Ми скептично ставимося до інформації про розробку Іраном гіперзвукових ракет, - Пентагон
Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень про те, що Іран розробив гіперзвукову ракету та готується до її випробувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало слова командувача повітряно-космічними силами Революційної гвардії, який заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету.
"Ми бачили підтверджені повідомлення, які надходять з Ірану, але ми, як і раніше, скептично ставимося до цих повідомлень", - заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.
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