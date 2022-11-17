Вирок у справі MH17 - основа, щоб засудити винних вищого рівня за злочин агресії проти України, - Зеленський

Рішення суду в Гаазі у справі збитого літака рейсу MH17 доводить, що кожен злочин отримає свою юридичну відповідь.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливе рішення сьогодні ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський боїнг у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін. І обовʼязково настане день, коли вони почнуть відбувати покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені.

Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави", - наголосив Зеленський.

"Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири й політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить", - зазначив президент.

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

17 листопада 2022 року Окружний суд в Гаазі встановив, що пасажирський літак MH17 збили з території "ЛДНР", яка підпорядковувалася Росії.

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