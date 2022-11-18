УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11646 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 174 46

Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів, - МЗС Польщі

ракета,польща

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів.

Ясіна заявив, що Польща просувається вперед у розслідуванні інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, українські експерти також будуть допущені до місця події, але, додав він, спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив із Рау доступ до місця падіння ракети: "Українські експерти вже у Польщі"

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Польща (8621) ракети (4066) МЗС Польщі (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Когда в следующий разбудет лететь на Польшу, не вздумайте сбивать.

Хай летит дальше, и тода у ВСУ не будет проблем с НАТО.
У НАТО будут проблемы с Рашей.
показати весь коментар
18.11.2022 01:43 Відповісти
+12
Заходу потрібна ілюзія миру і безпеки. Вони до останнього будуть заплющувати очі і повторювати "нічого не відбувається, війни не існує".
Я впевнений, навіть яякщо раша-ракета влетить в палац науки та культури просто в центрі Варшави - захід зможе натиснути на Польщу, щоб та сказала що це росіяни ненавмисно і це прикрий нещасний випадок. Так то ракета повинна була по Києву летіти, а то вже нормально.
показати весь коментар
18.11.2022 06:56 Відповісти
+9
Цікаво. Результати розслідування будуть аж через кілька днів, але офіціальна та вкрай категорична заява, що то українська ракета було ще два дні тому.
Я думав, що спочатку розслідування - потім офіційні заяви, а не навпаки. Але схоже ми живемо в задзеркаллі... Ну або в дурдомі.
показати весь коментар
18.11.2022 06:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь бред хочуть надати для простору єкспертизи
показати весь коментар
18.11.2022 01:37 Відповісти
Не зовсім ясно, що Ви написали, але в основі - погоджуюсь )))
показати весь коментар
18.11.2022 08:26 Відповісти
Когда в следующий разбудет лететь на Польшу, не вздумайте сбивать.

Хай летит дальше, и тода у ВСУ не будет проблем с НАТО.
У НАТО будут проблемы с Рашей.
показати весь коментар
18.11.2022 01:43 Відповісти
А наступного разу мене взагалі не будіть,хай все летить)
показати весь коментар
18.11.2022 02:34 Відповісти
"створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".
А можно нормальным языком сказать?

Забористо накручено. Еще того гляди лет 5 разбираться будут как с самолетом.
показати весь коментар
18.11.2022 01:47 Відповісти
Очевидно, что будут спускать на тормозах, а могли просто сказать, что атака на страну НАТО и убийство ее граждан не являются причиной для активации пятой статьи. Сплошное вранье и лицемерие.
Когда эти герои разматывали Саддама и Милошевича, делали они это без единого сомнения.
показати весь коментар
18.11.2022 07:17 Відповісти
та сказали вже офіційно, шо рекета украінська!!
показати весь коментар
18.11.2022 02:13 Відповісти
злі бандерівці поцілили С300 до Поляндії
so much of історичного примиреня українців та поляків
москальскі вуха стирчать як це було сторіччями
показати весь коментар
18.11.2022 03:55 Відповісти
А вторая чья ?
показати весь коментар
18.11.2022 10:21 Відповісти
І зразу питання:
Чому "розслідування падіння ракети", коли їх було ДВІ ракети?!!

