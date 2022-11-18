Захід не повинен диктувати Україні умови миру, вона зробила чіткий вибір, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Західні союзники не повинні диктувати Києву умови миру та зобов’язані визнавати: Україна воює проти Росії, щоб фактично захистити всю Європу.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час поїздки до Лондона, передає The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми не маємо бути в становищі, коли ми диктуємо Україні інші умови миру, якщо вони борються за власне виживання", – сказав Ліпавський, відповідаючи на запитання, чи розумно для України вимагати вихід на кордони 1991 року.

Чеський міністр заявив, що на кону стоять принципи ООН щодо територіальної цілісності та міжнародного правопорядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за збереження базових дипломатичних зв’язків з РФ

"Путін хоче зруйнувати принцип, згідно з яким кордони держав не змінюються грубою силою. Українці зробили чіткий вибір: вони не хочуть бути частиною імперії Москви", – сказав глава МЗС Чехії.

Він додав, що Захід має допомагати Україні у довгостроковій перспективі, бо у цій війні українці також захищають Європу.

Ліпавський також висловив впевненість, що Чехія продовжить підтримку України, нагадавши про історію своєї держави, яка потрапила під владу нацистської Німеччини, а потім Радянського Союзу.

"Свобода не дається задарма. Тому, можливо, ця зима буде суворішою. Але ціна, яку ми заплатимо за те, що не будемо вільними? Вона набагато, набагато, набагато, набагато вища", – наголосив він.