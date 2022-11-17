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Новини
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4950 українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях посмертно, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом від 24 лютого вже понад 32 тисячі українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях, 4950 із них – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це наголосив президент у вечірньому зверненні 17 листопада.

"Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу", – підкреслив Зеленський.

Українська влада не розкриває загального числа захисників, що загинули у повномасштабній війні Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ у 10 разів перевищують українські, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) втрати (4443)


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Топ коментарі
+21
А за какие подвиги награждены кошевой с пикаловым? А Старух со своей сосалкой?
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17.11.2022 23:43 Відповісти
+9
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18.11.2022 00:00 Відповісти
+8
Всім полеглим вічна пам*ять і шана...
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18.11.2022 00:39 Відповісти
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А за какие подвиги награждены кошевой с пикаловым? А Старух со своей сосалкой?
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17.11.2022 23:43 Відповісти
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17.11.2022 23:59 Відповісти
А скільки нагородили ''лівих'',які не заслужили?
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17.11.2022 23:57 Відповісти
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18.11.2022 00:00 Відповісти
"Чим глибше у вулик - тим зліші бджоли" Вони розбудили "бжіл"
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18.11.2022 09:14 Відповісти
Байден отказался разговаривать с Зеленским после ракетного удара по Польше

https://militarymonitoring.com/biden-refused-to-talk-to-zelensky-after-poland-missile-strike-cnn/
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18.11.2022 00:22 Відповісти
Почитал то что ты наваял. Возникла мысль - почему от твоего творчества там смердит лаптями с онучами, щами и Парашей. Посмотрел дату твоей регистрации - вопрос о едва уловимом треньканье балалайки с вонью отпал сам собой. До чего же вы примитивные, как опарыши в параше. Впрочем почему КАК?
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18.11.2022 08:21 Відповісти

привет читатель-- это всего информация. У тебя вот такой вывод
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18.11.2022 09:09 Відповісти
Да не вывод, а констатация ФАКТА. Воняющего Парашей факта.
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18.11.2022 15:44 Відповісти
ну что тебе скажу -- мозгов нет,считай калека - это про тебя зольдат (аналитик мля..гыыы)
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18.11.2022 17:03 Відповісти
Всім полеглим вічна пам*ять і шана...
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18.11.2022 00:39 Відповісти
Страшно навіть подумати - скільки ж тоді взагалі вбитих...
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18.11.2022 01:38 Відповісти
На відміну від держави Ізраіль де катастрофічно не вистачає людей, жінки в армії України не від хорошого життя 🇺🇦 🇮🇱
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18.11.2022 02:08 Відповісти
виродок, який планомірно знищував армію всі 2.5 роки, який готувався до шашликів з грудня 2021-го, а не до війни, тепер нагороджує полеглих. ****, яка ця тварюка кончена і мерзенна! пригадую той випадок з "особистим контролем" із сержантом Журавлем, який помер у страшних муках; а після 24.02 скільки десятків тисяч українців загинуло із-за тупорилої самовпевненноості цього клоунського імбіцила для якого піар і корупційні оборудки набагато важливіші, ніж доля громадян України. Як же хочеться аби разом з куйлом і ця зелена потвора здихала довго і в страшенних муках за всі злочини проти людей України, які він допустив і під час свого бездарного правління.
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18.11.2022 07:08 Відповісти
Живой рас**й , ставший причиной смертей , считает мёртвых (из-за него) героев.
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18.11.2022 08:43 Відповісти
 
 