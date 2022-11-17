Зеленський відзначив шість частин Десантно-штурмових військ, понад 400 українських воїнів, 87 із них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 402 військовослужбовців, з них 87 - посмертно.

Відповідні укази №779/2022 - №783/2022 опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїнів відзначено "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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Глава держави нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".

Також Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" шість підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відповідні укази №784/2022 та №785/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, почесною відзнакою "За мужність та відвагу" нагороджені такі військові частини ДШВ ЗСУ:

122 окремий аеромобільний батальйон 81 окремої аеромобільної бригади;

132 окремий розвідувальний батальйон;

148 окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон;

З батальйонна тактична група 80 окремої десантно-штурмової бригади;

13 окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади;

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90 окремий аеромобільний батальйон імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади.

Зазначається, що підрозділи відзначено "з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України".