Найскладніша обстановка залишається на Донбасі: війська РФ намагаються вийти на адмінкордон Донецької області, за тиждень понад 500 боїв, - Генштаб ЗСУ
Найскладніша ситуація на фронті зберігається на Донецькому напрямку, де впродовж тижня відбулося понад 500 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом.
Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Найбільш складна обстановка залишається на сході нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області. Лише з минулої п’ятниці в цьому регіоні відбулось понад 500 бойових зіткнень з противником", - повідомив Громов.
За його словами, на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога наразі не виявлено. На території білорусі триває формування регіонального угруповання військ сил так званої союзної держави.
Бригадний генерал поінформував, що впродовж тижня на Чернігівському та Сумському напрямках загарбники здійснили 41 обстріл позицій ЗСУ та об’єктів цивільної інфраструктури у районах 3 населених пунктів Чернігівщини та 17 населених пунктів Сумщини.
На сході російська армія продовжує наступальні дії з завданням ракетних та авіаційних ударів, здійснює постійні артилерійські обстріли позицій ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення військ.
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Із залізобетону, а не з палочок.
Такі, щоб кожен метр української землі коштував кацапам тони їхньої поганої крові та м'яса!
З нашого ген штабу поки немає звіту по Павлівці,про те що орки її взяли пишуть їх деякі Z-канали,їм віри немає.
Може і відійшли наши,якщо і так,то життя наших захиснтків важливіші за все,тим більше що орки загубили там 1 бтг,близько 1500 чол.,нічого їх не спасе від розгрому...