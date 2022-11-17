Санкції проти РФ довели європейську економіку до рецесії, їх автори мають піти у відставку, - МЗС Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти Росії, запроваджену після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.
Глава угорського МЗС заявив, що Європейський Союз мав якось зреагувати після початку повномасштабної війни в Україні та дав "найгіршу з можливих відповідей", запровадивши санкції проти РФ.
Він пояснив свою логіку тим, що Брюссель пообіцяв за допомогою санкцій поставити російську економіку на коліна, що допоможе якнайшвидше завершити війну. "Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", – додав Сійярто.
Очільник угорського МЗС вважає, що ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якось виправдати власні помилкові та шкідливі рішення, адже "сказати, що санкції – це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".
Сійярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".
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"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Сателіт - держава, формально незалежна, але фактично підпорядкована іншій державі." https://uk.wikipedia .
Мадьяри вже давно стали другою платформою "НЕПОТОПЛЯЄМОГО АВІОНОСЦІ ФСБешної агентури у Європу і з Європи та підоруzzким ХАБОМ КОНТРОБАНДИ для переправляння наркотиків, тютюноих виробів, нелегалів, повій та трудових рабів до Італії, Іспанії, Австрії, Німеччини, Франції та Данії...!!!
МАДЬЯРІЯ країна йовбаків, смердючих овець, баранів та віслюків, перетворилася на транснаціональний бандитсько-військовий розвідувальний ХАБ підороzії, який чомусь явно НЕ БАЧУТЬ, або НЕ ХОЧУТЬ БАЧИТИ у Європарламенті...!!!
Чому ЄВРОПАРЛАМЕНТ нехтує заслуховування висновків СПЕЦСЛУЖБ та РОЗВІДКИ перед виділенням коштів країні цих ЙОВБАКІВ...!!!
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg