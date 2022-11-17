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Новини Російські терористи збили Боїнг
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США про вирок у справі MH17: "Це серйозний крок для встановлення справедливості, але ще належить зробити багато роботи"

мн17

Сполучені Штати привітали й назвали "серйозним кроком" вирок суду в Гаазі у справі MH17, однак зауважили, що попереду ще залишається багато роботи, аби притягнути всіх винних до відповідальності.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських проксі-формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній", - підкреслюється в заяві.

При цьому наголошується, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб", які втратили життя 17 липня 2014 року.

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У Держдепартаменті США зауважили, що вирок став результатом величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України. Це, як підкреслили в Вашингтоні, відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину та притягнути до відповідальності винних у цій справі.

Водночас, у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку в подальшому.

"Попри те, що це стало серйозним кроком для встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в документі.

Автор: 

США (23360) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+2
Из детского народного юмора:

Гаага - северная птица,
Она мороза не боится.
Она весь день сидит в гнезде
И колупается в п...де. (с)
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17.11.2022 21:05 Відповісти
+2
*****
Нервує
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17.11.2022 21:09 Відповісти
+2
Ви засцяні поци! Ви ніколи нікого до відповідальності в своєму житті не притягли І НЕ ПРИТЯГНЕТЕ! Китай, параша, іран, турція, угорщина вас всіх дружньо посилають ***** і ***** як котят в усі дири, а витикаєте пальчиком в статути і проситеся, як проститутки в кабінеті участкового! Захід програв. Можна заливати бетоном!
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17.11.2022 21:14 Відповісти
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17.11.2022 21:03 Відповісти
Из детского народного юмора:

Гаага - северная птица,
Она мороза не боится.
Она весь день сидит в гнезде
И колупается в п...де. (с)
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17.11.2022 21:05 Відповісти
....даруйте у птиць там інше поняття - клоака - хоча....
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17.11.2022 21:12 Відповісти
Добривечір!
Шо поробиш: цитата - вона й у Африці цитата!
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17.11.2022 21:15 Відповісти
Наші Вашим! Прослухав (не до кінця) Нечуя...нормас
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17.11.2022 21:17 Відповісти
Радий, що Вам сподобалось. Чудова повість - яскрава, соковита, з кольорами та звуками.
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17.11.2022 21:22 Відповісти
...майже у кожному творі - Рось, Рось,Рось...от уже, а ми? А наше - Хорол, Ворскла, Псьол?
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17.11.2022 21:28 Відповісти
Та Ви ж розумієте, що і Рось - то теж наше, давно поцуплене.
Така собі древня крадена пральна машина.
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17.11.2022 21:31 Відповісти
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17.11.2022 21:32 Відповісти
Але це не значить, що мій рідний Смотрич винесено за дужки!
)))
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17.11.2022 21:35 Відповісти
Як казав прєсловутий Ржевський, "кстати о птичках":
Згадалося з старої естрадної пісеньки:
"Соловей российский славный птах"
Очевидно ж, що мається на увазі Птах, давньоєгипетський бог, творець Світу та володар Царства Мертвих.
)))
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17.11.2022 21:19 Відповісти
Після вашого коменту не можу вже годину позбутися дитячої пісеньки в голові яку не чув більш за 30 років.

Пиликала гармошка

Играл акардеон
А маленький Антошка

Натягивал - гаааа....ланская жарптица

Морозу не боится
И может даже на лету
Почесать свою пииии... ликала гармошка....

І так по колу.
Я тепер цього позбутися?
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18.11.2022 08:25 Відповісти
Ходжа Насреддин якось радив ні в якому випадку не думати про білу мавпу.
Спробуйте.
)))
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18.11.2022 14:21 Відповісти
*****
Нервує
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17.11.2022 21:09 Відповісти
Гіркін що,вже на нарах сидить? знов воюють папером-проти зброї
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17.11.2022 21:12 Відповісти
написали папірець а понту навесь світ наколотили...скільки вже таких папірців було? і озабочєнностей..
насрати рашка хотіла на ваші папірці,і ваші резолюції, постанови та іншу хєрню.
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17.11.2022 21:20 Відповісти
Ви засцяні поци! Ви ніколи нікого до відповідальності в своєму житті не притягли І НЕ ПРИТЯГНЕТЕ! Китай, параша, іран, турція, угорщина вас всіх дружньо посилають ***** і ***** як котят в усі дири, а витикаєте пальчиком в статути і проситеся, як проститутки в кабінеті участкового! Захід програв. Можна заливати бетоном!
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17.11.2022 21:14 Відповісти
Я так розумію що ти будеш втекати з Польщі до Китаю,Ірану....?🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 21:31 Відповісти
В Нову Зеландію. Там точно не ісконно русскіє тєріторії і напад на них не підтримає китай і індія!
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17.11.2022 21:46 Відповісти
Нема питань.Тільки що ти забув на цьому сайті?
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17.11.2022 22:01 Відповісти
а може і в рашку
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17.11.2022 21:47 Відповісти
купа юристів мають гарантований хліб з маслом
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17.11.2022 21:31 Відповісти
Якої роботи??? Що ви,матір вашу так..пи₴дите? Імпотенти. Чмирі. Нікчеми.
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17.11.2022 21:43 Відповісти
Цей пердь в калюжу є серйозним кроком? До чого?
Попереду більш серйозний бульбулятор?

Взагалі дивуюсь, чому винною не визнали ракету...
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17.11.2022 22:08 Відповісти
 
 