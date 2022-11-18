Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів, - МЗС Польщі
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів.
Ясіна заявив, що Польща просувається вперед у розслідуванні інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, українські експерти також будуть допущені до місця події, але, додав він, спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
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Хай летит дальше, и тода у ВСУ не будет проблем с НАТО.
У НАТО будут проблемы с Рашей.
А можно нормальным языком сказать?
Забористо накручено. Еще того гляди лет 5 разбираться будут как с самолетом.
Когда эти герои разматывали Саддама и Милошевича, делали они это без единого сомнения.
so much of історичного примиреня українців та поляків
москальскі вуха стирчать як це було сторіччями
Чому "розслідування падіння ракети", коли їх було ДВІ ракети?!!
ДЕ ДРУГА РАКЕТА?!
Я думав, що спочатку розслідування - потім офіційні заяви, а не навпаки. Але схоже ми живемо в задзеркаллі... Ну або в дурдомі.
Судячи з їхньої поведінки, ***** , ще багато чого готові спустити на тормозах....ну - ну....
Я впевнений, навіть яякщо раша-ракета влетить в палац науки та культури просто в центрі Варшави - захід зможе натиснути на Польщу, щоб та сказала що це росіяни ненавмисно і це прикрий нещасний випадок. Так то ракета повинна була по Києву летіти, а то вже нормально.
Хозяин осмотрел разбитое окно, убитого хомяка и кота и такой:
"Это было не по нам. Это случайно"
Бо той трактор з тим причепом був би десь орбіті, причому у різні боки. Навіть всі колеса вціліли та на місці лишилися.
Здається, що така розвідка показала, що відповіді не буде і що НАТО не таке вже й величне, як розказують
По-перше, бойова частина цієї ракети спрацьовує від ДИСТАНЦІЙНОГО РАДІОПІДРИВАЧА; вона не вибухає ані від дотику, ані не детонує від удару по ній, який її може лише деформувати (це ж не динаміт). Твердопаливний двигун також не вибухаєї від удару об землю (я на полігоні Емба бачив і падаючі ракети (правда, іншого типу), які від цього не детонували, і розкидані по казахському степу шматки порохових елементів твердопаливних двигунів, які при аваріях просто розліталися на друзки від падіння. Тож чималенької вирви на місці в принципі не мало б бути (бо вона свідчить, що вибух відбувся безпосередньо на поверхні). Це навіть якщо припустити, що з якоїсь причини не спрацював АВТОМАТИЧНИЙ пристрій самознищення, яким обладнують зенітні ракети (це зроблено навіть не для того, щоб когось убезпечитим на землі, а щоб у разі промаху прибрати зайву позначку з екрана РЛС, щоб не не плутати операторів).
По-друге, в ЗМІ озвучують, що ніби встановлено, що це "стара радянська ракета 70-х років виготовлення", але ЗРК С-300 БУВ ПРИЙНЯТИЙ НА ОЗБРОЄННЯ В СЕРЕДИНІ 80-х РОКІВ (тож в 70-ті такої ракети просто не існувало в природі). Я навесні 1986 р. бачив на тій же Ембі ОДНУ установку С-300, яку випробували; бачив принаймні з півкілометра, бо ближче до неї нікого не підпускали - це була тоді суперсекретна зброя. Хоча того року "Ос", "Кругів" і "Кубів", які належали стройовим лінійним частинам. Була навіть невелика кількість "Буків", на які лише починали переозброювати підрозділи армійської ППО. А ось С-300 була лише ОДНА.
«Это новый этап эскалации конфликта,
на который НАТО, как единое целое, должно реагировать»,
заявил Науседа
В бомбоубежищах картина мира будет для них более реалистичной.
а расследование в Польше ещё не законченно?
Украинские эксперты до сих пор (!) к расследованию не допущены?
Окончательного Официального заключения комиссии по расследованию до сих пор нет?
Я ничего не пропустил?