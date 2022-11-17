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Новини Війна
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Зеленський відзначив шість частин Десантно-штурмових військ, понад 400 українських воїнів, 87 із них - посмертно

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 402 військовослужбовців, з них 87 - посмертно.

Відповідні укази №779/2022 - №783/2022 опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїнів відзначено "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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Глава держави нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і Данила Галицького, а також медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".

Також Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" шість підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відповідні укази №784/2022 та №785/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, почесною відзнакою "За мужність та відвагу" нагороджені такі військові частини ДШВ ЗСУ:

122 окремий аеромобільний батальйон 81 окремої аеромобільної бригади;

132 окремий розвідувальний батальйон;

148 окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон;

З батальйонна тактична група 80 окремої десантно-штурмової бригади;

13 окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади;

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90 окремий аеромобільний батальйон імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади.

Зазначається, що підрозділи відзначено "з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України".

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) нагорода (1279) ЗСУ (7658)


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Шуфрича нарешті покарали за всі роки його антиукраїнської діяльності - зробили членом Національного олімпійського комітету.

Цікаво, як покарають Медведчука, коли він повернеться в Україну? Дадуть посаду мііністра енергетики, чи може міністра закордонних справ?
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17.11.2022 21:48 Відповісти
Я часто передивляюся відео де ваші медики на фронті рятують захисників, знекровлених, де пекельна біль ,мука, крик. Чи думав хоч раз про це тей хто призначає пустих чиновників на державні посади. Цинізм оп повишає градус
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17.11.2022 21:53 Відповісти
а на Заході цю банду антиукраїнських мородерів на чолі із Зелею вважають героями українського народу - сліпці!

Читаю тих, хто зараз воює - у деяких уже опускаються руки від таких новин.

Що буде далі? - це дуже небезпечно
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17.11.2022 21:57 Відповісти
Українці і ЗСУ це Герої, зе просто чиновник без моралі і етикету. Це Україні аплодують, але не коміку. Зеленський вище цього рангу не підскочить. Дипломатія зла і усе пам'ятає.
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17.11.2022 22:06 Відповісти
спробував я якось на різних англомовних ресурсах у дискусіях трохи просвітити публіку про реальність в Україні, про Зелю, його підготовку до війни, його друзів з мафії тощо.

Мене скрізь без винятку обізвали агентом путіна, який намагається лити бруд на Героя всього Світу Зеленського.
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17.11.2022 22:12 Відповісти
Я знаю вас давно читаю вас,можете мені повірити,що його зневажають, а не оди . Там де демократія, знають ціну тому,що робить ця гоп команда. Думаєте,що скандал з журналістами чи тиск на Польщу по ракеті зробили його адекватним?
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17.11.2022 22:18 Відповісти
не знаю - досі не зустрічаю у соціальних англомовних мережах адекватної оцінки Зе-мафії. Щеняче захоплення і картинки цього виродка бісером.

Поляки та громадяни з країн Балтії більш адекватно дивляться на речі - а далі за них штора

Ну та гаразд, є ще надія на Бога і Проведення.

Надобраніч
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17.11.2022 22:29 Відповісти
Що ти мелишь? Антиукраїнських? це твій потрох-буржуйка був всю каденцію антиукраїнцем. Кого ти там читаешь? Війна є війна, і ідеального нічого немає!!!
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17.11.2022 23:18 Відповісти
зверніть увагу на перегляди
на "шось" люди заходять, дивляться
на заяви ЗЕ, ігнор...
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17.11.2022 22:42 Відповісти
 
 