ДЕ ДРУГА РАКЕТА?!
показати весь коментар
18.11.2022 03:28 Відповісти
ХТО ВБИВ КЕННЕДІ?!
показати весь коментар
18.11.2022 06:50 Відповісти
Цікаво. Результати розслідування будуть аж через кілька днів, але офіціальна та вкрай категорична заява, що то українська ракета було ще два дні тому.
Я думав, що спочатку розслідування - потім офіційні заяви, а не навпаки. Але схоже ми живемо в задзеркаллі... Ну або в дурдомі.
показати весь коментар
18.11.2022 06:04 Відповісти
Так ще добре, що "через кілька днів"...по літаку так взагалі сім років
показати весь коментар
18.11.2022 06:15 Відповісти
Саме це і викликає підозри та недовіру
показати весь коментар
18.11.2022 06:46 Відповісти
Саме цікаве те, що нікому на заході, правда, не потрібна....
Судячи з їхньої поведінки, ***** , ще багато чого готові спустити на тормозах....ну - ну....
показати весь коментар
18.11.2022 06:19 Відповісти
Заходу потрібна ілюзія миру і безпеки. Вони до останнього будуть заплющувати очі і повторювати "нічого не відбувається, війни не існує".
Я впевнений, навіть яякщо раша-ракета влетить в палац науки та культури просто в центрі Варшави - захід зможе натиснути на Польщу, щоб та сказала що це росіяни ненавмисно і це прикрий нещасний випадок. Так то ракета повинна була по Києву летіти, а то вже нормально.
показати весь коментар
18.11.2022 06:56 Відповісти
Все давно відомо та зрозуміло. Залишилось лише викласти цю маячню на офіційному документі та прочитати з розумним виглядом перед публікою. Дно.
показати весь коментар
18.11.2022 06:48 Відповісти
Так расследуют как будто там НЛО упал
показати весь коментар
18.11.2022 07:39 Відповісти
Ото у курилке на заводі Комуніст, 1983 рік, совдепія щойно збила південно-корейс'кій Боінґ, знаючі люди казали, шо усіо ******', зара ковбой Рейґан буде брати бика за роґа.І шо? А зе шмаркля такі мае кохонес, та *****, наші експерти, наші ЗСУ, Украіна понад усе. Мае сенс, to my mind.
показати весь коментар
18.11.2022 07:46 Відповісти
Если все охртнеть как секретно , то будут опять врать, допустите туда прессу и независимых экспертов от Украины и все будет ок. И да вопрос ,а почему через два дня , ракета осталась одна , вторую уже цыгане утащили . байден, саливан , и дуда нагло врут ракеты ПВО на земле не взрываются , от слова никогда . Не ну бывает на старте ,или при перегрузке . но там тогда должена быть и пусковая ,пусть поищут , и Украинский рассчет где то прячется Салеван ,ну ты хоть дичь не неси ,позор , как спецу..
показати весь коментар
18.11.2022 08:39 Відповісти
Коли рашка використовує по нам С-300 в режимі "земля-земля", то для цього їм переробляють піідривач.
показати весь коментар
18.11.2022 11:02 Відповісти
Летел кирпич в окно одной квартиры, попал в окно другой.
Хозяин осмотрел разбитое окно, убитого хомяка и кота и такой:
"Это было не по нам. Это случайно"
показати весь коментар
18.11.2022 09:01 Відповісти
Телеканал Настоящее время сьогодні повідомив що наших експертів....не допустили до експертизи. Дуда сказав що це порушує процедуру,участь наших експертів.... Але по обломках,по номерах можна легко встановити чия це ракета,може бути що боеголовка С-300 стояла на крилатій ракеті тощо...
показати весь коментар
18.11.2022 09:30 Відповісти
Чия ракета легко встановлюється по номеру виробу, чи її агрегата, частини. Відповідний облік вівся і ведеться у службах РАВ тощо. Можливо, з таким запізненням і допустили наших екпертів, щоб приховатиросійське походження ракети. Щоб НАТО тихенько спало, а Дуда мав можливість, в потрібний момент, дорікнути Україні.
показати весь коментар
18.11.2022 09:38 Відповісти
Це в мирні часи. Під час війни ніщо не заважає стерти всі позначки, які на ракетах здебільшого просто нанесені фарбою (здорова логіка підказує доцільність робити саме так, з різних міркувань).
показати весь коментар
18.11.2022 10:57 Відповісти
Щодо номерів агрегатів, то вони можуть бути присутні лише у супровідному формулярі (та й то не всі), який залишається де? Правильно, у того, хто її випустив (і можек бути знищений в будь-яку хвилину).
показати весь коментар
18.11.2022 11:00 Відповісти
Я звісно не фахівець зі зброї, але за останні 9 років (особливо останні 9 місяців) мабудь всі ми вже можемо розрізнити що ж воно прилітіло. З цих фото у Польщі - явно не ракета, і не С-300 (суто моя думка). Ось приклад того як воно насправді відбувається

