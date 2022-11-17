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Росія намагається завадити створенню міжнародного трибуналу: працюють з кожною країною, - Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що однією з причин того, що досі не був створений міжнародний трибунал проти Росії, є те, що сама РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чому досі не був створений міжнародний трибунал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На мій погляд, з одного боку - це і бюрократичне затягування, а з іншого — РФ максимально вставляє палки у колеса. Вони (росіяни. — Ред.) працюють з кожною країною, намагаючись не допустити створення трибуналу. З іншого боку, можу і визнати щодо деяких наших партнерів, що наразі у них немає політичної волі до створення такого трибуналу", - заявив він.

На переконання Лубінця, з такими міжнародними партнерами теж треба працювати.

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У свою чергу омбудсмен запевнив, що він, у тому числі, через свої комунікації з омбудсменами світу, буде привертати увагу до системи катівень і фільтраційних таборів, створених російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми також будемо вимагати створення нарешті окремого трибуналу щодо засудження таких дій", - підкреслив Лубінець.

Автор: 

росія (65994) трибунал (273) Лубінець Дмитро (616)


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Топ коментарі
+5
Нечего жаловаться.
Росія працює з кожною країною, а вы чем занимаетесь?

Сопли размазываете да бабки скирдуете?
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18.11.2022 00:11 Відповісти
+3
Лубінець
був одним із 59 депутатів,
що підписали подання,

на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,

що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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18.11.2022 00:13 Відповісти
+3
З таким українським "уповноваженим", Рашка добре економить на власних дипломатах!
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18.11.2022 00:19 Відповісти
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Может называть фамилии ответственных в тех странах чиновников ? Пусть знают , кто сотрудничает с рашей
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17.11.2022 23:50 Відповісти
Брысь, кацап , под лавку . И лапти не забудь



Реєстрація: 17.11.2022
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17.11.2022 23:53 Відповісти
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17.11.2022 23:54 Відповісти
Нечего жаловаться.
Росія працює з кожною країною, а вы чем занимаетесь?

Сопли размазываете да бабки скирдуете?
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18.11.2022 00:11 Відповісти
Звідки в параши раптом взялося стільки дипломатичних спроможностей за останні пару тижнів? Від них вже всі як чорт від ладана сахалися...
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18.11.2022 00:12 Відповісти
Лубінець
був одним із 59 депутатів,
що підписали подання,

на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,

що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
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18.11.2022 00:13 Відповісти
Омбундзмен ****, запиарился
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18.11.2022 00:17 Відповісти
З таким українським "уповноваженим", Рашка добре економить на власних дипломатах!
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18.11.2022 00:19 Відповісти
Верховна https://www.bbc.com/ukrainian/news-61644136 Рада звільнила з посади Людмилу Денісову за допомогою норм закону про воєнний стан. За це рішення проголосували 234 народні депутати.

Правозахисники називали звільнення Денісової неконституційним.

Експерти закликали призначити на цю посаду досвідченого правозахисника.

Проте більшість вирішила поставити омбудсменом політичну фігуру - депутата Лубінця без значних досягнень у сфері правозахисної діяльності.

Спочатку повідомлялося, що на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. За інформацією РБК-Україна, це були троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-62008930
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18.11.2022 00:21 Відповісти
По другой информации это был *** моржовый, но взяли депутата Лубінця без значних досягнень у сфері правозахисної діяльності.
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18.11.2022 00:39 Відповісти
дуже москалі переймаються. Аж не знаю як.
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18.11.2022 09:10 Відповісти
 
 