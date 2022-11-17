У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму, - депутат ЄП Кубілюс
Політичні групи Європейського парламенту в четвер узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.
Про це оголосив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", – заявив він.
За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".
Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.
Топ коментарі
+25 Бенина Мама
показати весь коментар17.11.2022 22:47 Відповісти Посилання
+25 Виктор Дийнега
показати весь коментар17.11.2022 22:53 Відповісти Посилання
+19 Super Gut
показати весь коментар17.11.2022 22:46 Відповісти Посилання
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а Моцковия сама и есть террорист, действующий за свой счёт.
якщо Європарламент , під час сесії 21-24 листопада визнає кацапстан
державою-спонсором тероризму ‼️‼️
А сама рашка - держава терорист, така сама як ІГІЛ, де масово вбивали невинних людей, і влаштовували жорстокі показові страти