, мстя за своего родственника. Вот это сработает. Пара десятков случаев и желающих мусоров это поддерживать поубавиться. Вычислить их квартиры легко, слишком все цифровизировано и по платежам в банке не проблема все данные получить. Пока это делают только мусульмане и это работает, ну а русаки радуются новой ладе, точнее ее ожиданию, на самом деле лады закончились и им нихрена не дадут, дадут сертификат на покупку лады, который отберут или обнулят его и все.