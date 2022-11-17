Розстріл Майдану: Суд присяжних завершив розгляд справи щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану
Святошинський районний суд міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року. Орієнтовна дата проголошення судового рішення – вересень-листопад 2023 року.
Про це ідеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.
"17 листопада 2022 року суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом у справі проведено 320 судових засідань, з яких 10 в режимі відеоконференції, досліджено 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства.
Також судом допитано 245 осіб (потерпілі, свідки з числа правоохоронців та протестувальників, а також інші очевидці та експерти, обвинувачені), досліджено більше 3 Тб відео та фотоматеріалів, надано десятки судових доручень, в тому числі на проведення тривалих експертиз у різних сферах, одержані дані в порядку міжнародної правової допомоги.
17 листопада 2022 року суд присяжних видалився до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.
Зазначається, що інформація щодо орієнтовної дати проголошення судового рішення буде додатково розміщена на сайті суду, очікуваний період – вересень-листопад 2023 року.
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Просто "Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи"(с) Томас Карлейль.
Так было, так есть и так будет.
Посмотрите - каких идиотов они сейчас с себя ставят. Крышуют их Ермак с Татаровым, а также Портнов.
Наши воины жизни отдают за свободу и независимость Украины, а пророссийская судебная мафия сидит в самом центре Киева.
Если власть в сговоре с этой судебной бандой, тогда надеюсь придет время снайперов ВСУ - они у нас одни из лучших в мире - эти судьи такие же предатели, как Стремоусов, Сальдо и Балицкий, просто враг в Киев не зашел, хотя они ждали и надеялись аж до апреля.
Кто и как в Украине помогал «восстановить» Януковича?
https://www.youtube.com/watch?v=VnCxPp-m6gU
Такий великий час потрібен щоб безпечно перевести грощі на рахунки присяжних?
Якщо розгляд завершено, то в присяжних вже має бути зараз якась особиста думка.
Чому не можна через тиждень винести вирок?
Просто в 2005-08ых годах были все возможности принять правильные решения. Просто скопировать то, что уже сделала Польша и Литва, например. Вычистить коммунякскую заразу под корень, вычистить всю руснявую пропаганду, выкинуть на помойку всех мусоров (ведь они нарушили присягу верности народу Украины все до единого тогда, выполняя заведомо преступные приказы и разгоняя мирные собрания) и конечно Януковича арестовать чуть ли не за десять статей уголовного кодекса. И начать чистить олигархов Кучмы без жалости и стеснения, дав им возможно сохранить жизнь и совсем немного денег в обмен на добровольные процессуальные действия. Вместо этого Ющенко и Тимошенко слишком слизались близко с русаками и продались за какие-то копейки, хотя инвестиции могли получить и от порядочных людей, им предлагали деньги от честных людей, а не от кацапской мрази. Но народ вместо этих решений просто ржал над ватной пропагандой и над тупыми ватниками, которые ей верят. "Как можно верить телевизору, пускай показывают свои телепередачи, нам плевать". Ну вот и результат, миллионы людей взяли и поверили телевизору, создав все события от 2010-го года по сути только за счет пропаганды с миллиардами долларов вложений на политтехнологии.
правда в архіві який засекречений
а теперішні є
тільки вони більше компромат, чим архів
Про що йшлося в справi
Портiбно буде знову знаемитись з справою