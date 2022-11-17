Розстріл Майдану: Суд присяжних завершив розгляд справи щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану

Святошинський районний суд міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року. Орієнтовна дата проголошення судового рішення – вересень-листопад 2023 року.

Про це ідеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2022 року суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у справі проведено 320 судових засідань, з яких 10 в режимі відеоконференції, досліджено 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства.

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Також судом допитано 245 осіб (потерпілі, свідки з числа правоохоронців та протестувальників, а також інші очевидці та експерти, обвинувачені), досліджено більше 3 Тб відео та фотоматеріалів, надано десятки судових доручень, в тому числі на проведення тривалих експертиз у різних сферах, одержані дані в порядку міжнародної правової допомоги.

17 листопада 2022 року суд присяжних видалився до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Зазначається, що інформація щодо орієнтовної дати проголошення судового рішення буде додатково розміщена на сайті суду, очікуваний період – вересень-листопад 2023 року.