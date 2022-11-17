4950 українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях посмертно, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом від 24 лютого вже понад 32 тисячі українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях, 4950 із них – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це наголосив президент у вечірньому зверненні 17 листопада.

"Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу", – підкреслив Зеленський.

Українська влада не розкриває загального числа захисників, що загинули у повномасштабній війні Росії проти України.

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