Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів, - МЗС Польщі

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів.

Ясіна заявив, що Польща просувається вперед у розслідуванні інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, українські експерти також будуть допущені до місця події, але, додав він, спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.