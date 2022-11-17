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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У виправних закладах Росії завербовано близько 650 ув’язнених для участі у війні проти України, - Генштаб

тюрьма,в'язниця,ґрати

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про кількість завербованих російських в’язнів, яких завербували для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили в’язнів із СІЗО Херсона, - Єнін

Автор: 

Генштаб ЗС (6763) в’язні (337)


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Топ коментарі
+3
Вони в курсі, що контракт розривається кувалдою по голові?
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17.11.2022 21:19 Відповісти
+1
Наступний крок - вербування в психлікарнях. Будуть цілі батальйони Наполеонів, Ал Пугачових, і таке інше.
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17.11.2022 21:20 Відповісти
+1
Так само проходить і нагородження за вислугу.Пригожин же сказав-в тюрьму не повернется ніхто.
Шо не ясно?(с)
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17.11.2022 21:30 Відповісти
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17.11.2022 20:58 Відповісти
элита, ***
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17.11.2022 21:06 Відповісти
Вони в курсі, що контракт розривається кувалдою по голові?
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17.11.2022 21:19 Відповісти
Так само проходить і нагородження за вислугу.Пригожин же сказав-в тюрьму не повернется ніхто.
Шо не ясно?(с)
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17.11.2022 21:30 Відповісти
Когда стоит толпа людей, где есть заряженные лидеры на зоне (которые для вида пойдут воевать, а потом сольются и будут иные функции выполнять), то так протестовать достаточно сложно, не имея поддержки. Давят чрезвычайно сильно вместе с охранниками. Толпой управлять довольно просто, все смотрели на геноцид евреев и как те покорно шли умирать, хотя у них же должны быть более тесные горизонтальные связи друг с другом, но все равно шли покорно без конфликтов. Это отработанный механизм, именно пригожин, именно вертухаи с собаками, именно лидеры (красные или черные), которые сами идут якобы воевать, именно швабра для тех, кто отказался, ведь мусора все останутся на месте. Потом все, кто согласился воевать, будут наперебой говорить, что сами не поняли, как пошли, просто так получилось, но открыть рот и выйти из толпы, перебить лидеров и пригожина с поддержкой мусоров - ну не работает это, таких людей умеют подавлять за 100 лет набора опыта.

Единственный шанс для зэков не попасть на войну - это чтобы их брат и другие родственники-мужчины стали приходить по адресам мусоров-охранников и убивать там всю семью кувалдой, мстя за своего родственника. Вот это сработает. Пара десятков случаев и желающих мусоров это поддерживать поубавиться. Вычислить их квартиры легко, слишком все цифровизировано и по платежам в банке не проблема все данные получить. Пока это делают только мусульмане и это работает, ну а русаки радуются новой ладе, точнее ее ожиданию, на самом деле лады закончились и им нихрена не дадут, дадут сертификат на покупку лады, который отберут или обнулят его и все.
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17.11.2022 21:55 Відповісти
Наступний крок - вербування в психлікарнях. Будуть цілі батальйони Наполеонів, Ал Пугачових, і таке інше.
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17.11.2022 21:20 Відповісти
В монастирях.
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17.11.2022 22:15 Відповісти
Ну блин, лишнехромосомные свинособаки, заретушировали "Смертную казнь"...
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17.11.2022 21:20 Відповісти
Яка нам різниця - хто там мобілізований. На массу м'яса то ніяк не впливає.
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17.11.2022 22:18 Відповісти
650? Додатковий день роботи для наших військових. Тобто на 1 день довше до Перемоги. Коли ж те м'ясо у них скінчиться? Чи хоча б протухне і буде непридатне для використання?
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18.11.2022 08:21 Відповісти
 
 