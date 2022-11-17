США про вирок у справі MH17: "Це серйозний крок для встановлення справедливості, але ще належить зробити багато роботи"

Сполучені Штати привітали й назвали "серйозним кроком" вирок суду в Гаазі у справі MH17, однак зауважили, що попереду ще залишається багато роботи, аби притягнути всіх винних до відповідальності.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, оприлюдненій у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських проксі-формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній", - підкреслюється в заяві.

При цьому наголошується, що рішення окружного суду Гааги є "важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб", які втратили життя 17 липня 2014 року.

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У Держдепартаменті США зауважили, що вирок став результатом величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України. Це, як підкреслили в Вашингтоні, відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину та притягнути до відповідальності винних у цій справі.

Водночас, у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку в подальшому.

"Попри те, що це стало серйозним кроком для встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що "винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в документі.