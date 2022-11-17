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Ми скептично ставимося до інформації про розробку Іраном гіперзвукових ракет, - Пентагон

іран

Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень про те, що Іран розробив гіперзвукову ракету та готується до її випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало слова командувача повітряно-космічними силами Революційної гвардії, який заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету.

"Ми бачили підтверджені повідомлення, які надходять з Ірану, але ми, як і раніше, скептично ставимося до цих повідомлень", - заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.

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Автор: 

Іран (2066) Пентагон (1437) ракети (4066)


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Топ коментарі
+12
Когда в ближайшее время Иран ****** гиперзвуковой ракетой (очень похожей на "кинжал") по Израилю, я спрошу
"Міллі, що з вашим обличчям?".
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17.11.2022 22:58 Відповісти
+7
А потім буде як завжди: Oops!
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17.11.2022 23:08 Відповісти
+5
Заяви їбанутих потрібно сприймати всерйоз.
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17.11.2022 23:00 Відповісти
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Когда в ближайшее время Иран ****** гиперзвуковой ракетой (очень похожей на "кинжал") по Израилю, я спрошу
"Міллі, що з вашим обличчям?".
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17.11.2022 22:58 Відповісти
Тепер зрозуміло все стає...
Рашка в обмін на дрони передала технології з виробництва гіперзвукових ракет
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17.11.2022 23:03 Відповісти
А толку, у Ирана нет инфраструктуры для подобного.
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17.11.2022 23:27 Відповісти
кинжал это условно гиперзвуковая ракета и лишь потому,что большая часть её полёта,проходит вне плотных слоёв атмосферы. когда же ей приходится на подходе к цели входить в плотные слои атмосферы,то скорость её значительно падает,чтобы не сгореть.
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17.11.2022 23:06 Відповісти
Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. Генералы редко смеются на камеру.
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18.11.2022 00:40 Відповісти
Заяви їбанутих потрібно сприймати всерйоз.
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17.11.2022 23:00 Відповісти
никто ещё не переплюнул законы тепломеханики. гиперзвук это скорость от 6 мах. 1 мах=340м/с. 6 мах->2000м/с...при такой скорости нагрев ракеты будет очень быстрым,а чем поглотить тепло? а нечем,ну не поставишь же радиатор от копейки...
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17.11.2022 23:02 Відповісти
Насколько я знаю МБРы летят со скоростью 20000км/ч. Или я что-то путаю?
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17.11.2022 23:05 Відповісти
Гіперзвук в тропосфері мається ввиду. Зрозуміло що внизу швидкість падає до адекватної, інакше згорить як метеор
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17.11.2022 23:05 Відповісти
совершенно верно. но народ,слабо знает физику,а потому уверен в том,что так званая ракета летит на гиперзвуке от начала до конца.
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17.11.2022 23:09 Відповісти
Який висновок? На велику відстань вона не полетить, бо згорить.
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17.11.2022 23:09 Відповісти
нет...лететь она будет так далеко,насколько ей хватит топлива. но на гиперзвуке только выше 15 км. а при подходе к цели,где ей придётся опуститься до 0,5-1,5 км,она гасит скорость,до приемлемой,то есть до 2-2,5 мах.
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17.11.2022 23:13 Відповісти
Розробить вони їх не розроблять, а от вимінять у свинособак на шахіди можуть...
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17.11.2022 23:04 Відповісти
А потім буде як завжди: Oops!
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17.11.2022 23:08 Відповісти
Да, да.
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17.11.2022 23:28 Відповісти
Може, ви також скептично ставились до руху "Талібан" в Афганістані. Проте ви звідти тактично з'їбались, а таліби досі бігають по горах, обвішані покинутою вами зброєю і амуніцією
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17.11.2022 23:30 Відповісти
Ракеты будут российскими - важно отслеживать их доставку (например, на кораблях с тем же зерном).
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18.11.2022 00:02 Відповісти
They don't develop it - the tech is being transferred by Russia. The same way all ICBM and hypersonic tech was transferred to China and N Korea. The rogue states are flocking together and, if not effectively isolated, they will eventually prevail. With Iran about to get this tech, Israel should worry the most.
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18.11.2022 00:48 Відповісти
According to the Baiden administration, they're skeptical about Iran being able to devlop hypersonic missiles. Oh yeah? How about China? Are they skeptical about them, too? The CIA wasn't even aware of the Chinese successfully testing their first hypersonic missile. And it gets even better. The missle flew over the US without being detected by US radar systems. What this means is that the commies now have the technhology enabling them to bypass any air defences that the US currently has. And that, in turn, brings us to the conclusion that the number one country in the world is effectively defenceless...
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18.11.2022 08:17 Відповісти
Коли московити передадуть ядерну зброю та технології гіперзвукових ракет, тоді США трішки по іншому заспівають
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18.11.2022 05:19 Відповісти
Скажу словами обдрестовича "...ми ********"
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18.11.2022 06:54 Відповісти
 
 