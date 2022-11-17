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Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Наше зобов’язання підтримувати Україну незламне, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен, вважає, що путін прорахувався, оскільки дух українського народу - незламний, як і зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі за власну незалежність і принципи демократії.

Про це він заявив у четвер, під час пресконференції в Бангкоку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не зумівши захопити Україну силою, президент Путін, схоже, вважає, що занурення українців у темряву, відключення їм води, заморожування до смерті зломить їхню волю",- зауважив держсекретар США.

Він зазначив, що Путін прорахувався. І для всіх, хто сумнівається в рішучості українців, глава Держдепу порадив подивитися на звільнених людей у Херсоні, які радісні вийшли на вулиці, обіймали українських солдатів та зривали пропагандистські плакати РФ після місяців російських репресій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - Блінкен

"Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Український дух незламний – як і наше зобов’язання підтримувати Україну", - наголосив державний секретар США.

Автор: 

Держдепартамент США (1649) США (23360) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+20
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17.11.2022 21:40 Відповісти
+16
Це хто вас попросив таке писати? Якби не Америка, то що робила би Україна з слабким президентом? Не принижуйте допомогу донорів зброєю яких ЗСУ іде до Перемоги.
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17.11.2022 21:44 Відповісти
+11
Да, Блинкен, ваша нынешняя администрация - это феномен просто, так сного говорить и так ничего не делать еще и позорно подталкивать Украину к позорной сдаче, это - мастер класс...
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17.11.2022 21:38 Відповісти
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Да, Блинкен, ваша нынешняя администрация - это феномен просто, так сного говорить и так ничего не делать еще и позорно подталкивать Украину к позорной сдаче, это - мастер класс...
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17.11.2022 21:38 Відповісти
В каком месте их политика нанесла ущерб США? На краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной дистанции? По-моему, они имеют как минимум десять огромных достижения для США за этот год. Очень существенных. Заплатив за это небольшими потерями нефти в хранилищах и ценами на бензин для населения.
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17.11.2022 21:43 Відповісти
Це хто вас попросив таке писати? Якби не Америка, то що робила би Україна з слабким президентом? Не принижуйте допомогу донорів зброєю яких ЗСУ іде до Перемоги.
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17.11.2022 21:44 Відповісти
а что наша власть делала с октября по февраль? дороги строила и врала . хорош искать виноватых в других странах.
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17.11.2022 21:44 Відповісти
Заставите власть платить по счетам) Но только после победы, не сейчас)
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17.11.2022 22:25 Відповісти
А ты забавный )))
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17.11.2022 21:56 Відповісти
Какой жирный новорежек🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 22:04 Відповісти
От адвокати ВЛАДИ (не народу) США набігли, яким Україна до сраки, їм платять за формування громадської думки. Якщо би влада США так допомагала Україні відносно власного бюджету чи ВВП, як, наприклад, влада Швеції, то Мацква би вже догорала.
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17.11.2022 22:01 Відповісти
Что конкретно не так сделал Блинкен и администрация?
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17.11.2022 22:36 Відповісти
Байден, цитата "Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безполітної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки."
Хаймерсів при наявних 2000, з яких 500 на зберігані, бо старі моделі, дали кілька десятків.
Артилерія, тих же 777 дали стільки скільки талібам. Ладно 777 *******, є 2000 аналогічних не з титану, які зняті з озброєння. Тим більш що єдине з західної важкої техніки де в нас сутєві втрати.
Авіація, не кажу про старі майже зношені F-16, не хочуть дати навіть старі списані, є Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, остані з якипх мали бути списані в 2021 році.
І БАГАТО чого, не збираюся тут все тут докладно розписувати.
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17.11.2022 23:02 Відповісти
Це з чого ти взяв, що у США є аж 2000 хаймарсів?
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18.11.2022 16:45 Відповісти
Біля 2000. Високоточні РСЗВ 1400 та 500 списаних, які тут не враховані. https://protectukrainenow.com/ua/report/
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18.11.2022 21:26 Відповісти
Они ничего не делают, кроме раздувания щёк и давления на Зеленского, то есть картинка в СМИ -Америка нам помогает капец как, по факту, поставок - с гулькин нос и уменьшаются.

