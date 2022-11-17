США про вирок у справі MH17: "Це серйозний крок для встановлення справедливості, але ще належить зробити багато роботи"
Сполучені Штати привітали й назвали "серйозним кроком" вирок суду в Гаазі у справі MH17, однак зауважили, що попереду ще залишається багато роботи, аби притягнути всіх винних до відповідальності.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських проксі-формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній", - підкреслюється в заяві.
При цьому наголошується, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб", які втратили життя 17 липня 2014 року.
У Держдепартаменті США зауважили, що вирок став результатом величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України. Це, як підкреслили в Вашингтоні, відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину та притягнути до відповідальності винних у цій справі.
Водночас, у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку в подальшому.
"Попри те, що це стало серйозним кроком для встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в документі.
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Га
ага - северная птица,
Она мороза не боится.
Она весь день сидит в гнезде
И колупается в п...де. (с)
Шо поробиш: цитата - вона й у Африці цитата!
Така собі древня крадена пральна машина.
)))
Згадалося з старої естрадної пісеньки:
"Соловей российский славный птах"
Очевидно ж, що мається на увазі Птах, давньоєгипетський бог, творець Світу та володар Царства Мертвих.
)))
Пиликала гармошка
Играл акардеон
А маленький Антошка
Натягивал - гаааа....ланская жарптица
Морозу не боится
И может даже на лету
Почесать свою пииии... ликала гармошка....
І так по колу.
Я тепер цього позбутися?
Спробуйте.
)))
Нервує
насрати рашка хотіла на ваші папірці,і ваші резолюції, постанови та іншу хєрню.
Попереду більш серйозний бульбулятор?
Взагалі дивуюсь, чому винною не визнали ракету...