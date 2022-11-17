Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Наше зобов’язання підтримувати Україну незламне, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен, вважає, що путін прорахувався, оскільки дух українського народу - незламний, як і зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі за власну незалежність і принципи демократії.

Про це він заявив у четвер, під час пресконференції в Бангкоку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не зумівши захопити Україну силою, президент Путін, схоже, вважає, що занурення українців у темряву, відключення їм води, заморожування до смерті зломить їхню волю",- зауважив держсекретар США.

Він зазначив, що Путін прорахувався. І для всіх, хто сумнівається в рішучості українців, глава Держдепу порадив подивитися на звільнених людей у Херсоні, які радісні вийшли на вулиці, обіймали українських солдатів та зривали пропагандистські плакати РФ після місяців російських репресій.

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"Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Український дух незламний – як і наше зобов’язання підтримувати Україну", - наголосив державний секретар США.