https://protectukrainenow.org/ua/report Військова допомога Україні (protectukrainenow.org)
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18.11.2022 09:29 Відповісти
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17.11.2022 21:40 Відповісти
100 відсотків
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17.11.2022 21:53 Відповісти
рабсія здохне в страшних муках..
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17.11.2022 21:40 Відповісти
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17.11.2022 21:41 Відповісти
делайте больше и давайте нам стрелялок, что бы мы с ватниками в демократии разобрались
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17.11.2022 21:44 Відповісти
Так надайте ATACMS,танки,сау.
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17.11.2022 21:44 Відповісти
5 минут...
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17.11.2022 21:50 Відповісти
вы *************** довольно скучны...!
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17.11.2022 21:54 Відповісти
В британских окопах Нэньку защищаешь?🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 22:05 Відповісти
он отбивается от кадыровцев...
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17.11.2022 22:07 Відповісти
Это понятно,но в рот насцут на этом сайте,я уже давно перестал такому удивляться.
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17.11.2022 22:09 Відповісти
Зря так много стучишь рогами по клаве.Нечетабельно,да и опять же на *** пойдешь.Смысл всех потуг?Смешно просто.
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17.11.2022 22:12 Відповісти
Смотри,я увидел кацапского тролля,прочитал первое сообщение,запомнил ник,потом посылаю на ***,не читая,с 14 года так.Ты можешь тужиться конечно,твои проблемы,твои рога,хочешь напрягай.Смысла ноль.
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17.11.2022 22:21 Відповісти
Не ну серьезно,зря рога трешь,опять пошлют на *** с сайта и все....Смысл твоих унижений?
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17.11.2022 22:27 Відповісти
Ты бухой?
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17.11.2022 22:32 Відповісти
Прочитал две строки,ну это же читать невозможно.Ну как так?Столько ошибок.Почему вы свой язык не можете выучить?Я знаю четыре языка,к примеру.Давай на английском начнем общаться?Русский ты не знаешь,может английский?
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17.11.2022 22:59 Відповісти
Your Russian is awful, you have more mistakes than letters in Russian alphabet. Your English isn't better. Let's speak Ukrainian if you can.Блевотина кацапская🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 23:17 Відповісти
Вообще не читабельно,капслок,ошибки постоянные,мелкий текст.Ты либо пьян,либо безграмотен,либо это истерика.
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17.11.2022 22:30 Відповісти
Это просто кацапизм головного мозга. Это если повезло и он есть)))
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17.11.2022 22:32 Відповісти
Я его даже не читаю,давно иммунитет на троллей,так пальцами ему по морде поклацать.
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17.11.2022 22:36 Відповісти
Кацапы, вы такие от рождения или проходите с рождения процедуру: родился - упал с рук акушерки головой на пол - ..... ну а дальше есть варианты, - кретинизм, дебилизм, и далее из учебника по психиатрии.
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17.11.2022 22:31 Відповісти
злые языки говорят что предки клинического рыжего идиота родом с Исландии, страны без сентиментов.
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17.11.2022 22:03 Відповісти
пусть хвост селёдки пососут...!\********* есть у любой нации...\
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17.11.2022 22:06 Відповісти
смердить кацапом під vpn
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17.11.2022 22:01 Відповісти
Там одна стратегия:
Актриса Ольга Будина: «Сегодня задача мам - сделать все, чтобы подготовить ребенка к войне»
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17.11.2022 21:51 Відповісти
а у верующей актріси рпц родити мясо на убой, не оскорбляється чуйство? у рабсії це остання війна..
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17.11.2022 22:15 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXaYsl1JSWJzY0YyAmgHTmt_kKE6D-jnzFUJU7wIs2DsFizqLzCqjVNHIyZ-O6e_yOrcy5dxyiakzv79PnLGVZC7FU6rlf4HPDDC9xdyc4exLc0XyyyxH8Fo_G7jw-LqO-XUZPIQ00L7Kw0fibpwYiKVWGJ4u2rfQ8IF4Nb_ju6jN1q2tdubbiDv_qPdEBkF1Zcupn0TKDZ7i10-D1fGhWT&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02uhQPALy59ztCmjNdXuKpxK3n554fM42aQGNKNGDjZXBpW7cHgPv2jCQw1cnSefX4l?__cft__[0]=AZXaYsl1JSWJzY0YyAmgHTmt_kKE6D-jnzFUJU7wIs2DsFizqLzCqjVNHIyZ-O6e_yOrcy5dxyiakzv79PnLGVZC7FU6rlf4HPDDC9xdyc4exLc0XyyyxH8Fo_G7jw-LqO-XUZPIQ00L7Kw0fibpwYiKVWGJ4u2rfQ8IF4Nb_ju6jN1q2tdubbiDv_qPdEBkF1Zcupn0TKDZ7i10-D1fGhWT&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

А тим часом у Словаччині 28% населення - "за Путіна" (я зараз у Братіславі на Центральноєвропейському форумі, не приїхала б - то й не почула б цієї цифри).
На жаль, міру проникнення російської пропаґанди в свідомість і підсвідомість колективного Заходу українці собі навзагал уявляють дуже приблизно (для цього принаймні своя міжнародна журналістика мала б бути, а в нас на неї ще й не заносилося, збудили нас в огні "окрадених", як і передчував ТГШ).
Звісно, що ми здолаємо й це (словаки поводяться за тим самим паттерном, що й білоруси: щоб вижити, треба ставати по стороні сильнішого, - до тих 28% просто не дійшло ще, що "сильніший" у цьому двобої вже не Росія, отож чим завзятіше гнатимем ворога, тим швидше падатиме градус підтримки Кремля не тільки всередині Росії, а й в усіх "слабких" країнах, від Європи до Латинської Америки). Одначе усвідомлювати, з якого лайна зараз вистромляє голову людство, таки треба.

