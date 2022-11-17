4950 українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях посмертно, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом від 24 лютого вже понад 32 тисячі українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях, 4950 із них – посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це наголосив президент у вечірньому зверненні 17 листопада.
"Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу", – підкреслив Зеленський.
Українська влада не розкриває загального числа захисників, що загинули у повномасштабній війні Росії проти України.
Топ коментарі
+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.11.2022 23:43 Відповісти Посилання
+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 00:00 Відповісти Посилання
+8 джефф картер
показати весь коментар18.11.2022 00:39 Відповісти Посилання
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https://militarymonitoring.com/biden-refused-to-talk-to-zelensky-after-poland-missile-strike-cnn/
привет читатель-- это всего информация. У тебя вот такой вывод