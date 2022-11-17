Ми скептично ставимося до інформації про розробку Іраном гіперзвукових ракет, - Пентагон

Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень про те, що Іран розробив гіперзвукову ракету та готується до її випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало слова командувача повітряно-космічними силами Революційної гвардії, який заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету.

"Ми бачили підтверджені повідомлення, які надходять з Ірану, але ми, як і раніше, скептично ставимося до цих повідомлень", - заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.

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