Бо той трактор з тим причепом був би десь орбіті, причому у різні боки. Навіть всі колеса вціліли та на місці лишилися.
показати весь коментар
18.11.2022 10:05 Відповісти
Еще интересно что полицейские ищут в поле (фото было)
показати весь коментар
18.11.2022 10:14 Відповісти
Знаєте, є такий вислів - "разведка боем".
Здається, що така розвідка показала, що відповіді не буде і що НАТО не таке вже й величне, як розказують
показати весь коментар
18.11.2022 10:17 Відповісти
Юра Малко , Юрий я извеняюсь, но то вы загнули . БЧ с ПВО ракеты не переставить на крылатой, другой вид . Но меня беспокоят, другии , два аспекта ,этого события , во-первых ,если Украина возьмёт все на себя , то нам это будут вспоминать постоянно в будущем. Второе и самое главное. Если до этого я был на 97%уверен что ***** не применит ЯО , то сейчас этой уверенности нет . ***** смотрит, что НАТО обосралось , и думает, а почему бы и нет . Всё равно потом Саливан скажет , что это была обычная бомба, только более мощная и попросит Киев ,быть осторожными в комментариях
показати весь коментар
18.11.2022 10:23 Відповісти
Пусть даже это случайно залетевшая кацапская ракета ( или Украинское ПВО, хотя по воронке даже С 200 такую яму не выроет) самое интересное в этой ситуации реакция официальных лиц! Все что угодно! Даже нападение марсиан на Польшу, только не кацапы! Уже видно, что собирается делать руководство НАТО при РЕАЛЬНОЙ атаке на восточный фланг. « Мы вам дадим немножко оружия, а вы как хотите, так и вертитесь!» Ладно, Польша по территории и людским ресурсам еще сможет противостоять, но страны Балтии не слишком большие по территории и населению! Пока в НАТО будут решать, кто перешел границу рептилоиди или вежливые человечки, они могут и не устоять.
показати весь коментар
18.11.2022 10:33 Відповісти
Більш приголомшливе те, що поряд з Польщею літають ракети, і навіть залітають в її населені пункти, а хвалебне натівське ПРО при цьому пожовує соплі і ловить гав.
показати весь коментар
18.11.2022 11:06 Відповісти
Работающее ПРО очень дорогая и сложная система, которую не каждая страна себе может позволить. Понты со "второй армией мира мы уже видели", боюсь, что "закрытое небо" над странами НАТО больше желаемое, чем действительность!
показати весь коментар
18.11.2022 11:17 Відповісти
Щодо "українського сліду" та нібито нашої ракети комплексу С-300 в мене, як колишнього офіцера ППО, виникає декілько питань.
По-перше, бойова частина цієї ракети спрацьовує від ДИСТАНЦІЙНОГО РАДІОПІДРИВАЧА; вона не вибухає ані від дотику, ані не детонує від удару по ній, який її може лише деформувати (це ж не динаміт). Твердопаливний двигун також не вибухаєї від удару об землю (я на полігоні Емба бачив і падаючі ракети (правда, іншого типу), які від цього не детонували, і розкидані по казахському степу шматки порохових елементів твердопаливних двигунів, які при аваріях просто розліталися на друзки від падіння. Тож чималенької вирви на місці в принципі не мало б бути (бо вона свідчить, що вибух відбувся безпосередньо на поверхні). Це навіть якщо припустити, що з якоїсь причини не спрацював АВТОМАТИЧНИЙ пристрій самознищення, яким обладнують зенітні ракети (це зроблено навіть не для того, щоб когось убезпечитим на землі, а щоб у разі промаху прибрати зайву позначку з екрана РЛС, щоб не не плутати операторів).
По-друге, в ЗМІ озвучують, що ніби встановлено, що це "стара радянська ракета 70-х років виготовлення", але ЗРК С-300 БУВ ПРИЙНЯТИЙ НА ОЗБРОЄННЯ В СЕРЕДИНІ 80-х РОКІВ (тож в 70-ті такої ракети просто не існувало в природі). Я навесні 1986 р. бачив на тій же Ембі ОДНУ установку С-300, яку випробували; бачив принаймні з півкілометра, бо ближче до неї нікого не підпускали - це була тоді суперсекретна зброя. Хоча того року "Ос", "Кругів" і "Кубів", які належали стройовим лінійним частинам. Була навіть невелика кількість "Буків", на які лише починали переозброювати підрозділи армійської ППО. А ось С-300 була лише ОДНА.
показати весь коментар
18.11.2022 10:53 Відповісти
Полностью с вами согласен, хотя мнение специалистов, которые служили и все видел своими глазами никому не интересно! Опять в новостной ленте информация о прилете С 300 с иллюстрацией воронки от ФАБ 500 минимум! Все интернет ресурсы заточены, либо на бабло от рекламы, либо на бабло от пропаганды! Никто даже не поднимет сраку ,и не погуглит ТТХ того или иного вооружения! При желании и настойчивости практически любую информацию про вооружения со времен СССР до настоящего времени можно найти, и кто учил физику и химию в школе могут, исходя из полученной информации, сделать самостоятельные выводи, а не закладывать в мозг жеванную кашу !
показати весь коментар
18.11.2022 11:32 Відповісти
дакакаяразница. Виновата Украина. Сам байден сказал
показати весь коментар
18.11.2022 21:19 Відповісти
Звичайно ж "розлідування" підтвердить екстрасенсорні здібності Байдена,котрий і без рослідування знає що ракета українська.
показати весь коментар
18.11.2022 11:26 Відповісти
чупакабра , Случайно , две ракеты , я подчёркиваю две , стоимостью, на секундочку 13000000$ каждая , не заливают, от слова Никогда. . Я уже, сказал , это прощупывание нато, ответят или нет, при применение ******, ЯО ну и хваленного ПРО . Как говорил дедушка Мюллер ,надо его пощупать
показати весь коментар
18.11.2022 12:01 Відповісти
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил установить средства ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО.

«Это новый этап эскалации конфликта,
на который НАТО, как единое целое, должно реагировать»,

заявил Науседа
показати весь коментар
18.11.2022 12:12 Відповісти
Штаб квартиру НАТО надо перенести в Киев, а ООН в Харьков.

В бомбоубежищах картина мира будет для них более реалистичной.
показати весь коментар
18.11.2022 12:41 Відповісти
Щоб зробити спектральний аналіз метала, з якого вироблена ракета, треба кілька хвилин. Кожна партія метала, з якого вироблена ракета, має свій особливий склад. Встановити таким чином кому належить ракета справа кількох годин!
показати весь коментар
18.11.2022 13:01 Відповісти
Все все уже заявили,

а расследование в Польше ещё не законченно?

Украинские эксперты до сих пор (!) к расследованию не допущены?

Окончательного Официального заключения комиссии по расследованию до сих пор нет?

Я ничего не пропустил?
показати весь коментар
18.11.2022 15:13 Відповісти
 
 