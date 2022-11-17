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У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму, - депутат ЄП Кубілюс

європарламент

Політичні групи Європейського парламенту в четвер узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.

Про це оголосив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент наступного тижня розгляне визнання Росії терористичною державою

За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Автор: 

Європарламент (1054) росія (65994) тероризм (2868) Кубілюс Андрюс (56)


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Топ коментарі
+25
******** является не только спонсором терроризма, но и 100% страной- террористом, поэтому она и весь её вонючий биомусор вместо населения подлежат полному и поголовному уничтожению с применением всех видов ОМП. КНДР и Ирану приготовиться, а Китаю взять на заметку.
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17.11.2022 22:47 Відповісти
+25
Никаких переговоров и никаких поблажек - ни одной секунды военной или политической передышки болотным упырям не давать. Как говорилось еще в феврале этого года - каждый дюйм украинской земли должен превратится в Ад для русских мразей. Каждое зерно из украинского колоса должно превратится в смертельный Яд для оккупантов. Чтобы даже их потомки через три поколения, ссались от упоминания об Украине.
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17.11.2022 22:53 Відповісти
+19
Не пройшло і десяти "Буч" аби у ЄС визнали очевидні речі.
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17.11.2022 22:46 Відповісти
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до речі, сьогоднішнє рішення в Гаазі, маленький камінчик на шальки терезів про позитивне рішеня цього загальновідомого факту
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17.11.2022 22:44 Відповісти
Не пройшло і десяти "Буч" аби у ЄС визнали очевидні речі.
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17.11.2022 22:46 Відповісти
Да, размяк Запад, стал желеобразным за 76 лет мирных лет...
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18.11.2022 00:46 Відповісти
******** является не только спонсором терроризма, но и 100% страной- террористом, поэтому она и весь её вонючий биомусор вместо населения подлежат полному и поголовному уничтожению с применением всех видов ОМП. КНДР и Ирану приготовиться, а Китаю взять на заметку.
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17.11.2022 22:47 Відповісти
Да, пральна...просто визнання держ.-терористом потребує додаткових процедур...
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17.11.2022 22:53 Відповісти
Так я о них и пишу, чтобы 2 раза не вставать...
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17.11.2022 22:54 Відповісти
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17.11.2022 23:00 Відповісти
А про страну террорист признали только 5 стран в мире
Это для всех табу
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17.11.2022 23:19 Відповісти
Парашу надо не признавать, а уничтожать.
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17.11.2022 23:24 Відповісти
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18.11.2022 08:23 Відповісти
Какой к чёрту спонсор? Спонсор терроризма - это тот, кто спонсирует какого-то другого террориста :

а Моцковия сама и есть террорист, действующий за свой счёт.
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18.11.2022 00:29 Відповісти
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18.11.2022 08:21 Відповісти
А Угорщина, ****, проти.
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17.11.2022 22:52 Відповісти
Никаких переговоров и никаких поблажек - ни одной секунды военной или политической передышки болотным упырям не давать. Как говорилось еще в феврале этого года - каждый дюйм украинской земли должен превратится в Ад для русских мразей. Каждое зерно из украинского колоса должно превратится в смертельный Яд для оккупантов. Чтобы даже их потомки через три поколения, ссались от упоминания об Украине.
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17.11.2022 22:53 Відповісти
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17.11.2022 22:55 Відповісти
Какие к бесам поблажки? Бавовна в Крыму)))) Влупили по аэродрому Джанкоя..... Вопрос знатокам))) ЧЕМ?
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18.11.2022 00:14 Відповісти
головне щоб цей рядок не розчинився в стурбованості про пику ***** .
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17.11.2022 22:55 Відповісти
Ты хочешь знать как у нас делишки? Отлично - есть вода, газ, свет и интернет. Иногда мы подпаливаем свечки за упокой рашистов - этих свечек сотни тысяч - никого не забыли, на каждого иванушку полудурка свечка есть. Есть репарации в суме 10 триллионов долларов и эта сума с каждым днем увеличивается на 50 лярдов. Мы ставим раком непобедимую армию, которая убегает не совсем успешно от нашей скромной армии. А рядом с нами подыхает старый потрепанный медведь шкуру которого мы уже поделили.
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17.11.2022 23:03 Відповісти
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17.11.2022 22:57 Відповісти
Що значить країною - спонсором? Треба визнавати країною - терористом.
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17.11.2022 23:00 Відповісти
А тоді вже всіх,хто купляє у раші газ-нафту, визнати спонсором
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17.11.2022 23:28 Відповісти
Це вони так потихеньку навшпиньках підкрадаються. А як бахне по європі ядерною бомбою, тоді може й терористом визнають.
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17.11.2022 23:33 Відповісти
Так там і те і друге - тексті під заголовком почитайте
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18.11.2022 01:24 Відповісти
Стесняюсь спросить - и кого она спонсирует?
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17.11.2022 23:05 Відповісти
Начиная от армии и заканчивая СМИ.
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17.11.2022 23:10 Відповісти
Армии ирана и сми кндр?
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17.11.2022 23:24 Відповісти
Террористические организации "вс рф" и вагнер, "росгвардию", банду ахмат-3,14дор. Могу продолжить...
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17.11.2022 23:34 Відповісти
Согласен. Чо будем делать?
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17.11.2022 23:39 Відповісти
Я не знаю, шо значит это ваше русское "чО".
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17.11.2022 23:41 Відповісти
Пардон, я всьо пишу для кацапов, которые с упорством мышей, грызущих кактус, читают этот паблик
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17.11.2022 23:45 Відповісти
Только это между нами
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17.11.2022 23:49 Відповісти
Ну, кроме автоматчиков на мотоциклах
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17.11.2022 23:43 Відповісти
Террористический лепрозорий
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17.11.2022 23:05 Відповісти
Ну все..... давно пора, телились 9 месяцев. Вот теперь оркам трындец.
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17.11.2022 23:08 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь. І сподіваюсь також шо це визнання не залишиться тільки словами, а й підтвердеться ділом
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17.11.2022 23:19 Відповісти
А рашка кучу вета наложить? Чи там у неї нема цього права?
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17.11.2022 23:28 Відповісти
Рашка може тільки велику купу наложити собі в штанці ,
якщо Європарламент , під час сесії 21-24 листопада визнає кацапстан
державою-спонсором тероризму ‼️‼️
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18.11.2022 00:14 Відповісти
Спонсори якраз сидять в ЄС и КНР. Бо це вони напічкали рашку технологіями, і Ізраіль.
А сама рашка - держава терорист, така сама як ІГІЛ, де масово вбивали невинних людей, і влаштовували жорстокі показові страти
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18.11.2022 00:43 Відповісти
Яким спонсором тероризму? Це алькаїда, іділ, фистий фашизм, та талія в одному флаконі.
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18.11.2022 06:27 Відповісти
eh, pryurochyty by zapusk *********** raket po raketnym bazam rashi do tsiyeyi daty
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18.11.2022 06:59 Відповісти
Якась дурня, типу хтось там терорист, а ми тут ні причому-"ми тільки денюжку даємо, а куди вона йде..." Країна -терорист, таке має бути формулювання, але тоді їм прийдеться приймати зовсім інші рішення...а вони ссать. От з того і виходимо.
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18.11.2022 07:02 Відповісти
Як би це було зроблено ще під час Чеченської війни, то не було би усього наступного. можливо. Ці сучі саркозі й меркелі довели до нинішньої ситуації.
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18.11.2022 11:55 Відповісти
 
 