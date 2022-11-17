Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Наше зобов’язання підтримувати Україну незламне, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен, вважає, що путін прорахувався, оскільки дух українського народу - незламний, як і зобов’язання США підтримувати Україну в її боротьбі за власну незалежність і принципи демократії.
Про це він заявив у четвер, під час пресконференції в Бангкоку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не зумівши захопити Україну силою, президент Путін, схоже, вважає, що занурення українців у темряву, відключення їм води, заморожування до смерті зломить їхню волю",- зауважив держсекретар США.
Він зазначив, що Путін прорахувався. І для всіх, хто сумнівається в рішучості українців, глава Держдепу порадив подивитися на звільнених людей у Херсоні, які радісні вийшли на вулиці, обіймали українських солдатів та зривали пропагандистські плакати РФ після місяців російських репресій.
"Нова стратегія Росії, як і стара, зазнає краху. Український дух незламний – як і наше зобов’язання підтримувати Україну", - наголосив державний секретар США.
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Хаймерсів при наявних 2000, з яких 500 на зберігані, бо старі моделі, дали кілька десятків.
Артилерія, тих же 777 дали стільки скільки талібам. Ладно 777 *******, є 2000 аналогічних не з титану, які зняті з озброєння. Тим більш що єдине з західної важкої техніки де в нас сутєві втрати.
Авіація, не кажу про старі майже зношені F-16, не хочуть дати навіть старі списані, є Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, остані з якипх мали бути списані в 2021 році.
І БАГАТО чого, не збираюся тут все тут докладно розписувати.
https://protectukrainenow.org/ua/report Військова допомога Україні (protectukrainenow.org)
Актриса Ольга Будина: «Сегодня задача мам - сделать все, чтобы подготовить ребенка к войне»
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02uhQPALy59ztCmjNdXuKpxK3n554fM42aQGNKNGDjZXBpW7cHgPv2jCQw1cnSefX4l?__cft__[0]=AZXaYsl1JSWJzY0YyAmgHTmt_kKE6D-jnzFUJU7wIs2DsFizqLzCqjVNHIyZ-O6e_yOrcy5dxyiakzv79PnLGVZC7FU6rlf4HPDDC9xdyc4exLc0XyyyxH8Fo_G7jw-LqO-XUZPIQ00L7Kw0fibpwYiKVWGJ4u2rfQ8IF4Nb_ju6jN1q2tdubbiDv_qPdEBkF1Zcupn0TKDZ7i10-D1fGhWT&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·
А тим часом у Словаччині 28% населення - "за Путіна" (я зараз у Братіславі на Центральноєвропейському форумі, не приїхала б - то й не почула б цієї цифри).
На жаль, міру проникнення російської пропаґанди в свідомість і підсвідомість колективного Заходу українці собі навзагал уявляють дуже приблизно (для цього принаймні своя міжнародна журналістика мала б бути, а в нас на неї ще й не заносилося, збудили нас в огні "окрадених", як і передчував ТГШ).
Звісно, що ми здолаємо й це (словаки поводяться за тим самим паттерном, що й білоруси: щоб вижити, треба ставати по стороні сильнішого, - до тих 28% просто не дійшло ще, що "сильніший" у цьому двобої вже не Росія, отож чим завзятіше гнатимем ворога, тим швидше падатиме градус підтримки Кремля не тільки всередині Росії, а й в усіх "слабких" країнах, від Європи до Латинської Америки). Одначе усвідомлювати, з якого лайна зараз вистромляє голову людство, таки треба.
І донатити на ЗСУ.
Ось ЗАБУЖКО попутно заїхала до Братислави і здивувалась. А що Україна робить для того , щоб відкривати очі евррпейцам ? Де новини ? Якщо мені постійно приходиться пояснювати словакам , що кацапів вже вбито понад 80 000 - вони не вірять. А в новинах цього нема .
Хто в України відповідае за новини за кордоном ?
Чому козла ткаченко досі терплять у кріслі міністра ?
І НЕ ФІГ СЛОВАКІВ ОСКОРБЛЯТИ - лепше спросити з відповідальних за цей напрямок в України
А Словакия робить для України максимум ‼️‼️‼️
сьогодні в СЛОВАЧЧІНІ національний празднік - день Свободи. Я не слихала щоб Презідент Зе поздоровив Чапутову
- Блинкен восхищется Украиной и говорит о несгибаемости духа украинцев;
- при этом Милли рассказывает, что Украина уже должна почему-то договариваться с недоимперией, хотя мы наступаем;
- дальше Пентагон, откуда этот Милли, говорит, что украинцам останавливаться и замораживать конфликт нельзя, т.к. это на руку кацапам.
- а тут ещё CNN пишет, что боеприпасов для Украины вдруг резко не стало, но в комментариях уже пишут, что это вброс.
Я уже молчу об этой истории с ракетой или ракетами в Польше.
Какие-то сплошные качели.
Понять, что на самом деле происходит - нереально. И это меня совершенно не радует.
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1593276564736704514 4 ч
Це реакція команди Притули/Зеленського на ранковий обстріл Дніпра під час якого серед знищених об'єктів офіс ЄвроСоліарносі… Не здивуюся, як що вони ще й виявляться «наводчиками»(