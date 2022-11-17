Росія намагається завадити створенню міжнародного трибуналу: працюють з кожною країною, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що однією з причин того, що досі не був створений міжнародний трибунал проти Росії, є те, що сама РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.
Про це він сказав у ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чому досі не був створений міжнародний трибунал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На мій погляд, з одного боку - це і бюрократичне затягування, а з іншого — РФ максимально вставляє палки у колеса. Вони (росіяни. — Ред.) працюють з кожною країною, намагаючись не допустити створення трибуналу. З іншого боку, можу і визнати щодо деяких наших партнерів, що наразі у них немає політичної волі до створення такого трибуналу", - заявив він.
На переконання Лубінця, з такими міжнародними партнерами теж треба працювати.
У свою чергу омбудсмен запевнив, що він, у тому числі, через свої комунікації з омбудсменами світу, буде привертати увагу до системи катівень і фільтраційних таборів, створених російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України.
"Ми також будемо вимагати створення нарешті окремого трибуналу щодо засудження таких дій", - підкреслив Лубінець.
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Реєстрація: 17.11.2022
Росія працює з кожною країною, а вы чем занимаетесь?
Сопли размазываете да бабки скирдуете?
був одним із 59 депутатів,
що підписали подання,
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення,
що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
Правозахисники називали звільнення Денісової неконституційним.
Експерти закликали призначити на цю посаду досвідченого правозахисника.
Проте більшість вирішила поставити омбудсменом політичну фігуру - депутата Лубінця без значних досягнень у сфері правозахисної діяльності.
Спочатку повідомлялося, що на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. За інформацією РБК-Україна, це були троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62008930