УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11892 відвідувача онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
1 492 11

Вирок у справі MH17 - основа, щоб засудити винних вищого рівня за злочин агресії проти України, - Зеленський

зеленський

Рішення суду в Гаазі у справі збитого літака рейсу MH17 доводить, що кожен злочин отримає свою юридичну відповідь.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливе рішення сьогодні ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський боїнг у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін. І обовʼязково настане день, коли вони почнуть відбувати покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені.

Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави", - наголосив Зеленський.

"Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири й політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Нідерландах підтвердив, що Боїнг MH17 збили з підконтрольної РФ території

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

17 листопада 2022 року Окружний суд в Гаазі встановив, що пасажирський літак MH17 збили з території "ЛДНР", яка підпорядковувалася Росії. 

Також читайте: Це "політичне замовлення", - МЗС РФ про вирок суду в Гаазі по МН17

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Ну Цемаха ти врятував. Маладєтс.
показати весь коментар
17.11.2022 23:35 Відповісти
+7
саме тому ми віддали путіну Цемаха
показати весь коментар
17.11.2022 23:13 Відповісти
+7
Вот видео, где Беня шутит про сбитый Боинг:
https://www.youtube.com/watch?v=kT4wsI_7NCs
Дело не в том, что он поц и прикалывается над смертью сотен людей.
Их ему типа таки жалко, но глядя на его довольное япло, всё понятно...
Но главное в том, с кем это чмо по-дружески говорит. С Губаревым.
показати весь коментар
17.11.2022 23:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=q07dm6lPs2k
показати весь коментар
17.11.2022 23:12 Відповісти
саме тому ми віддали путіну Цемаха
показати весь коментар
17.11.2022 23:13 Відповісти
Вавочка сподівався зазирнути ***** вглаз.
показати весь коментар
17.11.2022 23:20 Відповісти
Не "ми", а конкретні люди біля влади
показати весь коментар
17.11.2022 23:29 Відповісти
Вот видео, где Беня шутит про сбитый Боинг:
https://www.youtube.com/watch?v=kT4wsI_7NCs
Дело не в том, что он поц и прикалывается над смертью сотен людей.
Их ему типа таки жалко, но глядя на его довольное япло, всё понятно...
Но главное в том, с кем это чмо по-дружески говорит. С Губаревым.
показати весь коментар
17.11.2022 23:19 Відповісти
Губарев поддержал Зеленского:
"ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским

ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ Е" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ

https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
показати весь коментар
17.11.2022 23:32 Відповісти
Ну Цемаха ти врятував. Маладєтс.
показати весь коментар
17.11.2022 23:35 Відповісти
Коли вже тобі буде оголошено вирок за здачу Херсону, колабораціонізм і корупцію, мерзенний ти виродок. Скільки вже трансформаторів закупило без тендеру по завищених цінах?
показати весь коментар
18.11.2022 01:17 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 03:01 Відповісти
Якщо до вас підійде ваша дитина і запитає: а чим в Україні займається Верховний головнокомандувач, вам навіть не потрібно буде гуглити достовірну інформацію. В Україні державою керує другосортний актор із шапіто каломойше, тому відповідь дитині буде дуже проста і очевидна - "знімає відосіки". Бо по факту, окрім вечірніх відосіків, а також відосіків із світовими лідерами і знаменитостями, чотирижди відкосивший від служби, більше нічого не робить.
показати весь коментар
18.11.2022 07:15 Відповісти
 
 