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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Розстріл Майдану: Суд присяжних завершив розгляд справи щодо вбивств 20 лютого під час Євромайдану

беркут

Святошинський районний суд міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року. Орієнтовна дата проголошення судового рішення – вересень-листопад 2023 року.

Про це ідеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2022 року суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у справі проведено 320 судових засідань, з яких 10 в режимі відеоконференції, досліджено 48 епізодів вбивств та 80 епізодів замахів на вбивства.

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Також судом допитано 245 осіб (потерпілі, свідки з числа правоохоронців та протестувальників, а також інші очевидці та експерти, обвинувачені), досліджено більше 3 Тб відео та фотоматеріалів, надано десятки судових доручень, в тому числі на проведення тривалих експертиз у різних сферах, одержані дані в порядку міжнародної правової допомоги.

17 листопада 2022 року суд присяжних видалився до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Зазначається, що інформація щодо орієнтовної дати проголошення судового рішення буде додатково розміщена на сайті суду, очікуваний період – вересень-листопад 2023 року.

Автор: 

Беркут (533) суд (11736) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+25
Так Zeкоманда вже всіх вбивць Євромайданівців відпустила в парашию. До чого цей цирк з судами? Вже час саму Zeкоманду саджати
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17.11.2022 22:21 Відповісти
+20
Чудова імітація. Як раз Портнова відпустила Зевлада, а його викормиши типу Татарова, сидять у кабінетах. Ну і Єрмак - права рука рига Єльбруса Тадеєва- керівника антимайдану
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17.11.2022 22:20 Відповісти
+8
Судьи Вовка - российская агентура - готовила к 24 февраля решение о незаконном отстранении от власти Януковича
Посмотрите - каких идиотов они сейчас с себя ставят. Крышуют их Ермак с Татаровым, а также Портнов.
Наши воины жизни отдают за свободу и независимость Украины, а пророссийская судебная мафия сидит в самом центре Киева.
Если власть в сговоре с этой судебной бандой, тогда надеюсь придет время снайперов ВСУ - они у нас одни из лучших в мире - эти судьи такие же предатели, как Стремоусов, Сальдо и Балицкий, просто враг в Киев не зашел, хотя они ждали и надеялись аж до апреля.

Кто и как в Украине помогал «восстановить» Януковича?
https://www.youtube.com/watch?v=VnCxPp-m6gU
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17.11.2022 22:29 Відповісти
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Чудова імітація. Як раз Портнова відпустила Зевлада, а його викормиши типу Татарова, сидять у кабінетах. Ну і Єрмак - права рука рига Єльбруса Тадеєва- керівника антимайдану
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17.11.2022 22:20 Відповісти
Примитивна імітація.
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17.11.2022 22:22 Відповісти
Я там был, просто для исключения вопросов. Вопрос один - С *** мы такие долбоебы?
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18.11.2022 00:34 Відповісти
Да не долбоёбы вы.
Просто "Всякую https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи"(с) Томас Карлейль.
Так было, так есть и так будет.
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18.11.2022 06:13 Відповісти
Так Zeкоманда вже всіх вбивць Євромайданівців відпустила в парашию. До чого цей цирк з судами? Вже час саму Zeкоманду саджати
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17.11.2022 22:21 Відповісти
Герої не вмирають..
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17.11.2022 22:28 Відповісти
Судьи Вовка - российская агентура - готовила к 24 февраля решение о незаконном отстранении от власти Януковича
Посмотрите - каких идиотов они сейчас с себя ставят. Крышуют их Ермак с Татаровым, а также Портнов.
Наши воины жизни отдают за свободу и независимость Украины, а пророссийская судебная мафия сидит в самом центре Киева.
Если власть в сговоре с этой судебной бандой, тогда надеюсь придет время снайперов ВСУ - они у нас одни из лучших в мире - эти судьи такие же предатели, как Стремоусов, Сальдо и Балицкий, просто враг в Киев не зашел, хотя они ждали и надеялись аж до апреля.

