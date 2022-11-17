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Новини Санкції проти Росії
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Санкції проти РФ довели європейську економіку до рецесії, їх автори мають піти у відставку, - МЗС Угорщини

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти Росії, запроваджену після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Глава угорського МЗС заявив, що Європейський Союз мав якось зреагувати після початку повномасштабної війни в Україні та дав "найгіршу з можливих відповідей", запровадивши санкції проти РФ.

Він пояснив свою логіку тим, що Брюссель пообіцяв за допомогою санкцій поставити російську економіку на коліна, що допоможе якнайшвидше завершити війну. "Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", – додав Сійярто.

Очільник угорського МЗС вважає, що ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якось виправдати власні помилкові та шкідливі рішення, адже "сказати, що санкції – це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".

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Сійярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".

Автор: 

Угорщина (2337) санкції (12085) Євросоюз (13639) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+61
*****!
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17.11.2022 23:32 Відповісти
+60
скоро вам ******* самим санкций за иран накинут....****** может и хотели закарпатье но их за день тро львова ********)
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17.11.2022 23:32 Відповісти
+54
мне интересно, но весь мир нет ни 1 человека с яйцами, чтобы заткнуть хлебало этому дегенерату?? это ж уже не путин с ядерной бомбой... тупое, дурное, омерзительное чмо...
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17.11.2022 23:34 Відповісти
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Доки це буде продовжуватись? Скільки ще мадьярня буде перетворювати все на абсурд?
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18.11.2022 06:59 Відповісти
Якщо мадярам так не подобається політика європейського союзу, то якого хєра вони там роблять? Побудували б успішну країну без європейаьких мільярдів. Чи може мадярщина не така вже і успішна країна, якщо не може жити без євродотацій?!!
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18.11.2022 07:18 Відповісти
Сколько ещё Евросоюз будет терпеть этих ********* конченых.
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18.11.2022 07:46 Відповісти
От цікаво - а якщо ми приєднаємо мадярщину до Закарпаття? Бо ці уйобіки вже дістали
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18.11.2022 07:52 Відповісти
мадьярский сучёнок на зарплате у кремлядей
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18.11.2022 07:56 Відповісти
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18.11.2022 09:07 Відповісти
пнх мадьярский *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2022 08:17 Відповісти
мадяры забыли как их лупили комуняки.это не маразм это деньги.
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18.11.2022 08:22 Відповісти
Пора этому ****** дать *****,по другому никак
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18.11.2022 08:26 Відповісти
Лешить мадьяров денег от Евросоюза и пусть свою экономику реанимируют как могут
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18.11.2022 09:07 Відповісти
Вони цих сціяртів порвуть моментально
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18.11.2022 09:10 Відповісти
Угорці мають піти на *** з Європейського Союзу.
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18.11.2022 09:38 Відповісти
Значить усе правильно робиться - ворог кричит про те, де йому болить! Хороший хлопець цей Сійярто, усе нам розкаже))
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18.11.2022 09:43 Відповісти
Почему для этих кретинов до сих пор идет нефть через Украину?
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18.11.2022 10:12 Відповісти
Для чого ЄВРОСОЮЗУ фінансувати проращиський САТЕЛІТ на 15 мільярдів євро...???!!!
"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Сателіт - держава, формально незалежна, але фактично підпорядкована іншій державі." https://uk.wikipedia .
Мадьяри вже давно стали другою платформою "НЕПОТОПЛЯЄМОГО АВІОНОСЦІ ФСБешної агентури у Європу і з Європи та підоруzzким ХАБОМ КОНТРОБАНДИ для переправляння наркотиків, тютюноих виробів, нелегалів, повій та трудових рабів до Італії, Іспанії, Австрії, Німеччини, Франції та Данії...!!!
МАДЬЯРІЯ країна йовбаків, смердючих овець, баранів та віслюків, перетворилася на транснаціональний бандитсько-військовий розвідувальний ХАБ підороzії, який чомусь явно НЕ БАЧУТЬ, або НЕ ХОЧУТЬ БАЧИТИ у Європарламенті...!!!
Чому ЄВРОПАРЛАМЕНТ нехтує заслуховування висновків СПЕЦСЛУЖБ та РОЗВІДКИ перед виділенням коштів країні цих ЙОВБАКІВ...!!!
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18.11.2022 15:43 Відповісти
Мал клоп, да вонюч.
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18.11.2022 17:54 Відповісти
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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21.11.2022 05:28 Відповісти
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