Росія намагається завадити створенню міжнародного трибуналу: працюють з кожною країною, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що однією з причин того, що досі не був створений міжнародний трибунал проти Росії, є те, що сама РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, чому досі не був створений міжнародний трибунал, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На мій погляд, з одного боку - це і бюрократичне затягування, а з іншого — РФ максимально вставляє палки у колеса. Вони (росіяни. — Ред.) працюють з кожною країною, намагаючись не допустити створення трибуналу. З іншого боку, можу і визнати щодо деяких наших партнерів, що наразі у них немає політичної волі до створення такого трибуналу", - заявив він.

На переконання Лубінця, з такими міжнародними партнерами теж треба працювати.

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У свою чергу омбудсмен запевнив, що він, у тому числі, через свої комунікації з омбудсменами світу, буде привертати увагу до системи катівень і фільтраційних таборів, створених російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми також будемо вимагати створення нарешті окремого трибуналу щодо засудження таких дій", - підкреслив Лубінець.