У виправних закладах Росії завербовано близько 650 ув’язнених для участі у війні проти України, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про кількість завербованих російських в’язнів, яких завербували для участі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України", - зазначається у повідомленні.

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