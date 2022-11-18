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Новини Війна
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Найскладніша обстановка залишається на Донбасі: війська РФ намагаються вийти на адмінкордон Донецької області, за тиждень понад 500 боїв, - Генштаб ЗСУ

війна

Найскладніша ситуація на фронті зберігається на Донецькому напрямку, де впродовж тижня відбулося понад 500 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найбільш складна обстановка залишається на сході нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області. Лише з минулої п’ятниці в цьому регіоні відбулось понад 500 бойових зіткнень з противником", - повідомив Громов.

За його словами, на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога наразі не виявлено. На території білорусі триває формування регіонального угруповання військ сил так званої союзної держави.

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Бригадний генерал поінформував, що впродовж тижня на Чернігівському та Сумському напрямках загарбники здійснили 41 обстріл позицій ЗСУ та об’єктів цивільної інфраструктури у районах 3 населених пунктів Чернігівщини та 17 населених пунктів Сумщини.

На сході російська армія продовжує наступальні дії з завданням ракетних та авіаційних ударів, здійснює постійні артилерійські обстріли позицій ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення військ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6763) Донбас (22357) Донецька область (8788)


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Підігнати 10-15 хаймерсів і артилерію і спалити на окремій ділянці під Бахмутом чи де інде цю саранчу.
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18.11.2022 11:26 Відповісти
Робіть запасні позиції!
Із залізобетону, а не з палочок.
Такі, щоб кожен метр української землі коштував кацапам тони їхньої поганої крові та м'яса!
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18.11.2022 08:11 Відповісти
Так кацапи просунулися чи ні? Бо постійно пишуть про адміністративні кордони Донецької області. Ніби вони ось-ось на них вийдуть.
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18.11.2022 08:32 Відповісти
Так, начебто просунулись в Павлівці та поблизу Опитного, проте це стратегічно не впливає на захоплення всієї Донецької області. А пишуть тому, що концентрація військ Росії тут найбільша і атаки вони проводять частіше
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18.11.2022 08:38 Відповісти
Нікуди вони в Павлівці не просунулись,трупи кацапов лежать в 3 шари,наступають по своїх дохлих тілах,чисельно вже там ліквідовано десь одна бтг,це приблизно 1400 свинособак...
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18.11.2022 09:50 Відповісти
Павлівку орки взяли.
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18.11.2022 12:16 Відповісти
На понеділок,-Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має.


З нашого ген штабу поки немає звіту по Павлівці,про те що орки її взяли пишуть їх деякі Z-канали,їм віри немає.
Може і відійшли наши,якщо і так,то життя наших захиснтків важливіші за все,тим більше що орки загубили там 1 бтг,близько 1500 чол.,нічого їх не спасе від розгрому...
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18.11.2022 14:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.11.2022 15:26 Відповісти
 
 