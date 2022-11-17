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Рада керуючих МАГАТЕ закликала Росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС

заес,аес,запорізька

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла третю з початку повномасштабного вторгнення Росії резолюцію, в якій закликала Росію припинити будь-які дії щодо ядерних об’єктів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У резолюції МАГАТЕ закликає Росію негайно вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції.

Рада керуючих "висловлює серйозне занепокоєння тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів МАГАТЕ негайно припинити всі дії щодо і на ядерних об'єктах в Україні, і наполягає, щоб Російська Федерація зробила це негайно".

Із 35 учасників Ради МАГАТЕ 24 країни проголосували за резолюцію, дві виступили проти, сім утрималися та дві були відсутні.

Росія і Китай проголосували проти резолюції, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і В'єтнам утрималися.

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Автор: 

АЕС (1157) МАГАТЕ (731) росія (65994) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+7
Китай - лайно. Нехай вони у них буде те саме, що зараз в Україні
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18.11.2022 00:14 Відповісти
+5
папірцем...і знову папірцем
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17.11.2022 23:58 Відповісти
+3
В случае игнора МАГАТЕ нанесёт удар ... себе по лбу.
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17.11.2022 23:57 Відповісти
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ню-ню...
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17.11.2022 23:52 Відповісти
Закликали? Може, ви ще сльозу пустите?
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17.11.2022 23:53 Відповісти
В случае игнора МАГАТЕ нанесёт удар ... себе по лбу.
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17.11.2022 23:57 Відповісти
папірцем...і знову папірцем
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17.11.2022 23:58 Відповісти
цікаво як це виправдовує китай ?
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18.11.2022 00:11 Відповісти
Китай - лайно. Нехай вони у них буде те саме, що зараз в Україні
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18.11.2022 00:14 Відповісти
Гопникам, мародерам, вбивцям - резолюцію..це вже повна клініка..
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16.03.2023 16:50 Відповісти
 
 