Кто и как в Украине помогал «восстановить» Януковича?
https://www.youtube.com/watch?v=VnCxPp-m6gU
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17.11.2022 22:29 Відповісти
Якому ще отстраненії? Про поновлення на посаді Януковича уже майже оприлюднили прийняте цим судом рішення
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18.11.2022 11:24 Відповісти
"Святошинський районний суд міста Києва завершив судовий розгляд справи "Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану", який тривав з травня 2016 року. Орієнтовна дата проголошення судового рішення - вересень-листопад 2023 року."
Такий великий час потрібен щоб безпечно перевести грощі на рахунки присяжних?
Якщо розгляд завершено, то в присяжних вже має бути зараз якась особиста думка.
Чому не можна через тиждень винести вирок?
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17.11.2022 22:30 Відповісти
А чому не в березні 2024 ? Якраз в канун переобрання ***** президентом РФ
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18.11.2022 07:02 Відповісти
Не случайно Параша 20.02.2014 провозгласила датой начала войны против Украины.
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17.11.2022 22:31 Відповісти
Бред какой-то. Убийц следует задерживать по горячим следам, а не тянуть время. Лучше бы отменили это позорное метание бисера, на которые наверняка ушло много бюджетных средств, и выплатили бы соразмерно всем пострадавшим и родственникам погибших героев та хоть по миллиону долларов просто так. Как раз на имитацию расследования столько денег и ушло.

Просто в 2005-08ых годах были все возможности принять правильные решения. Просто скопировать то, что уже сделала Польша и Литва, например. Вычистить коммунякскую заразу под корень, вычистить всю руснявую пропаганду, выкинуть на помойку всех мусоров (ведь они нарушили присягу верности народу Украины все до единого тогда, выполняя заведомо преступные приказы и разгоняя мирные собрания) и конечно Януковича арестовать чуть ли не за десять статей уголовного кодекса. И начать чистить олигархов Кучмы без жалости и стеснения, дав им возможно сохранить жизнь и совсем немного денег в обмен на добровольные процессуальные действия. Вместо этого Ющенко и Тимошенко слишком слизались близко с русаками и продались за какие-то копейки, хотя инвестиции могли получить и от порядочных людей, им предлагали деньги от честных людей, а не от кацапской мрази. Но народ вместо этих решений просто ржал над ватной пропагандой и над тупыми ватниками, которые ей верят. "Как можно верить телевизору, пускай показывают свои телепередачи, нам плевать". Ну вот и результат, миллионы людей взяли и поверили телевизору, создав все события от 2010-го года по сути только за счет пропаганды с миллиардами долларов вложений на политтехнологии.
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17.11.2022 22:32 Відповісти
долго, ужасно долго вся эта бюрократия. Был бы частный сыск, за год бы все определили. Виновники скоро от старости умрут.
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18.11.2022 00:03 Відповісти
Карний Кодекс складався по лєкалам Портнова
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18.11.2022 00:29 Відповісти
Не карний, а кримінально-процесуальний. Учі матчасть порохобот
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18.11.2022 11:27 Відповісти
А де ти таке бачив щоб євреї на публіці перед гоями- українцями судили своїх одноплемінників -олігархів. Ця справа вирішується тільки по-сімейному
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18.11.2022 07:05 Відповісти
заспокою всіх
правда в архіві який засекречений
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17.11.2022 22:36 Відповісти
архіви давно знищені.
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17.11.2022 22:46 Відповісти
"Не прошло і пол года"
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17.11.2022 22:54 Відповісти
сссровські
а теперішні є
тільки вони більше компромат, чим архів
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17.11.2022 22:57 Відповісти
Когда будут линчевать Дерьмака и Татарова? В сентябре- ноябре 2023 года? Портнова успеют отловить?
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17.11.2022 23:13 Відповісти
Вже нікада. ЗЕбариги знімуть серіальчик про 'ЗЕмаршала перемоги' і люмпен буде плескати в долоні. Фронтовиків знов почнуть саджати як було у 2019-2021
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18.11.2022 00:31 Відповісти
Я знаю що вони постановлять. ,,Ніхто нє віноват. Люди самі повбивались"
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17.11.2022 23:22 Відповісти
ще рік? це жарт?
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18.11.2022 00:51 Відповісти
Якщо я день не вийду на роботу, мені за цей день не заплатят. А цим ледащим, які 6 років тягнуть кота за хвіст, виплачують по повній. Де справедливість?
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18.11.2022 01:21 Відповісти
У БОГОВИБРАНОСТІ
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18.11.2022 07:06 Відповісти
До вересня 2023 року вони забудуть
Про що йшлося в справi
Портiбно буде знову знаемитись з справою
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18.11.2022 08:14 Відповісти
Работают просто в турбо-режиме, не покладая рук.Не прошло и 10 лет, а приговор уже на подходе!!
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27.04.2023 20:42 Відповісти
 
 