І донатити на ЗСУ.
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17.11.2022 21:54 Відповісти
Ну опять же на *** пошлют,с сайта🤣🤣🤣🌹
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17.11.2022 22:06 Відповісти
Даже не читая,идешь опять на ***.Доля твоя такая.Пиши быстрее.
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17.11.2022 22:14 Відповісти
п.Забужко. в 1968 році Прагу покоряли саме словаки разом з Москвою. Після цього всі керівники ЧССР були словаками. І у Гітлера добились створення свого фашистського государства за три дні до анексії, самі вимагали, а окупаційні частини в Україні теж були із венгрів та словаків. Авіатори воювали в люфтваффе. Так що дивуватись нема чого.
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17.11.2022 22:14 Відповісти
Я про те, що ПОГАНО З УКРАЇНИ НОВИНИ ДОХОДЯТЬ ДО ПЕРЕСІЧНИХ ЕВРОПЕЙЦІВ ПОСТІЙНО ПИШУ
Ось ЗАБУЖКО попутно заїхала до Братислави і здивувалась. А що Україна робить для того , щоб відкривати очі евррпейцам ? Де новини ? Якщо мені постійно приходиться пояснювати словакам , що кацапів вже вбито понад 80 000 - вони не вірять. А в новинах цього нема .

Хто в України відповідае за новини за кордоном ?

Чому козла ткаченко досі терплять у кріслі міністра ?
І НЕ ФІГ СЛОВАКІВ ОСКОРБЛЯТИ - лепше спросити з відповідальних за цей напрямок в України
А Словакия робить для України максимум ‼️‼️‼️

сьогодні в СЛОВАЧЧІНІ національний празднік - день Свободи. Я не слихала щоб Презідент Зе поздоровив Чапутову
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18.11.2022 00:15 Відповісти
Стратегия США - не давать оружие для победы, а давать оружие, что бы мы не проиграли. Хотелось бы иначе, но я не вижу действий, опровергающих это утверждение. США Турцию уже научили, что оружие надо иметь свое, теперь учат дурную элитку Украину.
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17.11.2022 22:04 Відповісти
слугам не вірять?
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17.11.2022 22:18 Відповісти
Касапы и слов таких как "стратегия" не слышали.. думают что это какая-то норвежская биатлонистка..
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17.11.2022 22:08 Відповісти
Слава США! Молодці!
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17.11.2022 22:11 Відповісти
Только что узнал интересную инфу от знакомого репетитора по математике из села Крынычки, Днепропетровской области. Так вот свет там ни разу не выключали, более того у него ученики из разных уголков Украины и проблема с занятиями и у него только у одной ученицы, она из Киева. Я конечно не энергетик, но по-моему нужно руководство ДТЕК проверить на коллаборанство с кацапами
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17.11.2022 22:11 Відповісти
грошенята всьому голова. Сонячники теж постійно під час війни вимагають підвищеного тарифу. Деньгі давай і впред, от і весь колабораціонізм.
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17.11.2022 22:18 Відповісти
Я так понимаю это какая то скоординированная атака ботов, чтобы коменты заспамить..
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17.11.2022 22:17 Відповісти
Наш человек в Вашингтоне повідомив, що Трамп організував всіх своїх яйцеголових і ті звернулись до республіканців у Конгресі заблокувати любу допомогу Україні. Кульгава рижа качка не виправдала надій царя лаптеногих і вишла из доверия А це тільки дрібна вовтузня.
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17.11.2022 22:25 Відповісти
Голова кругом идёт от этих фиг поймёшь новостей:
- Блинкен восхищется Украиной и говорит о несгибаемости духа украинцев;
- при этом Милли рассказывает, что Украина уже должна почему-то договариваться с недоимперией, хотя мы наступаем;
- дальше Пентагон, откуда этот Милли, говорит, что украинцам останавливаться и замораживать конфликт нельзя, т.к. это на руку кацапам.
- а тут ещё CNN пишет, что боеприпасов для Украины вдруг резко не стало, но в комментариях уже пишут, что это вброс.
Я уже молчу об этой истории с ракетой или ракетами в Польше.
Какие-то сплошные качели.
Понять, что на самом деле происходит - нереально. И это меня совершенно не радует.
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17.11.2022 22:37 Відповісти
Така сама фігня
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18.11.2022 11:32 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1593276564736704514 4 ч

Це реакція команди Притули/Зеленського на ранковий обстріл Дніпра під час якого серед знищених об'єктів офіс ЄвроСоліарносі… Не здивуюся, як що вони ще й виявляться «наводчиками»(

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17.11.2022 22:40 Відповісти
Ну это же просто-стыд.Ну как так можно?Ты понимаешь вообще,что пишешь?
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17.11.2022 23:02 Відповісти
 
 